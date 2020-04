Procrear 2020: cómo será el relanzamiento del programa para construcción y reformas de la vivienda

Se dieron a conocer algunos detalles de cómo será el nuevo Programa de Crédito Argentino para la vivienda única familiar. ¿Se podrá acceder a un inmueble?

En medio de la pandemia de coronavirus, el Gobierno anunció que relanzará el Programa Procrear 2020, que en este caso estará enfocado a la construcción y refacción de viviendas, como también a financiar muy pequeños arreglos en los hogares.



Este anuncio oficial en el marco del Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), realizado a mediados de marzo, que por la cuarentena todavía no tiene una fecha de inicio definida y tampoco se detalló los requisitos y algunos datos clave, se propone reactivar a uno de los tantos sectores que estaban muy golpeados por la crisis económica previa a la situación sanitaria actual. Y que, con el aislamiento, empeoraron su panorama.

Por lo que se conoce hasta el momento, el Programa Procrear 2020 estará coordinado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a cargo de María Eugenia Bielsa, y otorgará dos líneas de ayuda diferentes.

Por un lado, se volcarán a la gente 100 mil créditos para la "construcción y refacción de viviendas", aunque todavía no se brindó información sobre cuáles serán los montos a brindar, tasas de interés, plazos y requisitos para que los interesados puedan presentarse.

La segunda línea contendrá 200.000 préstamos de hasta $30.000 cada uno para efectuar pequeñas refacciones en el hogar, como arreglos de paredes y techos, pintura, reparación de detalles en baños y cocinas.

Al respecto, cuando se lanzaron estos préstamos, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, mencionó: "Generaremos unidades ejecutoras de bancos de materiales para llevar adelante obras de infraestructura barriales en escuelas, clubes o viviendas precarias. Buscamos atender a los sectores de menores recursos combinando trabajo con ingresos".

Por lo pronto, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) ya brindaron su apoyo a estos anuncios del Gobierno, faltará analizar la letra chica.

El Programa Procrear 2020 apunta a fomentar pequeñas refacciones

Panorama Procrear 2020

La coincidencia generalizada en el sector, según consultas realizadas por iProfesional, es que las últimas novedades sobre el Programa Procrear 2020 son de mediados de marzo pasado, cuando fue lanzado por el ministro de Economía Martín Guzmán.

"A partir de entonces, en el sector no sabemos más datos por parte del Gobierno, ya que no hay más definiciones, ni datos, en parte por la crisis actual por el coronavirus", dice a este medio Federico González Rouco, economista y autor del libro "Vivienda del relato".

En cuanto a los 200 mil créditos para pequeñas refacciones y mantenimiento por una cifra de $30.000, este experto gráfica: "Hoy por hoy, este último monto es u$s440 al tipo de cambio oficial y u$s300 al MEP. Eso no alcanza para hacer mucho, ni siquiera para un arreglo sencillo".

Y completa: "No le veo mucho sentido a esta línea porque no creo que vaya a tener demasiado impacto y tampoco entiendo el impacto que se está buscando porque la construcción venía funcionando mal, como tantos otros sectores. Y ni siquiera va a generar mucho empleo, porque las refacciones son autogeneradas, principalmente, por la misma familia que lo toma".

Esto se debe porque esta línea servirá para arreglar alguna pared o realizar un trabajo de pintura o albañilería que lo pueden llevar a cabo los mismos tomadores del microcrédito de Procrear. Por eso "no se contabiliza como empleo" lo que generará.

Por el lado de la otra línea, el crédito de construcción y refacción, Rouco dice que "no se sabe cuánta plata va a ser entregada, ni a qué tasa, ni si va a ser en formato de UVA o con una cuota fija. Pero a estos niveles de tasa actual, va a ser difícil que la gente que tiene problemas de vivienda hoy puedan acceder a estos préstamos por la precaria situación económica".

Para tener una idea, por ejemplo, con un crédito tradicional a 20 años, en caso de solicitar $1,3 millones para realizar una refacción importante, los ingresos mínimos mensuales requeridos en los interesados parten desde los $68.500, con cuotas que se deben pagar que superan los $17.000.

En cambio, si esta línea se implementa bajo el sistema UVA (Unidades de Valor Adquisitivo), si se solicita el mismo monto ($1,3 millones), el costo y los requisitos pueden bajar notoriamente respecto al anterior, ya que un préstamo a 20 años de este tipo solicitaría un ingreso mensual mínimo de $43.000 en adelante, donde la cuota a abonar rondaría los $11.000.

En cuanto al impacto en el sector, Rouco estima que este Procrear 2020 "no va a mover al mercado inmobiliario, no va a ser una ayuda o impulso para las inmobiliarias, escribanos, actividad notarial. Desde ese lado no va a haber nada, básicamente, porque no están incluidos", aclara.

Desde el punto de vista de este especialista, donde "sí puede llegar a haber algún movimiento es en la construcción y en el empleo. El sector de la construcción emplea alrededor de 400.000 personas en blanco y unas 900.000 en negro".

En este sentido, Rouco hace una salvedad, ya que en medio del freno económico por el coronavirus y la confinación de la cuarentena "hay que ver qué impacto tendrá todo esto en el sector, sobre todo lo que más me hace ruido es cuándo va a llegar al rubro la reactivación porque la gente no puede salir a comprar materiales al corralón y esto es un problema".

A su entender, más allá que no se conocen los detalles puntuales, todo apunta a que este sea un programa que no esté enfocado a los grandes centros urbanos, sino en el interior del país. Es decir, a desarrollarse en los pueblos de ciudades chicas.

En conclusión, este economista dice que no le ve "mucho futuro a este Programa, sobre todo por el momento actual del país", en el marco del coronavirus y los niveles por el piso de la actividad.

"Quizás la gente salga más pobre y endeudada, por eso va a haber un ´choque´ de los universos que se están buscando en otorgarles estos créditos, porque el público al que se está buscando será el más golpeado por esta crisis para acceder a un préstamo", finaliza Rouco.

Los créditos Procrear 2020 también tienen como objetivo fomentar la construcción y refacción de viviendas

Historia de Procrear

En cuanto a la comparación con los programas de créditos Procrear implementados por las anteriores gestiones, se evidencian algunas diferencias.

Cabe recordar que el primer Procrear, lanzado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, entre 2012 y 2015, comenzó siendo destinado para construcción con y sin terreno, y después fue "virando más a la refacción y compra", detalla Rouco.

Luego, durante el gobierno de Cambiemos, estuvo "muy enfocado más en la compra de viviendas terminadas y no tanto en la construcción. Era un programa orientado a clase media baja para arriba, a quienes se les daba un impulso para poderse insertar en el mercado formal de crédito y acceder a comprar una vivienda", detalla este economista.

Y agrega: "En paralelo, se siguió con los desarrollos urbanísticos del Estado en la construcción de viviendas con servicios, para después distribuirlas mediante sorteos con cierto puntaje/scoring social, donde se penalizaba el bienestar socio económico y se apuntaba más a la gente con menos recursos", resume Rouco.

Ahora, en 2020, se considera que el Procrear lanzado es más parecido al programa original nacido en 2012, pero en un contexto totalmente distinto porque en aquella época "nadie podía acceder a un crédito, el mercado de crédito estaba totalmente frenado, pero con la UVA eso desaparece y es más fácil acceder a un crédito. Más allá que en el contexto actual todo se dificulta", detalla el experto.

En esencia, a su entender, este nuevo Procrear está enfocado en las obras chicas, que es la principal diferencia respecto a las ediciones anteriores del programa.

Desde que comenzaron en 2012, los Procrear tuvieron distintos focos de desarrollo del sector inmobiliario

Normativa que valida al Procrear

Desde el aspecto normativo, Ricardo Proganó, director de finanzas corporativas de SMS (San Martin Suarez y Asociados), le indica a iProfesional que "el Programa Procrear fue creado por el Decreto 902/2012 como un Fondo Fiduciario Público con el propósito de financiar: a) la construcción de viviendas y el desarrollo integral de proyectos urbanísticos e inmobiliarios para el acceso a la vivienda familiar, única y permanente".

Además, incluye como punto "b" el otorgamiento de créditos hipotecarios para la compra de viviendas o para la construcción de viviendas familiares, únicas y permanentes; y agrega como "c" otros destinos relacionados con el acceso a la vivienda que determinase el Comité Ejecutivo que lo administra. "El Fondo tiene una duración de 30 años", afirma la normativa.

El pasado 20/01 el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 85/2020 que estableció un nuevo Comité Ejecutivo para el Procrear, presidido por la Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, que se reunió por primera vez el 31 de enero pasado.

"Este nuevo Comité hizo una fuerte crítica a la gestión anterior, que redujo en su momento la operatoria del Programa", dice Proganó.

Finalmente, el pasado 17 de marzo y dentro del paquete de medidas dirigidas a enfrentar la emergencia del COVID-19, el Gobierno nacional anunció el relanzamiento del Procrear, que ahora funcionaría bajo dos modalidades: construcción y refacción de viviendas y línea rápida para pequeñas obras de arreglos y mantenimiento, sin fecha de inicio.

Actualmente, más allá de los anuncios a futuro, el Procrear continúa con los sorteos de asignación de unidades funcionales para quienes ya fueron adjudicados; y, por otro lado, extendió los plazos de escrituración de las unidades hasta el próximo 31 de mayo.

De hecho, el 8 de abril pasado, el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear) realizó nuevos sorteos y asignación de unas 550 unidades funcionales.

Según informó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, "a pesar de las dificultades ocasionadas por la emergencia sanitaria, se sigue trabajando para que las familias que ya fueron adjudicadas estén cada vez más cerca de recibir sus casas".

"En lo que refiere a la entrega de 11.000 viviendas y 8.000 lotes con servicios Procrear, hemos decidido seguir con los procedimientos", confirmó la titular de la cartera, María Eugenia Bielsa.-