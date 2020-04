¿Pierden plata los ahorristas con la nueva tasa de plazos fijos?

Por pedido del Banco Central, y para desalentar que los pesos se vuelquen al dólar, las entidades financieras la ubicaron en 26,6 por ciento

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), que conduce Miguel Pesce, busca evitar que los pesos de los ahorristas se vayan hacia el dólar y subió la tasa de referencia de los plazos fijos.

En su comunicado, la autoridad monetaria estableció que "las entidades del sistema financiero deberán ofrecer a los ahorristas una tasa mínima para constituir los plazos fijos de hasta $1.000.000". Según el Banco Central, éste sería "equivalente a 70 por ciento de la tasa de política monetaria". En este marco, la tasa de leliq se encuentra en el 38 por ciento. Este dato representa una Tasa Nominal Anual (TNA) de 26,6 por ciento para el ahorrista.

Asimismo, el Banco Central recordó que tiene a "disposición la opción de los plazos fijos ajustables por UVA 1, a 90 días y precancelables". El Central aseguró que éstos "ofrecen la misma rentabilidad a 30 días y garantizan una tasa positiva sobre la inflación, siempre y cuando se cumpla el plazo contractual". Esta medida fue impulsada por la autoridad monetaria a mediados del mes de enero.

Las entidades financieras ubicaron la tasa de los plazos fijos en pesos a 26,6 por ciento. Los bancos, luego de conocer la medida del Banco Central, decidieron subir éstas tasas hasta 8 puntos porcentuales, sin embargo, los ahorristas van a perder, ya que la inflación está por encima de ese valor, casi 20 puntos. Con esta medida, se busca que menos pesos corran al dólar, pero las ganancias serían "poco incentivas".

En este instrumento una de las claves sería la cotización del dólar. Es decir, si se busca evitar un corrimiento hacia la moneda extranjera, la ganancia por parte los ahorristas tendría que ser "interesante". En esta jornada, el dólar blue se ubicó en los $105 para la venta.

Golpe a la rentabilidad

"En los bancos patalearon bastante por el piso de tasa", dijeron fuentes del Central a iProfesional. Lo cierto es que esta medida afecta a la rentabilidad de las entidades que, no obstante, no tienen otra opción que cumplir con la normativa.

El mínimo a la tasa pasiva se suma a otras medidas que el BCRA tomó en las últimas semanas, con el objetivo de morigerar los efectos de la crisis desde el sistema financiero.

En ese sentido, una de las normas más sobresalientes es la de los créditos al 24% para mipymes. Esa medida, junto con el piso de tasas establecido en 26,6% a los plazos fijos, es contraria al negocio habitual de los bancos, que -en condiciones normales- prestan a un costo mayor al que toman depósitos. De todos modos, en el sector financiero prefieren no quejarse públicamente y acompañar las medidas de crisis en este momento.

Ese descalce entre tasas activas y pasivas se añade a las pérdidas que ya venían percibiendo las entidades luego de otras medidas del regulador. Entre ellas:

- La suspensión del cobro de comisiones por operaciones en cajeros automáticos y por cheques rechazados.

- La prórroga de los vencimientos de tarjetas de crédito y recorte a 43% de la tasa a la que pueden refinanciar.

- El diferimiento del pago de las cuotas de préstamos.

- El desarme de Leliq y restricción en la cantidad que puede suscribir cada banco.

- La baja de la tasa de referencia, que ya perdió 25 puntos porcentuales desde diciembre.

- El congelamiento por 180 días todas las de tarjetas de crédito que rige desde febrero.

Según el último informe sobre bancos elaborado por el BCRA -que todavía no muestra el efecto completo de estas medidas porque corresponde al mes de febrero- la rentabilidad bancaria ya había disminuido en el segundo mes del año. El retorno sobre activos (ROA) del total de los bancos en febrero fue de 1,3% anualizado frente al 5,1% del mes previo.

Demasiados pesos

Desde el punto de vista económico, los analistas explican que las tasas se hundieron por la gran expansión monetaria que hizo el BCRA en un momento de escasa colocación de créditos por parte de los bancos.

Las entidades tienen muchos pesos en sus arcas y no les interesa tomar nuevos depósitos. "El mercado de préstamos no estaba activo, no había mucha demanda, por lo que hay un exceso de pesos", se sinceraron en una mesa.

Martín Vauthier, director de EcoGo, se manifestó en la misma línea: "Las tasas se desplomaron en las últimas semanas con el desarme de Leliq que aceleró el BCRA. Los bancos se encontraron con una cantidad muy importante de pesos en encajes no remunerados sin que creciera el crédito porque, sin las garantías del Estado, no había margen para alocar esos fondos desarmados. Estamos en un contexto de incertidumbre donde los bancos están monitoreando de cerca la mora".

Para el economista, el BCRA debería volver a aspirar más pesos vía Leliq -tal como hizo esta semana- para reducir la liquidez bancaria.

Por su parte, el economista jefe de Ecolatina, Matías Rajnerman, dijo que, más allá del piso de tasa "el problema es que los bancos no están tomando los plazos fijos, aun cuando el cliente quisiera hacerlos a cualquier tasa que le ofrezcan".

Los mayoristas, más castigados

El piso de tasa que fijó el BCRA generará un alza en las remuneraciones a los minoristas. Sin embargo, los grandes depositantes, en principio, no verían incrementados sus rendimientos. "Van a subir las tasas minoristas menores a $1 millón, la Badlar u otras tasas de mercado no deberían variar", anticiparon en una entidad privada.

Por el contrario, otra fuente bancaria consideró: "Creo que las tasas van a tender más al 26,6% porque quien tenga algo más de un millón va a hacer dos plazos fijos de menor monto en lugar de uno. Son muchos puntos de diferencia".

Durante las últimas semanas, los depósitos mayoristas estaban pagando menos que los minoristas. A números de este viernes, la tasa Badlar (que releva el rendimiento que perciben quienes depositan más de $1 millón) cerró en 16,9%, mientras que la TM20 (que encuesta la tasa por colocaciones de $20 millones o más) quedó en 15,4%.