Paradojas de la deuda: la Argentina deja de pagar hoy los bonos con los que salió del default en 2016

Martín Guzmán avisó que no cancelará intereses de tres bonos Globales que emitió Alfonso Prat Gay para pagarle a los fondos buitres y levantar el juicio

El gobierno de Alberto Fernández dejará de pagar hoy un vencimiento de intereses de bonos Globales por u$s503 millones en el marco de las negociaciones por la deuda.



El "default virtual" que se abre ahora, ya que el país tiene 30 días de gracia para pagar antes de caer oficialmente en incumplimiento de pagos, trae una paradoja: se dejan de pagar los mismos bonos que permitieron que la Argentina saliera del default en 2016.



Ese año, el entonces ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay emitió 4 títulos distintos por u$s16.500 millones, que se convirtió en la mayor emisión de deuda de su historia. Entre esos estaban los Bonares al 2021, 2022 y 2046 cuyos intereses se dejan de pagar hoy.



Prat Gay utilizó u$s9.300 millones de esa colocación para pagarle cash a los fondos buitre liderado por Paul Singer de Elliott Management. Se dijo en su momento que era mejor pagar en efectivo porque los buitres pedían más bonos. O sea, que el país se tendría que haber endeudado más.



Sea como fuere, el default de los intereses de estos tres títulos se produce mientras que Martin Guzmán busca que los acreedores acepten su propuesta agresiva por la deuda.



Además, estos bonos están en la lista de títulos que están siendo reestructurados, con lo cual cobra más sentido no pagar ahora y esperar la resolución de los acreedores.



Ahora corren los treinta días de plazo para pagar, periodo similar al que tiene la oferta de la deuda. Seguramente si las negociaciones avanzan, llegado al 22 de mayo, se podrían pagar los u$s500 millones para tener mayor margen de negociación.



Esto es así porque si bien la oferta a los bonistas vencería antes del 22 del mes próximo, el gobierno podría prorrogarlo.



De todas maneras, los inversores están cada vez más pesimistas con la Argentina y un arreglo por la deuda. La postura intransigente que mostró Guzmán en las últimas horas hace que los bonistas crean que el ministro está allanando el camino para "vender" un default de la deuda.



Para Delphos Investment, acortan los plazos para lograr un acuerdo con los acreedores a un plazo de tan sólo un mes. Además, advierten, se conoció el Decreto que estipula la Reestructuración donde el Articulo 3 autoriza al Ministro a realizar las modificaciones al prospecto necesarias, siempre que no impliquen alteraciones en la lista de bonos, los términos y condiciones financieras (plazos y cupones), y los ratios de canje propuestos (quita de capital).



"Si bien es un Decreto, y puede ser modificado, tiene la intención de mostrar que se trata de una propuesta tómala o déjala", dice Delphos.



Y agrega que este escenario sumado al risk off global llevó a los bonos ley Nueva York a paridades cercanas a perforar el 30%. "El mercado podría empezar a descontar un panorama donde, tal y como se mencionó en las declaraciones de ayer, el riesgo de default es alto en el caso de no alcanzar un pronto acuerdo con los bonistas", sostiene.



El escenario actual dista mucho del triunfalismo que existía cuando se emitieron estos bonos que ahora se defaultean. "Argentina era hasta hace cuatro meses absolutamente irrelevante para el resto del mundo y ahora es un motivo de confianza y de credibilidad", había afirmado Prat-Gay, al anunciar los resultados de la colocación más grande la historia argentina.



"Estamos llegando al final de una primera etapa y entramos en una segunda etapa, en la que Argentina empieza a zarpar, dejando atrás las aguas más turbulentas", siguió el ex ministro.



Promesas de un país que se encamina a un nuevo default de la deuda después de acarrear nueve en su historia financiera tomando los incumplimentos parciales y totales.