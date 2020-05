La Argentina postergó un pago al Club de París y Guzmán pide una propuesta "sostenible" a bonistas

El ministro afirmó este martes que la economía caerá un 6,5% este año. En ese contexto, lanzó mensajes a los acreedores para avanzar en la negociación

El Gobierno no pagó hoy un vencimiento por u$s2.100 millones con el Club de París, con el que se encuentra negociando una reestructuración de la deuda.

La postergación fue confirmada por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

La Argentina ya había solicitado al Club de París postergar ese vencimiento hasta el año próximo y, según informó el ministro, el organismo aceptó el pedido aunque todavía no hizo pública su aceptación.

Fuentes del Gobierno aclararon sobre el no pago: "El propio convenio del acuerdo establece que haya hasta un año de posibilidad de renegociación y creemos que no va a haber inconvenientes de acá al año que viene cuando este dentro de la reestructuración de deuda general".

Y agregaron: "Como todos saben ya hubo muchas reuniones en su momento con el Club. Algunas conocidas otras no tanto con los ministros del G20 y el presidente Fernández con sus pares. Ahí se conversó sobre esta posibilidad así que eso también se habló en la reunión del g20 en arabia saudita. Esto no es algo que sorprenda a nadie porque ha sido todo el mundo avisado y en este contexto y normativamente no hay mayores inconvenientes"

Guzmán había afirmado que se está en negociaciones para "reprogramar la deuda del Club de París y no pagaremos", en declaraciones a una agencia internacional.

"El Club de París ha sido receptivo y el proceso para reprogramar la deuda está en curso", añadió el ministro.

La Argentina tiene plazo hasta el 31 de mayo para hacer ese pago y el Ministerio de Economía ya había dado a conocer su intención de postergarlo en sus presentaciones ante la SEC, el regulador del mercado de capitales de los Estados Unidos.

En marzo pasado envió una carta al Club de París comunicando la decisión de postergar el vencimiento hasta el 5 de mayo del año próximo, basándose en un acuerdo que la Argentina firmado con el organismo en el 2014, cuando el ministro de Economía era Axel Kicillof.

El mes pasado Guzmán elevó una propuesta al Club de París, para modificar los términos de ese acuerdo, pidiendo una extensión de los vencimientos y una reducción de las tasa de interés.

El Gobierno advirtió que la economía argentina caerá 6,5% este año, la recesión más profunda en 18 años, y volvió a recordar que busca un "compromiso sostenible" para pagar la deuda.

La difusión de este dato, supuestamente reservado, fue interpretada por sectores del mercado financiero como una forma de meter presión a acreedores, por ahora reacios a discutir la propuesta argentina de renegociación de deuda.

El gobierno argentino volvió a instar a los acreedores a presentar una propuesta de negociación que tome en cuenta los parámetros de sostenibilidad de la deuda.

Nueva convocatoria a los bonistas

Por otra parte, en una entrevista con el diario británico Financial Times publicada este martes, Guzmán convocó a los tenedores al sostener que aún hay "múltiples combinaciones de parámetros" para un acuerdo de deuda que "funcionaría para nosotros".

Agregó que "hay flexibilidad dentro de las limitaciones que enfrentamos", con lo que rechazó la afirmación de los acreedores de que la Argentina les presentó una oferta de "tómalo o déjalo",

Guzmán expresó que el Gobierno insistirá con alcanzar un acuerdo sustentanble, si bien no descartó la posibilidad de que la Argentina incurra en default si no llega a un acuerdo con los acreedores.

"Será mejor para todos si este acuerdo se realiza más temprano que tarde, pero nuestros esfuerzos no cesarán hasta que hayamos resuelto el problema de lograr la sostenibilidad de la deuda", dijo el funcionario.

Sin extensión de plazos

Guzmán aseguró este martes que la negociación de la deuda externa "ha sido difícil" y confirmó que no se extenderá el plazo más allá del 8 de mayo.

Así lo afirmó el funcionario en declaraciones a Reuters sobre la negociación de Argentina con sus acreedores para que acepten una propuesta de reestructuración de deuda de 65.000 millones de dólares.

Los tenedores de bonos tienen hasta el viernes a las 17:00 para responder a la propuesta, aunque tres grandes grupos de acreedores ya han rechazado la oferta, chocando con el Gobierno, que dice que no puede pagar nada más.

"Todavía estamos trabajando para acercar a ambas partes (...) Ha resultado difícil", dijo Guzmán y aseguró: "No estamos planeando cambiar la fecha límite".

La propuesta actual dejaría a los acreedores con un cupón promedio de 2,3%, en comparación con su promedio actual de 7%.

El lunes, tres grupos de acreedores criticaron la propuesta argentina y dijeron que busca imponer a los acreedores "pérdidas desproporcionadas que no están justificadas ni son necesarias".

El Ministerio de Economía de Argentina respondió que estaba "decepcionado" por la posición adoptada por los grupos de tenedores de bonos, aunque indicó que estaba abierto a escuchar las propuestas si se alineaban con el análisis del país sobre los niveles de deuda que serían sostenibles.

Guzmán dijo que Argentina había tenido "un compromiso positivo con algunos acreedores en los últimos días". "Otros han decidido no comprometerse y no aceptar nuestras invitaciones para reunirse", agregó.

"Algunos acreedores ya están expresando su conformidad con la oferta y hay tiempo para acordar una resolución sostenible con el resto de nuestros acreedores".

Argentina será flexible hasta cierto punto, siempre y cuando la reestructuración respete las restricciones impuestas por el análisis de sostenibilidad de la deuda del Gobierno y un informe separado del Fondo Monetario Internacional (FMI), explicó Guzmán.