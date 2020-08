¿Se avecina una gran crisis bancaria?: qué dice Robert Kiyosaki

Robert Kiyosaki, autor del libro más vendido "Padre rico, padre pobre", dijo esta semana que el tiempo se acaba porque "una gran crisis bancaria se acerca rápidamente".

Kiyosaki ofrece charlas para personas interesadas en aprender sobre bienes raíces, inversiones, flujo de caja y cómo iniciar un negocio. En los últimos años, Kiyosaki defendió al bitcoin y ha predicho un colapso económico durante años.

En 2018, durante una entrevista con Sane Crypto Podcast, Kiyosaki llamó a bitcoin "dinero de la gente" y dijo que espera que las monedas digitales duren más que las fiduciarias.

El 21 de agosto, el autor más vendido tuiteó sobre las recientes decisiones de Warren Buffett de invertir en oro.

"¿Por qué Buffett está fuera de los bancos?" cuestionó el autor. "Bancos en quiebra. Se avecina una gran crisis bancaria. ¿La Fed y el Tesoro tomarán el control del sistema bancario? ¿El "dinero falso de helicópteros" de la Fed y el Tesoro dirige a la gente a evitar disturbios masivos?

Kiyosaki agregó: Este no es el momento de "pensar en ello". ¿Cuánto oro, plata [e] Bitcoin tienes?

Varios de los 1,4 millones de seguidores de Kiyosaki cuestionaron sus declaraciones sobre bitcoin y algunas otras inversiones recomendadas.

Una persona respondió al tweet de Kiyosaki y dijo que era "muy irresponsable no tener bitcoins".

"Algunos dicen que no pueden pagar un Bitcoin entero, como el oro, [pero] puedes comprar una parte", dijo la cuenta de Twitter Stack Satoshi, en respuesta a la declaración de Kiyosaki.

"[Un] bitcoin tiene 100 millones de unidades llamadas Satoshis. Empieza a comprar Satoshis y pronto tendrás un Bitcoin completo y muchos más ", agregó.

El tweet de Kiyosaki recibió una serie de respuestas de sus seguidores y la mayoría de la gente. no parecían gustarle tus recomendaciones.

El autor de "Padre rico, padre pobre" hizo declaraciones similares en abril, cuando el gobierno de Estados Unidos comenzó a distribuir ayuda de emergencia. En ese momento, Kiyosaki dijo que la "muerte del dólar" era inminente.

"Muerte del dólar", dijo Kiyosaki a sus seguidores de Twitter en ese momento. "Gente desesperada por dinero. Muy triste. Si [el] gobierno te da dinero gratis, acéptalo, pero gástalo sabiamente. No guarde. Compra oro, plata, bitcoins. El dólar se está muriendo ".

Pero, ¿cuál es su opinión sobre los comentarios de Kiyosaki? ¿Están los bancos al borde de una crisis y es por eso que Buffett está comprando acciones en una minera de oro?

El empresario Robert Kiyosaki no es la única figura de alto perfil que aboga por recurrir a Bitcoin durante la crisis financiera actual, pero es uno de los pocos que lo hace parecer una decisión de vida o muerte.

El 19 de mayo, el autor best-seller del libro "Padre rico, padre pobre" publicó en Twitter en un mensaje en su mayoría en mayúsculas denunciando las acciones de la Reserva Federal durante la pandemia y su creencia de que activos como el oro, la plata y Bitcoin (BTC) serían los salvadores de los inversores durante esta crisis.

El anterior tweet de Kiyosaki, escrito apenas cinco horas antes, fue mucho más ominoso en sus advertencias, arrojando sombra al Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas y una figura muy conocida en la respuesta de los Estados Unidos al coronavirus. Expresó su preocupación por una "nueva pandemia" y "más miedo" más adelante en 2020.

Cointelegraph informó el 17 de Mayo de que el autor había utilizado Twitter para predecir un precio de u$s75.000 para Bitcoin con un mensaje algo más tenue: su temor a una economía moribunda, y la creencia de que la Reserva Federal ha manejado incompetentemente la crisis financiera.

NEW YORK CITY GOING BROKE. All cities count on INCOME TAX, SALES TAX & REAL ESTATE TAXES, especially COMMERCIAL RE. Add pension contributions for teachers firefighters & police. USA GOING BROZkE. FED PRINTING FAKE $ cannot SAVE YOU. Get gold silver Bitcoin and SAVE YOUR SELF. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) May 19, 2020