Pesce y el cepo: "Con este nivel de reservas podemos administrar el mercado de cambios"

El presidente del Banco Central consideró que la entidad "fue exitosa en el manejo" de la crisis que generó la pandemia. Qué opinó sobre reservas y brecha

El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Ángel Pesce, sostuvo que la entidad fue "exitosa" en sus políticas para contener los efectos de la pandemia y planteó que "no hay atraso en el tipo de cambio", al que consideró "competitivo".

Al ser consultado sobre los rumores de más cepo, que fueron instalados por el propio presidente Alberto Fernández, aseguró que "si hay una mejora en las expectativas no se aplicarán nuevas restricciones en el mercado de cambios".

Según Pesce, no se aplicarán más restricciones, si hay una mejora en las expectativas

Administrar el mercado cambiario

En el marco del 37° Congreso del IAEF, Pesce subrayó "con este nivel de reservas tenemos capacidad de administrar el mercado cambiario como lo venimos haciendo desde ahora".

"En el tipo de cambio real multilateral no hay atraso, es competitivo. Tenemos que evitar que el dólar se retrase. Hasta ahora nadie se quejó de atraso del tipo de cambio, niPymes, ni el sector del agro ni la exportación", resumió.

El titular de la autoridad monetaria se refirió también a los saltos que mostró en las últimas semanas los dólares financieros: "El dólar que tiene como referencia a los títulos públicos está muy marcado por los fondos que salen. Una vez que la deuda esté reestructurada debería debilitarse la brecha, cerrarse", pronosticó.

"Fuimos exitosos en el contexto de la inflación. Hubiéramos querido que la desaceleración se diera más rápido, pero en el contexto de pandemia se hace muy difícil", admitió.

El Banco Central busca eliminar dudas y señala que "el tipo de cambio actual es competitivo"

¿Cómos sigue?

La vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca, descartó que se vaya a anular la compra de 200 dólares mensuales, aunque dejó en claro que es una de las tantas propuestas que están sobre la mesa" en el marco de la delicada situación económica que atraviesa el país.

"Nosotros siempre ponemos un ojo en el mercado monetario. Nuestra economía funciona como una economía bimonetaria. El dólar lo usamos por muchas cosas y para la Argentina siempre el valor de esta moneda es un tema importante", analizó la funcionaria.

En esa línea, la vicejefa de Gabinete sostuvo que "deberíamos amigarnos con el cepo porque la Argentina va a necesitar regulaciones por un tiempo".

"No sabemos cuánto tiempo pero no va a ser ni hoy ni mañana de modificar el mercado cambiario. Nosotros tenemos una fuente de dólares genuina. Esos dólares los necesitamos para producir. Las regulaciones del mercado cambiario son importantes porque son una condición de posibilidad para estabilizar la macroeconomía y poder darle valor hacia el sistema productivo", agregó la funcionaria.

Al mismo tiempo, Todesca aclaró que "el cepo no es un castigo, sino una condición para la estabilidad". Y no fue solo eso, sino que se encargó de profundizar todos sus argumentos: "No tenemos ninguna batalla ganada. Siempre que hay regulaciones aparece una brecha, y tener una brecha amplia no es cómodo pero hay que elegir las prioridades. Cada una de las decisiones está siempre sobre la mesa. Y hay que ver las cuestiones. Yo no digo que va a pasar que se saquen los 200 dólares por mes. Pero sí puedo explicar para qué uno hace esto".