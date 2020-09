Zambaglione de Balanz: el riesgo cambiario y por qué pensar inversiones en pesos podría ser peligroso

Ezequiel Zambaglione es el jefe de estrategia de Balanz Capital, una de las compañías financieras más importantes de la Argentina. Luego del canje de deuda y en medio de las turbulencias cambiarias, las alternativas de inversión no son tantas. Y la coyuntura manda: ¿podrá el Gobierno reducir el costo de endeudamiento que paga para habilitar a otro emisores que puedan financiarse a costos más competitivos? ¿Intervendrá el BCRA con sus bonos para reducir el contado con liquidación?

El acuerdo con el FMI y el envío del Presupuesto serán clave para que los inversores empiecen a ver hacia donde va la política económica del gobierno de Alberto Fernández, algo quep por ahora no el mercado no ha podido descrifrar.

A continuación un resumen de la charla que mantuvo iProfesional con Zambaglione:

-¿De que va a depender que el rendimiento de los bonos bajen de los actuales 11% o 13% menos de dos dígitos como espera el gobierno luego del canje?

-Yo creo que hay dos dimensiones en las que el Gobierno tiene que traer claridad para poder observar menores tasas, la primera es macroeconómica y la segunda es política. En el primer caso, la presentación del presupuesto del 2021 en el Congreso debería traer más claridad respecto de la estrategia del Gobierno para que el país recupere capacidad de pago de su deuda, esto es por un lado crecimiento y estabilidad macroeconómica, y por otro equilibrio de las cuentas fiscales. Después de todo la tasa de los bonos es la contrapartida de la percepción de la capacidad de pago del país, y para que el país pueda pagar su deuda necesita incrementar su PBI en dólares (reduciendo el peso del stock) y tener un resultado fiscal positivo (garantizando el flujo de pago). El aspecto político es, en cierto sentido, el marco donde se determina y en última instancia se garantiza la ejecución de esa estrategia. Actualmente este aspecto es más relevante en Argentina dado que el partido gobernante es un alianza de distintas fuerzas con ideas diversas.

Creen en el mercado que será clave la señal que envíe el Gobierno en el presupuesto El mercado en búsqueda de garantías

-¿Un rápido acuerdo con el FMI podría ayudar a ese empujón adicional para bajar los rendimientos de de la deuda?

- El acuerdo con el FMI pienso que va en la misma dirección, ya que podría funcionar como una mayor garantía para los inversores respecto a la estrategia a utilizar y al soporte que ésta pueda tener. Me parece que es más importante en ese sentido que en el hecho de refinanciar los vencimientos per se, que en definitiva la gran mayoría de los inversores igual piensa que Argentina no va a pagar bajo el esquema actual. En este sentido, los detalles son más importantes que el acuerdo mismo, esto es cuál va a ser el programa económico para recuperar capacidad de pago y cuándo van a caer los nuevos vencimientos de la deuda con el FMI, si antes o después que los de los bonos. Obviamente que cuánto más rápido ocurra más rápido se resolverán esos interrogantes.

-¿Puede generarse un mejor clima con la Argentina o la batería de problema pendientes, como el déficit y las presiones cambiarias, "condenan" a que cualquier mejora tenga un techo bajo?

-Realmente la coyuntura actual es muy compleja, la pandemia obviamente complicó bastante más las cosas, y que el Gobierno no muestre del todo las cartas de cómo piensa solucionar los problemas coyunturales tampoco ayuda mucho, porque da lugar a que cada uno tenga su propia interpretación sobre cuál va a ser la estrategia del Gobierno. Esa incertidumbre obviamente quita visibilidad y sin visibilidad las subas en los precios de los activos son más limitadas. Especialmente porque los activos argentinos vienen de años de fuertes subas basadas en expectativas que después no se cumplieron, con lo cual mi sensación mirando hacia adelante es que va a ser difícil ver subas en el precio de los activos basado en expectativas, vas a necesitar hechos, y para ver hechos hace falta tiempo. Dicho esto, también hay que tener en cuenta que las expectativas, tanto positivas como negativas, se generan muy rápidamente, con lo cual no niego que se pueda observar una suba fuerte basada sólo en expectativas, pero sí pienso que es menos probable que en otros momentos.

Zambaglione cree que el BCRA intervendrá en el mercado del contado con liqui vendiendo bonos La brecha: entre expectativas y el garrote del BCRA

-¿Que va a pasar con los tipos de cambio que surgen de arbitrar activos? El BCRA va recibir muchos títulos y algunos creen que podría intervenir en el mercado para bajar el CCL y el MEP. ¿Creen que es una posibilidad a pesar de que afectaría el precio de los bonos?

-Efectivamente es una herramienta que tiene el BCRA que puede ser utilizada. Respecto a la posibilidad de usarla, pienso que tendría sentido si el BCRA piensa que la brecha está explicada por factores transitorios, entonces evitar un aumento de la misma hasta que éstos pasen tendría sentido, porque después volverías a los niveles normales y podrías recuperar los títulos. Mi percepción es que actualmente la brecha está explicada en parte por una tasa local que se percibe fuertemente negativa, con tasas en 35% y el REM mostrando inflación esperada de 50% para los próximos 12 meses, y otra gran parte por la incertidumbre que mencionamos antes. Si el BCRA piensa que la inflación va a ser más baja o que esa incertidumbre se va a despejar favorablemente en el corto plazo, probablemente intervenga vendiendo bonos , sino la alternativa sería subir la tasa transitoriamente para compensar esa mayor expectativa de inflación. La evolución de la brecha dependerá finalmente de eso, de cómo el Gobierno pueda anclar las expectativas de inflación y del efecto de la expansión monetaria en el valor del dólar, del nivel de la tasa local, de la incertidumbre macro y política, y en este caso también respecto de nuevas regulaciones. Respecto al precio de los bonos, hay que tener en cuenta que la venta de bonos del Tesoro en manos del sector público (tanto BCRA como ANSES) implica aumento de la deuda en manos del sector privado, eso obviamente es negativo para el precio de los bonos.

-¿En que clase de activos hay valor en el escenario post canje? ¿Sigue estando la predilección del inversor por estar cubierto en activos que repliquen el dólar?