Los bonos argentinos en Nueva York tropezaron y se alejan de la "tasa deseada" por Martín Guzmán

Los nuevos títulos de la deuda tuvieron un desempeño que distó de lo esperado por Economía. Qué perspectivas se abren para su rendimiento en el futuro

No fue un debut soñado para los nuevos bonos surgidos del último canje de deuda. Claro, no hubo "viento de cola" en medio del colapso de los papeles tecnológicos en Wall Street (el Nasdaq más de 4% abajo). En esa tónica, los títulos en dólares ley extranjera que comenzaban a negociarse en Nueva York tuvieron un tropezón que, se verá, si termina siendo caída. Los Globales perdieron más de 2 puntos y mostraron rendimientos más cercanos al 12% que al 10% buscado como "techo" por el Gobierno.

"Operaron mal, si bien no hubo mucho flujo sí vimos algunos fondos de real money (inversores institucionales del exterior) vendiendo bonos", comentó a iProfesional el jefe de trading de un banco internacional. "Anduvieron con tasas del 12% cuando la semana pasada en el grey market estaban entre 10% y 11%. Va ser difícil llegar al 10% que buscaba Martín Guzmán", reseñó el banquero.

Algunos bancos de Wall Street creen que con el tiempo los bonos rendirían más abajo del 10%

Entre optimistas y no tanto

La tasa a la cual saldrían a cotizar los nuevos bonos fue siempre un tema discutido en el mercado. El ministro de Economía, al proponerle el paquete del canje de deuda, le dijo a los acreedores que ese menú tenía ser "descontado" a una tasa del 10%. Recuérdese que el rendimiento es inverso al precio. O sea, si sube el precio del bono, cae el rendimiento. Si por el contrario cae el precio del título, sube el rendimiento.

Entonces, el argumento de Guzmán era que los bonos iban a cotizar al 10% y que luego irían a comprimir aún más (léase, mejorarían de precio). Pero, si los inversores le creyeron al ministro y valuaron la propuesta al 10%, en el primer día de operaciones "perdieron plata" ya que los bonos cayeron y la tasa se fue al 12%.

La apuesta de algunos inversores más optimistas con la Argentina es que la deuda se encamine -en algún momento- a rendimientos más cercanos al 8% (algo que hoy luce imposible). Los que adhieren a esta idea, por ejemplo los estrategas de XP Investments, dicen que el nivel de exceso de liquidez ahora presente en los mercados no tiene precedentes y que "es un desarrollo técnico muy positivo desde la perspectiva del comportamiento futuro de los precios de los bonos argentinos".

Sin embargo, los que no concuerdan con ese pronóstico, dicen que la deuda argentina tiene un piso "alto" y que será difícil romperlo en el corto plazo. Algo de eso alertó la calificadora Standard and Poor's hace unos días cuando le subió (marginalmente) la nota al país.

"La perspectiva estable de las calificaciones de largo plazo pondera los riesgos derivados de los desafíos macroeconómicos restantes -elevada inflación, bajo crecimiento, grandes desequilibrios fiscales estructurales, elevadas necesidades de financiamiento y presión persistente en los mercados de divisas- con un favorable perfil de amortización a corto plazo", enumeró la agencia al levantarle el cartel de default al país.

Debido a que impusieron el parking a los bonos no se pudo operar el contado ni el MEP

Sin "liqui" y MEP hasta la próxima semana

Otro capítulo merece lo que ocurrió en el mercado local. Los bonos en dólares operaron con escaso volumen y sin mucha referencia, sin embargo los ley extranjera se movieron en niveles de tasas de entre 11% y 13%, mientras que los ley local lo hicieron en niveles de tasa de entre 11% y 12,5%. La deuda en moneda local por su lado se operó mayormente a la baja, dejando pérdidas de entre 0,30% y 1,5%.

No hubo mercado de "contado con liquidación" (CCL) ni dólar Bolsa o MEP, ya que a los nuevos bonos también se le aplicó el parking, o sea la obligación de no "operarlos" por cinco días. Entonces no hubo prácticamente mercado ante la imposibilidad de cerrar operaciones. "Ese mercado quedó ilíquido y no hubo referencia. Por eso se vieron variaciones de 8% abajo que luego pasaron a 1,5%. No es indicativo de nada, hay que esperar a la semana que viene", resaltó un operador local.

Por eso, tanto el dólar MEP y el CCL carecieron de referencia debido a que la operativa se encuentra sujeta al parking de los nuevos bonos, algo que se le suma a la falta de liquidez en los bonos anteriores (o sea, los que no entraron al canje). Por eso, dependiendo del activo que se use para calcularlos se generaron distintos precios.