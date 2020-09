Cachanosky: "La Argentina se cansó de confiscar ahorros"

"El comportamiento de la gente con respecto a los dólares es normal porque es un Gobierno proclive a apoderarse de lo que no le corresponde", dijo

Tras los anuncios del Banco Central respecto de las nuevas restricciones para la compra de dólares, el especialista en finanzas Claudio Zuchovicki y el economista Roberto Cachanosky debatieron en el canal LN+, acerca de la realidad económica del país en medio de la crisis del coronavirus.

En primer lugar, Zuchovicki se refirió a la negociación de la deuda externa y sostuvo que es la primera vez que, después de la reestructuración, "bajan tanto los bonos". "En una semana y media el que aceptó el canje decidió venderlo muy por debajo de la expectativa", agregó.

No rinden los bonos

En esa línea, comentó que el 86% de los bonos del mundo rinden menos del 2%. "Una gran oportunidad que Brasil, Chile y la mayoría de los países emergentes están capturando. Solo el 3% de los bonos del mundo rinden más del 5%", explicó.

"Esto sucede por la credibilidad. No podés entrar en default los próximos tres años porque no hay vencimiento de deuda, y a pesar de eso, no quieren un bono tuyo. Hubo muchas desprolijidades también que afectaron al mercado de capitales. Tu propio dinero por tres o cuatro días no pudiste movilizarlo y eso afecta a la credibilidad de un mercado que necesita el financiamiento interno. Ya no es que confíen de afuera", dijo.

Comportamiento lógico

En ese sentido, Cachanosky sumó que "la Argentina se cansó de confiscar ahorros" y para él "es lógico que la gente se preocupe para no perder la plata que tiene en el banco".

"La dirigencia política argentina se transformó en una rapiña del trabajo ajeno. Como no alcanza la plata y la gente lo sabe piensa que van a ir por sus activos", dijo el economista.

Además, sostuvo que "el Banco Central tiene una deuda que no va a poder pagar", y dijo que supera la base monetaria. La entidad monetaria, según explicó, "no vende tarjetas de crédito, ni créditos hipotecarios, nada. Coloca sus reservas, que son muy pocas, y la tasa de interés que tiene es su único ingreso. Están colocando una deuda a una tasa que no va a poder pagar".

En este punto, Zuchovicki dijo que tenía "una discrepancia técnica", porque "el que está fundido y no tiene la plata es el Central, pero esos dólares son de la gente y están en los bancos", a diferencia de otras épocas, ya que las entidades monetarias no pueden prestar dólares a empresas que no exporten.

"De los plazos fijos que hay en dólares, el 80% de los bancos lo tiene líquido y en las reservas del Banco Central están aparte. Yo no veo riesgo de que se queden con los dólares. Tenemos más exceso de pasado que visión de futuro", opinó.

Pero Cachanosky cerró con que el comportamiento de la gente con respecto a los dólares "es normal" porque es un Gobierno "proclive a apoderarse de lo que no le corresponde".