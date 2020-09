Guzmán admitió que la brecha cambiaria "es un problema" y que buscan reducirla sin devaluar

El ministro de Economía reconoció que debió tomar medidas que "no son simpáticas" y aseguró que un desdoblamiento bancario ya "está fuera de agenda"

El ministro de Economía sostuvo que la inflación está bajando y que las recientes medidas de restricción al acceso al dólar "no son simpáticas", pero aseguró que "son transitorias". En tanto, admitió que la "la brecha cambiaria es un problema", pero indicó que buscan reducirla "sin una devaluación".

"Hubo que tomar medidas que no son simpáticas, que no nos gustan. Son medidas para detener la caída de reservas. No constituyen características estructurales de la economía, son transitorias. Esperamos también que el riesgo país vaya bajando", indicó Guzmán que desmintió que haya tensión en su relación con el titular del Banco Central, Miguel Pesce.

"Las medidas que se anunciaron fueron absolutamente consensuadas. El Banco Central es el organismo competente y las anunció con el aval de Economía. Como en todo proceso de toma de decisiones, hay un espacio de reflexión y en algún lugar convergen los puntos de vista. Está bien que sea así", sostuvo.

En tanto, este jueves en diálogo con Infobae, el ministro reconoció: "La brecha cambiaria es un problema para el funcionamiento de la economía y nos ocupa. Buscamos primero estabilizar la brecha para luego reducirla. Pero no con un shock, no con devaluación. Había distintas alternativas, una fue la que se tomó. Otra era un mecanismo de mercado más formal: un desdoblamiento cambiario".

Al ser consultado sobre si esa alternativa hoy ya no está siendo considerada, Guzmán indicó: "Está fuera de agenda. Se terminó decidiendo por esta opción que se tomó".

Guzmán: "Una de nuestras prioridades es reducir la inflación, pero de forma consistente y que se pueda sostener en el tiempo"

Inflación

Al hacer referencia a la elevada inflación actual, el ministro sostuvo que "no es buena. Una de nuestras prioridades es reducirla, pero de forma consistente y que se pueda sostener en el tiempo. En cuanto a las causas, no hay una sola. Como país nos cuesta generar un aumento de lo que producimos para venderle al mundo que sea consistente con niveles de crecimiento económico que se puedan sostener. Básicamente, cuando crecemos importamos más porque necesitamos más insumos. Y para que no haya problemas en el frente cambiario necesitamos exportar más. Pero las exportaciones en muchos momentos no acompañaron el crecimiento del producto, del mercado interno".

"La falta de divisas genera efectos sobre los precios, pero la parte monetaria también tiene que ver, hay muchos pesos en relación a los dólares. Ahí aparece el problema del déficit fiscal. Hemos tenido déficits fiscales persistentes y hemos estado recurriendo –no coyunturalmente, sino estructuralmente– al financiamiento monetario. En situaciones como ésta no queda otra. En la medida que las exportaciones no crezcan y la cantidad de dinero que vamos generando crezca y no la absorba el sistema, que no la absorban activos en pesos, lo que termina pasando es que la relación peso-dólar sube.

Para reducir la inflación hay que atacar el problema macroeconómico como un todo. Tranquilizar la economía es un concepto general que también involucra reducir la inflación".

Según el ministro de Economía, "este año la inflación está bajando con respecto al año anterior, en un contexto de recesión. Pero ya desde los primeros meses de gobierno habíamos diseñado un esquema macroeconómico integral. Bajaba la inflación y vino el coronavirus. Apuntamos a que continúe bajando, solo que a una velocidad consistente. No ir más rápido de lo que se puede ir porque si no uno se termina chocando contra una pared y todo termina peor".

Guzmán reconoció que tuvieron que tomar medidas "antipáticas" para evitar una crisis mayor

Plan Económico

"El plan es una cuestión semántica. Tenemos objetivos y principios sobre cómo manejar la política económica para alcanzarlos. Es una estrategia económica. Si se lo quiere llamar plan, no hay ningún problema. Ahora, lo que sí hemos dicho es que no vamos a presentar un PowerPoint con proyecciones de acá a cinco años en un contexto en el cual proyectar está asociado a una altísima incertidumbre y más en un contexto de pandemia. Eso se ha hecho y no funcionó. Sí tenemos un esquema macroeconómico integral que hoy es de transición".