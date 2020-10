Trump anunció que tiene Covid-19 y los mercados globales se desploman

Los contratos de futuros sobre acciones de las bolsas de EE.UU. han experimentado una caída tras anunciar este jueves el presidente Donald Trump que ha dado positivo en la prueba de coronavirus.

Los futuros de los principales índices bursátiles estadounidenses como S&P 500, Nasdaq y Dow Jones cayeron casi un 2 %.

El mercado de valores de Australia también ha descendido en un 1 %. Un escenario similar también han experimentado los mercados europeos.

La noche de este jueves, el presidente de EE.UU. anunció que él y su esposa Melania Trump dieron positivo en la prueba de covid-19, y que comenzarán el "proceso de cuarentena y recuperación de inmediato".

Según algunos economistas citados por portales financieros, la noticia del contagio del mandatario estadounidense por covid-19 hace que tenga menos posibilidades de ganar las elecciones presidenciales que se celebrarán en EE.UU. en noviembre.

La necesidad de que Donald Trump entre en cuarentena significa que se perderá los mítines electorales planeados en los estados de Wisconsin, Arizona y Florida, que podrían determinar los resultados de los comicios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó a través de sus redes sociales que dio positivo en coronavirus, al igual que su esposa Melania. "Esta noche (por el jueves), Melania y yo dimos positivo por Covid-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Lo superaremos JUNTOS!", escribió el presidente de Estados Unidos en sus redes sociales.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020