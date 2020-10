Un consultor le "cuenta las costillas" al BCRA: ¿por qué la brecha es la más alta desde la hiperinflación de 1989?

Fernando Marull, que dirige FM&A, dice que las medidas de la última semana fueron tibias y que si no hay nuevas "el escenario pesimista de acelera"

Al inicio de este mes, Economía y el BCRA (mediante la Comunicación 7123) lanzaron medidas para aumentar la oferta de dólares: bajar retenciones al exportador y emitir un bono atado al dólar oficial; subir la tasa de interés (subir a 24% la tasa de pase y obligar a los bancos a desinvertir el 20% excedentes de Leliq) y cambiar la regla cambiaria. "En la primera semana de funcionamiento, los resultados no son los esperados, pero al menos el BCRA bajó el ritmo de ventas de divisas, que si vemos que si la liquidación del agro no fue mucha, podría sugerir que pueden estar endurecido un poco el cepo a importadores u otros, al menos informalmente", dice Fernando Marull, director de la consultora FM&A.

Pero la suba de la brecha cambiaria también tiene costos altos. La semana pasada rozó los 112% en el dólar blue, la mayor en los últimos 31 años, es decir, desde junio de 1989 (cuando fue 110%), cuando Argentina sufrió la última hiperinflación.

"Los picos en la brecha cambiaria se dieron cuando había control de capitales pero sobre todo cuando el déficit fiscal ese año era muy grande. Por su lado, el dólar CCL también estuvo demandado y el viernes operó en $156, una brecha de 102% con el dólar oficial. En niveles de precios, el $156 del dólar CCL es 8% superior al pico de 2002 ($145)", indica Marull.

En la City dicen que las medidas no funcionarán y piden más pode de fuego para convencer

Respuesta que no alcanzó

"Las medidas que viene aplicando el equipo económico vienen siendo muy tibias por ahora. Lo peor, el equipo económico no da batalla a la corrida cambiaria, y si lo hace es muy tibio. Tanto en subir el dólar oficial, subir la tasa de interés o hasta en vender bonos para bajar la brecha. El BCRA tiene poder de fuego (reservas; oro; swaps China y bonos por casi u$s6.000 millones). Hay que ver si está dispuesto a usarlo. Sino, en el estatu quo, el escenario pesimista se acelera", dice el especialista.

¿Cómo anduvo según las distintas variables a monitorear?. A continuación el pantallazo que publica la consultora en su último informe semanal:

-¿Subieron ventas del Agro?: El agro en la semana bajó la liquidación a u$s300 millones en 5 días, pero creemos que puede explicarse por la fortaleza que sigue mostrando la soja en Chicago, que incentiva a vender menos. Con la soja en Chicago subiendo y la brecha cambiaria aumentando, los incentivos parecen alinearse a que el productor no venda, por más que bajen 3 puntos las retenciones y suban un poco el dólar oficial.

-Emisión de Bonos: Finanzas emitió un bono atado al dólar oficial con vencimiento en noviembre de 2021, buscando u$s500 millones (se emite en pesos y paga en pesos; dollar linked). Hubo sobre oferta y consiguió emitir u$s1.700 millones. La mayor demanda de este bono fueron los bancos (el BCRA aumentó la cantidad de bonos soberanos que pueden tener los bancos), también la Anses y demanda de Institucionales. Como todos los bonos dollar linked, ajusta por el dólar BCRA 3500; cubre de una devaluación, pero no de un desdoblamiento

-Más tasa de interés: Por el momento, la suba de 5 puntos de tasas de pases a 1 día (cuánto paga el BCRA a los bancos) a 24%, hizo subir las tasas de cuenta corriente de 18% a 24% y las cuentas remuneradas. Pero las tasas de plazo fijos (Badlar) se mantuvieron estables en 30%. Los bancos, obligados a desinvertir el 20% excedente de Leliq (cobran el 38%); tuvieron que migrar a pases (cobran el 24%) y parte seguramente fue a parar al nuevo bono dollar linked que emitió el Tesoro (el BCRA elevó a 75% la cantidad de bonos que podían invertir los bancos en bonos soberanos; incluidos los bonos dollar linked).

El blue subió la semana pasada y la brecha llegó a superar todo récord histórico

Se pinchó la suba y la brecha voló

-Más devaluación del dólar oficial: Hasta ahora, el cambio de regla cambiaria de abandonar el mecanismo de devaluación uniforme, otorgando mayor volatilidad y manteniendo el nivel competitivo del tipo de cambio real multilateral (TCRM) implicó que el BCRA empezó devaluando 70 centavos el primer día pero luego casi congeló la subas diarias, bajando desde 11 centavos a 0,2 centavos al final de la semana.

"Mas allá de este movimiento, creemos que el BCRA hizo este cambio para empezar a acelerar gradualmente la tasa de devaluación. Proyectamos una suba de 3,5%, cuando venía a un ritmo de 2,7% en octubre. Este cambio, de ocurrir, es lo que hizo el equipo económico K durante en los meses previos a la devaluación de enero de 2014", dice Marull.

-Mas Brecha Cambiaria: Sin mucha información, se sabe que el BCRA o la ANSES está vendiendo bonos para bajar la brecha cambiaria (es decir, vende bonos en dólares que cotizan en pesos más baratos que el mercado y eso hace bajar el dólar CCL). No obstante, la brecha cambiaria siguió subiendo.

"No solo expectativa de mayor emisión monetaria para los próximos meses y el fracaso de las medidas económicas. Luce claramente que no salió gratis subir el parking a 15 días para los inversores no residentes. El resultado fue que la brecha siguió subiendo y se acercó a 100%, récord en 31 años.

-Yuanes: Otras novedades de esta semana fue el BCRA está impulsando "Yuanizar" el mercado cambiario. Se están operando u$s1,5 millones diarios en el MAE para que importadores puedan pagar importaciones desde China directamente en Yuanes, con pesos (al oficial). Los exportadores argentinos cobran en dólares. La compra de yuanes por importadores argentinos activa parte del swap chino.