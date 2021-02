El usuario que prendió la llama de GameStop asegura haber perdido 13 millones de dólares

El usuario DeepFuckingValue de Reddit hizo posible la subida de las acciones de la compañía y destaca que no se desprenderá de sus posiciones

Keith Gill, más conocido como DeepFuckingValue en Reddit o Roaring Kitty en Youtube, reconoce haber perdido unos 13 millones de dólares (10,8 millones de euros) en GameStop, pero mantiene sus posiciones a pesar de la caída del 60% en el precio de la acción este martes.

Gill es uno de los usuarios que hizo posible que GameStop se disparase un 400% en Bolsa la semana pasada, al atraer un ejército de traders a través de sus vídeos de YouTube y publicaciones en Reddit que invirtieron masivamente en el valor.

La CNBC asegura que Gill conserva 50.000 acciones de GameStop (frente a las 10.000 que poseía a finales de 2020), así como 500 opciones de compra del minorista de videojuegos desde principios de año. Tras la subida de la semana pasada, el retorno de Gill aumentó más de un 2.000% hasta los 33 millones de dólares (27,46 millones de euros), de acuerdo con sus publicaciones de Reddit.

Keith Gill asegura que la baja de las acciones de Gamestop le costaron varios millones de dólares

GameStop se disparó la semana pasada después de que los miembros del foro de Reddit WallStreetBets se pusiesen de acuerdo para aupar su precio y así, perjudicar a hedge funds con posiciones bajistas en el valor. Uno de los más perjudicados fue Melvin Capital, que ha perdido en enero el 53% de sus inversiones.

En conjunto, se calcula que los bajistas han perdido en lo que va de año 19.000 millones de dólares, según estimaciones de la consultora de datos Ortex.

No obstante, la subida no se mantuvo mucho tiempo: las acciones de la compañía cayeron un 60% el martes y acumulan un desplome del 70% desde el lunes. Para Gill, las pérdidas ascendieron a 5 millones de dólares (4,16 millones de euros) el lunes y otros 13,6 (11,31 millones de euros) el martes.

El usuario de Reddit lleva ya varios meses promocionando el valor en YouTube, según cuenta la CNBC, aunque hace más de un año que publica capturas de la cotización de GameStop en WallStreetBets. Gill ha captado el interés de muchos y en su último directo en la plataforma de vídeos juntó a más de 650.000 espectadores.

En su canal de YouTube ha llegado a referirse a GameStop como "una cucaracha, y no la colilla de un cigarro", en referencia a la proclama del famoso Warren Buffett de comprar acciones pequeñas en situación terminal.

Gill presentó su inversión en GameStop en un vídeo de una hora de duración que subió a YouTube en julio de 2019

Así empezó todo

DeepFuckingValue presentó su inversión en GameStop en un vídeo de una hora de duración que subió a YouTube en julio de 2019, un mes justo después de hacerla y convertirla en la participación más grande con la que contaba en su cartera. Entonces el valor de la acción ascendía a 4 dólares y le daba a la cadena de tiendas una capitalización de tan solo 260 millones de dólares. El pasado viernes rompió la barrera de los 20.000 millones.

El inversor aficionado explicó entonces su optimismo con GameStop en que veía exagerados los augures de que toda la industria del videojuego daría un rápido salto a solo lo digital, también consideró que los sentimientos tan negativos sobre la compañía estaban sobredimensionados y que su negocio estaba siendo infravalorado.

Cuando uno de sus seguidores le aseguró que había conseguido beneficios en diciembre de 2019 con una inversión de GameStop, él contestó: "Eso es irrelevante, critícame por ser tonto o vótame negativo".

Pero DeepFuckingValue sí es bastante descarado a la hora de hablar del dinero que quiere conseguir. "Dado el riesgo que he tomado, estoy intentando multiplicar por 10 mi posición", dijo en un comentario en Reddit en noviembre de 2019. "Multiplicarlo por 15 o por 20 sería alucinante. 20 es posible pero no merece la pena en este momento entretenerse en eso", completó.

Cuando las acciones de GameStop alcanzaron los 20 dólares en diciembre de 2020, subió otro pantallazo en Reddit enseñando cómo tenía 1 millón de dólares en efectivo y 2,5 millones en acciones y opciones de compra alcistas.

"Cuando tienes una tesis y, en general, se desarrolla tal y como esperabas, es algo genial", defendía. "Esto solo me pasará una vez en la vida. No sabía lo que hacía y todavía no sé lo que he hecho".

También explicó lo que implicaban para él estas ganancias: "Cuando abrí esta posición no estaba ni de lejos cerca de tener un millón de dólares", reconoció. "De hecho no conduzco ningún Lamborghini, y alquilo esta casa, así que fue un viaje salvaje para mi familia".