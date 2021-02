Carlos Melconian: la "caída dramática" en el país y cuándo se viene "el ajuste"

El extitular del Banco Nación analizó la dinámica de los precios, las inversiones, la situación financiera y la estrategia de administración del Gobierno

Carlos Melconian, expresidente del Banco Nación, realizó duras críticas contra el Gobierno nacional en el marco de su disputa con los representantes de industrias agropecuarias por el precio de los alimentos.

"El esfuerzo de este gobierno es llegar a la elección y ajustar después", dijo el economista en una entrevista con Joaquín Morales Solá en TN, donde analizó la dinámica de los precios, las inversiones, la situación financiera y la estrategia de la administración del presidente Alberto Fernández en su segundo año de mandato.

Remarcó que en el oficialismo "necesitan echarle la culpa a alguien". A partir de este argumento señaló también que "este es un gobierno que cree que la responsabilidad de todos los males está en los empresarios y que con la intervención estatal los va a domar".

"Argentina está estancada, no crece"

Criticó a su vez que se establezca una Mesa de Enlace para acordar precios este miércoles en la Casa Rosada con el sector alimentario. "Si vos querés que el precio de los productos no responda a un patrón internacional, los tenés que subsidiar. Al sector energía el gobierno lo subsidia. No hay 'Mesa de energía' de los argentinos".

Se pronunció, sin embargo, en contra de esta posibilidad. "Yo no lo recomiendo. Argentina está estancada, no crece. Lo que tiene que hacer es mejorar el poder adquisitivo de la gente para que la gente pueda comprar esos alimentos sin mendigar, sin pedir planes, sin pedir subsidios".

"El mundo sufre como la Argentina la inflación de las materias primas porque no somos los únicos exportadores mundiales. (...) Y sin embargo la inflación mundial sigue en cero. La Argentina ha tenido otros períodos históricos en que la inflación estuvo alta o baja con independencia de eso. Debe ser la decimocuarta vez en la historia argentina que usufructuamos los precios de los commodities y, por otro lado, el gobierno de turno se queja de eso", continuó.

"Los gobiernos creen que a partir de la heterodoxia controlan la inflación", afirmó. "Pero la economía argentina en algún momento va a ajustar. Cuando mirás los precios relativos de la economía, cuánto subió una cosa, cuánto subió la otra, para que dé 36% (de incremento en el año) hay cosas que subieron 0% y otras que subieron 70%".

¿Por qué se van las empresas?

"Muchas empresas se van porque tienen que reestructurarse por la pandemia y eligen irse de la Argentina porque es la que no ofrece ninguna condición ventajosa para generar capitalismo, empleo, rentabilidad. Así es como se entienden las cosas en el mundo. Este es el mensaje a la sociedad: hay que recuperar esa normalidad", indicó.

"El país está pagando con una caída dramática de la tasa de inversión (...). Las empresas eligen dejar la Argentina porque no ofrece incentivos", advirtió. Remarcó a su vez la falta de reglas de juego claras. Criticó también que el Ejecutivo pretenda "resolver la deuda diciendo 'Por lo menos en mi período yo no quiero pagarles ni al Fondo, ni a los bonistas, y no quiero que las provincias paguen".

"Dicen que con esa plata la van a invertir en otras cosas y alguien que no entiende dice 'Che, está bien lo que hacen'. Pero eso lo hacen en lugar de pagar una obligación que el país asumió. Yo creo que la continuidad jurídica de los estados es la base para recuperar la confianza; no el decir 'fue aquel, yo no tengo nada que ver'", concluyó.