¿El que apuesta al dólar blue pierde?: expertos analizan qué pasará con el deprimido precio del paralelo

Hoy parece poco atractivo, pero los analistas adelantan a qué variables habrá que estar atento en los próximos meses y si tenderá al alza o no

Lo que pueda pasar con el dólar blue en los próximos meses es un misterio que inquieta a los argentinos. Mientras el oficial sigue de cerca el ritmo de la inflación en su evolución, el paralelo está en descenso y llegó a ubicarse por debajo de los $150 hace unos días. Si bien la situación actual es desalentadora, todo parece indicar que el futuro de este mercado dependerá de la política cambiaria que implemente el oficialismo.

Así lo señala Fausto Spotorno, economista y director del Centro de Estudios Orlando J. Ferreres, cuando en diálogo con iProfesional sostiene que "el dólar MEP, el paralelo y el CCL son cotizaciones que dependen fuertemente de la credibilidad de las políticas económicas del Gobierno".

En ese sentido, el experto apunta que, si se mira el precio de la divisa oficial, no se ve muy atrasada en la actualidad. "La paridad teórica de equilibrio del tipo de cambio está entre $95 y $105, o sea que una cotización de $85/$87 está algo retrasada, pero no tanto", detalla. Y esa circunstancia hace que, en este momento, no resulte tan atractivo comprar blue para sacarle ventaja al oficial.

Sucede que, según informa Spotorno, la paridad teórica de equilibrio es el tipo de cambio que a largo plazo equilibra las cuentas. "El hecho de que el dólar libre esté bastante por arriba de la paridad teórica de equilibrio, indica que hay una gran desconfianza en la economía. Y, si esa cotización fuese nuestro tipo de cambio oficial, o sea si no existiera cepo y no hubiera mercado paralelo, estaríamos hablando de un circuito de cambio que exige el superávit en cuenta corriente; es decir, salida de capitales", comenta.

La estrategia de Guzmán con el tipo de cambio definirá el futuro del mercado paralelo.

Los anuncios de Guzmán

Su explicación ayuda a comprender por qué las palabras del ministro de Economía, Martín Guzmán, respecto de los planes del Gobierno para la cotización de la divisa estadounidense -que terminaría el año con una suba de apenas 25%, debajo de la inflación pronosticada del 29%- generaron expectativa sobre el futuro del mercado paralelo, ya que con un tipo de cambio algo más atrasado respecto de la suba de precios en la economía se puede esperar que su cotización vea una recuperación en los próximos meses.

Sin embargo, fuentes del oficialismo señalan a este medio que "lo que comentó el funcionario está en línea con lo planteado en el Presupuesto y no implica un cambio de planes". Si esto es cierto, pareciera que el Gobierno apuesta a llevar un poco retrasado el dólar por unos meses para aprovechar la pax cambiaria actual en pos de cumplir su objetivo urgente de dominar la inflación y que no se le salga de control, pero no descarta darle un poco más de soga luego, cuando lo necesite.

Un posible atraso en la cotización abre el panorama

"Yo creo que el Gobierno va a tratar de controlar el oficial para combatir la inflación, por lo que se va a atrasar su cotización lo largo de este año", predice en esa línea el economista y director de CyT Asesores Económicos Camilo Tiscornia.

Comenta al respecto que "el dólar blue viene muy contenido", pero prevé que "teniendo en cuenta que pareciera que va a haber más emisión monetaria y que el BCRA no planea implementar un cambio en las tasas de interés, es posible que tienda al alza". Pero, entonces, hoy, ¿el que apuesta al blue gana o pierde?

"Es difícil hacer pronósticos en Argentina. En las últimas semanas el mercado marginal ha tenido muy bajo volumen y escasas operaciones", responde Gustavo Quintana, contador público y operador en PR Corredores de Cambio.

Señala que, "en un contexto de fuertes controles, las brechas deberían tender a subir, pero -por el momento- no parece que suceda esto". Y sostiene que la demanda de pesos siguió definiendo el rumbo de la cotización en ese segmento. Es decir, que al haber mayor necesidad de pesos en diciembre, entre otros motivos, por las fiestas y pago de aguinaldo, situación que se mantuvo en enero y febrero por las vacaciones, no hubo liquidez que volcara hacia el mercado blue. Por eso, según su perspectiva, "hay que esperar hasta bien entrado marzo para ver cómo sigue evolucionando".

La evolución de la demanda de pesos se reducirá en marzo y eso aclarará el futuro del mercado cambiario marginal.

El dólar, ¿siempre es buen negocio?

Por otro lado, hay quienes aseguran "el dólar siempre parece ser un buen negocio en Argentina". Así lo indica Sebastián Maril, director de Research For Traders. "En mi opinión, si bien en el último tiempo la cotización del paralelo está caída, a largo plazo, es decir de acá a entre 6 y 12 meses, el que apuesta a ese mercado gana".

Así, anticipa que, en el corto plazo, el valor de la divisa en el mercado ilegal puede fluctuar mucho, sobre todo porque se trata de una plaza muy pequeña que se puede mover mucho con escasa actividad, y registrará bajas temporarias, pero que la tendencia será alcista.

Por su parte, Quintana prevé que el mes que viene se verá cómo se acomodan todas las variables y, de cara a esta tendencia, intenta dar un consejo al ahorrista sobre si comprar o no dólar blue. Asegura en este sentido que "todo depende de si la operación tiene que ser formal o no". En caso de una respuesta afirmativa, aconseja que debería buscar dolarizarse a través de la adquisición de dólares MEP.

Si, por el contrario, no se trata de una operación formal, claramente, la opción más barata -por ahora- es el marginal, pero hay que saber que se corren riesgos legales a la hora de apostar al mercado paralelo, sobre todo en este momento en el que la autoridad financiera (el Banco Central) y la tributaria (la Administración Federal de Ingresos Públicos – AFIP) están poniendo el foco en reforzar los controles en este sentido.

En igual sentido, Tiscornia sostiene que habrá que ver si, en caso que suba el blue, el ahorrista que quiera posicionarse en dólares elige hacer la maniobra de comprar al precio oficial y, si se amplía la brecha, hacer la diferencia vendiendo en el paralelo, como muchos hicieron el año pasado.

Además, indica que, teniendo en cuenta que el blue va a subir y que pareciera que el Gobierno apuesta a controlar el oficial, se alentará la realización de este tipo de maniobras, pero advierte que es un riesgo porque es una operación ilegal que implica ennegrecer dinero.

En este sentido, los expertos prevén que el reflujo de pesos tendrá impacto en los próximos meses, según Quintana, "a partir de marzo" y, para Maril, en el plazo de seis meses a un año.

Lo cierto es que todos coinciden en que comprar dólares no es un mal negocio, pero advierten que, si se hace en el mercado paralelo, hay que asumir los riesgos que implica siempre operar en una plaza ilegal. Y todos aseguran que, para saber realmente lo que va a suceder con el blue, habrá que estar atentos a la política cambiaria que el Gobierno implemente en los próximos meses.