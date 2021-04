Mientras el Bitcoin se dispara por encima de los u$s 60,000, Ethereum y BNB rompen récords

La capitalización de mercado de las criptomoneda legó a los u$s 2,1 billones. Algunas de las criptomonedas más grandes alcanzaron máximos históricos

La capitalización de mercado de las criptomonedas alcanzó los u$s 2,1 billones, mientras que algunas de las criptomonedas más grandes han llegado a máximos históricos. Mientras que Bitcoin alcanzó los u$s 61.000, alcanzando niveles no vistos desde el 13 de marzo, Ethereum (ETH) y BNB superaron marcas históricas.

Después de no poder superar su némesis de números redondos de u$s 60.000 durante semanas, Bitcoin finalmente se superó. La mayoría de las monedas alternativas también están en verde, con ETH y BNB subiendo a nuevos récords de ATH a solo u$s 2.200 y u$s 485, respectivamente.

Bitcoin más allá de $ 60.000

Bitcoin no pudo continuar su trayectoria alcista después de su récord más alto a mediados de marzo en u$s 61.800. En cambio, la criptomoneda revirtió su tendencia y, unas semanas después, incluso amenazó con caer por debajo de u$s 50,000. Aunque intentó varias veces reclamar el rango de u$s 60.000, falló y cada rechazo lo llevó más abajo, con los osos de monedas ganando fuerza. Sin embargo, la situación ha cambiado de ayer a hoy.

Todo parecía algo familiar, ya que BTC luchó por alrededor de u$s 58.000 cuando los toros tomaron el control y comenzaron una escalada impresionante. El activo ganó más de u$s 3,000 en unas pocas horas y subió a alrededor de u$s 61.200 en el intercambio estadounidense Bitstamp. A pesar de retroceder un poco ya que estaba a solo u$s 600 de su récord histórico, la criptomoneda todavía está por encima del codiciado nivel de u$s 60.000.

Ahora el precio de Bitcoin está en un nivel tres veces más alto que el récord de diciembre de 2017, al que muchos creían que BTC nunca volvería., su capitalización de mercado también se ha beneficiado. que ahora supera los u$s 1,1 billones, mientras que el dominio en el mercado de cifrado se ha mantenido en torno al 55%.

Bitcoin más allá de $ 60.000

La disputa por el segundo lugar

La mayor parte del mercado de altcoins ha superado a BTC en rendimiento en los últimos días. Con la notable aparición de Bitcoin ahora, algunos se han unido a la carrera y han establecido nuevos récords. Ethereum aumentó un 3,2% en una escala de 24 horas, pero incluso ha aumentado aún más en momentos específicos.

Como resultado, la segunda criptomoneda más grande rompió su ATH anterior al alcanzar un máximo de casi u$s 2,200 para un nuevo récord.

Binance Coin, posiblemente el top 10 de mejor desempeño la semana pasada, también tuvo una fuerte carrera alcista. BNB explotó en más del 14% y registró un nuevo máximo histórico en u$s 485. Ahora el token de Binance se cotiza a u$s 474 con un aumento del 6.2% en las últimas 24 horas.

Ethereum aumentó un 3,2% en una escala de 24 horas

Ripple XRP, a su vez, explotó un 25% y alcanzó un precio de u$s 1.25, mostrando una recuperación muy fuerte desde su última victoria en el caso contra la SEC en los EE. UU., pero el proceso aún no ha terminado y aún existen riesgos relevantes para los inversores XLM (10%), VET (7.2%) , EGLD (7,8%) y BCHSV (6%) también se encuentran entre los mayores aumentos del día, pero con capitalizaciones de mercado menos relevantes. En última instancia, la capitalización de mercado acumulada de todos los activos digitales también alcanzó un nuevo récord de casi 2,1 billones de dólares. después de crecer en más de u$s 200 mil millones en dos días.