Reapareció el "Messi" de Cambiemos: "Toto" Caputo opinó sobre el FMI, los bonos y el déficit fiscal

Durante el fin de semana reapareció Luis "Toto" Caputo, el ex secretario de Finanzas de Mauricio Macri y el funcionario "que mejor funcionó", como diría Cristina Kirchner, del gobierno anterior.

Cerró el juicio con los holdouts e "inundó" de bonos argentinos al mercado internacional (incluso una emisión a 100 años). Claro, había demanda contenida por títulos argentinos y un gobierno que despertó muchas expectativas en el mercado. Todo lo demás es historia conocida. Pero, el "Toto", de muy poca actividad en redes sociales, desplegó una catarata de comentarios acerca del precio actual de los bonos y reflexionó sobre el FMI (que él tuvo que padecer en su paso por el BCRA) y el déficit fiscal.

El ex Deustche Bank y JP Morgan entre otras entidades mundiales, comenzó un hilo de Twitter hablando del valor de la deuda que emitió el gobierno. Se sabe, está a precios de remate con paridades del 35% y retornos del 20%.

Caputo dice que los bonos están bien valuados a estos precios por la incertidumbre Precios acorde a las expectativas

" Un cambio político puede ser una condición necesaria pero no suficiente para ver un rally sostenido , como quedó demostrado en nuestro gobierno anterior. Esta vez, de haber algún cambio, pienso que la euforia sería mucho más moderada", dijo Caputo hablando de la expectativa que podría tener para el mercado un potencial batacazo electoral, uno de los pocos drivers que vislumbran los inversores para revertir la apatía con los bonos.

"En 3 años, la tasa de 10 años americana puede estar en el entorno al 4/ 5 por ciento. Por lo que nuestros bonos cotizarían más cerca al 12%, aún con un cambio político que el mercado apoyara", aseveró el denominado "Messi del las finanzas" durante el macrismo.

Caputo afirmó que si bien los precios de los bonos son bajos, "si por alguna razón la situación económica se desbandara (cada uno le pondrá la probabilidad que quiera), los precios van a caer aún más ". "Es decir, el upside y el downside son en realidad, muy similares", advirtió.

Agregó que la posición técnica en el mercado de renta fija es muy mala y que afuera no hay ningún interés por sumar riesgo argentino. Y los fondos locales están más focalizados en el roll-over de la deuda corta. De ahí la escasa liquidez.

" Creo que a estos niveles el mercado de bonos está bien priceado en término de riesgo/retorno . Comprar es más una apuesta de largo a un cambio político. Que si vendrá o no es opinable. Pero no obvio", sentenció Caputo.

"Lastima que Lagarde no lo entendió", dijo Caputo sobre los manejos cambiarios durante su paso por el BCRA Palito para el Fondo y recomendación a Guzmán

El ex hombre fuerte del gobierno macrista y uno de los economistas argentinos que más conoce el mercado, se refirió en un ida y vuelta con varios seguidores de la red social, a su paso por el BCRA y sus peleas con el FMI que no le permitían intervenir en el mercado del dólar. Algo que le costó, además, el pedido formal del Fondo a Macri para que quitara a Caputo del medio. El ex Deutsche, cuentan, no le atendía el teléfono a los funcionarios del organismo cuando, sin previo aviso, salía a vender para detener la devaluación.

"Georgieva reconoció públicamente que tienen que rever la política cambiaria en los acuerdos con mercados emergentes porque no funcionan como ellos piensan. Lástima que nos tocó lidiar con Lagarde y Lipton, que pensaban diferente ", dijo Caputo.

Y dejó una frase que podría tener más de una interpretación además de un mensaje para el ministro de Economía actual. "El signaling (señal hacia el mercado) fue lo que falló en el primer acuerdo y lo convirtió en un acuerdo estanflacionario Esto, como ya lo hizo público Mauricio Macri, lo dije antes que firmáramos el primer acuerdo Hoy, un policy maker debe entender de mercados", señaló.

También habló sobre el déficit fiscal, un tema recurrente de la Argentina y que genera los ciclos de endeudamiento e inflación. "Una pregunta obvia sería: si el problema real siempre fuera la deuda, ¿cómo es posible que no andemos bárbaro, siendo que ya lo solucionamos 9 veces en nuestra historia? Hasta que no haya masa crítica suficiente para hacer entender a la gente nuestro real problema, nada cambiará", remarcó.