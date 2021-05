Guzmán, en el ojo de la tormenta: qué dicen en Wall Street sobre una eventual salida del ministro

Si bien no es un funcionario que goce de credibilidad en el mercado, los operadores temen que venga "alguien peor". Qué pasará con los bonos y la brecha

¿Se va? ¿Se queda? Por estas horas, la relación del ministro de Economía, Martín Guzmán, quedó muy debilitada en la "interna" de poder que existe en la coalición gobernante. Mientras que el discípulo de Joseph Stiglitz sigue recibiendo "fuego amigo" del ala dura del kirchnerismo por intentar echar a un funcionario de tercera línea patrocinado por Cristina Fernández, en Nueva York -que no hubo una gran repercusión por este tema- empiezan a reevaluar qué pasará con el escenario económico y, por ende, con los precios de los activos.

¿Cambia en algo si se va Guzmán o, en el mejor de los casos, queda pero con menos poder? "Es de las voces menos irracionales de este gobierno, más sensatas si se quiere. Al menos es un economista formado y sabe que no se pueden hacer descalabros sin consecuencias. Lo preocupante es que hasta esta persona es extremista dentro de este Gobierno", afirmó Diego Ferro, presidente de M2M Capital Management en Nueva York, en diálogo con iProfesional.

"No me parece que Guzmán sea clave por las medidas que puede tomar, pero al menos compensa las malas decisiones que toman otros. Si esto significa un triunfo de la fracción de poder como La Cámpora, ahí hay un problema porque empezarian a implementar malas medidas para la economía", agrega Ferro.

Diego Ferro, de M2M en Nueva York, dice que Guzmán es los "menos irracional" dentro del Gobierno

Un ministro que nunca enamoró

Claro que el ministro de Economía no es un funcionario "querido" en Wall Street. De hecho, los principales fondos fueron muy críticos del trabajo que tuvo el ministro durante el canje de deuda del año pasado. Y al día de hoy mantienen una visión negativa sobre Guzmán, un outsider del mundo financiero formado por la academia bajo la tutela de otro personajo "no grato" para el mercado, como el Nobel Stiglitz. Pero, la incertidumbre acerca de quién podría desembarcar en su reemplazo, sería un mal augurio para los ya deprimidos precios de los bonos argentinos.

"Creo que en el neto, sería algo negativo. No por que se fuera a ir Guzmán per se, sino porque la alternativa es muy mala", resumieron desde la mesa de operaciones de un banco de Nueva York, que "tradea" bonos argentinos. Para el banquero, que pidió no ser identificado, "igualmente es un tema que a nadie le importa" entre los inversores. "Hay cero interés en Argentina, esté o se vaya Guzmán. Eso no va a cambiar", afirmó.

En la misma línea, Jorge Piedrahita, CEO de Gear Capital Partners en Nueva York, sostiene que el impacto sobre los mercados no debería ser muy importante porque los activos de Argentina están a niveles que reflejan una elevada incertidumbre. "De todas formas la reacción es una función de quien lo sucede en el cargo. Hay temor a que sea alguien con ideas no ortodoxas que no caerían bien a los inversores", advirtió.

Piedrahita, de Gear Capital, cree que el Gobierno optará por mantener la estabilidad de cara a las elecciones

"Se puede estar peor, sí se puede. Pero no afectaría mucho a los precios de los bonos porque ya están priceando malas noticias. Digamos que todo esto es parte de una serie de noticias preocupantes que van más allá. Este es un gobierno que no puede implementar lo que quiere hacer. Tienen una gran incapacidad de implementación", agrega el presidente de M2M Capital.

En términos de precios, pareciera que el margen al "downside" o mayor caída es acotado. Sucede que los rendimientos de los bonos argentinos se ubican en niveles cercanos al 20% en el tramo corto y del 16% en el tramo más largo, con paridades entre 37% y 31%. O sea, valores que indican una futura reestructuración de la deuda.

¿Qué pasaría en los precios si se va Guzmán? Según el jefe de trading de un banco de Wall Street que maneja "cantidades" de bonos locales, poco y nada. "El Global 2035, que vale de 31,75 dólares irá a 29. Dos puntos abajo, no te cambia nada. No veo demanda a u$s31y tampoco mucha demanda a u$s29. No es un tema tanto de valuations, es un tema de visibilidad, dirección, fundamentals", recordó.

Los precios de los bonos no se derrumbarían si echaran a Guzmán, según los banqueros

Bonos y brecha, sin turbulencias

Piedrahita es un poco más optimista. Dice que teniendo en cuenta el objetivo electoral del Gobierno, "está en su propio interés no generar algún stress adicional en la economía, lo cual me hace pensar que prevalecería la racionalidad".

"Esto significa que se buscaría una forma de que Guzman siga en su cargo o lo reemplace alguien con prestigio y credibilidad. Recordemos que Argentina se beneficia de una fuerte suba de los commodities y que la situación del dólar es controlable hasta las elecciones, por una decisión del gobierno que entiende que la volatilidad del dólar le saca votos", reseñó.

En ese sentido, si hay algún movimiento que genere intranquilidad, se cree que podrán "encapsularlo". Claro, se podría recalentar el dólar financiero como se vino observando en los últimos días. Este lunes si bien amagó con subir más del 1,5%, otra vez, el Banco Central salió a vender bonos contra pesos para calmar las aguas. Según dicen en el mercado, los últimos días esa estrategia permitió acotar el alza del contado con liquidación y del dólar MEP.

"Tienen balas para detener una suba de la brecha, está claro. Es un mercado muy chico y con algunas ventas lo bajan. No va a ser un problema eso. Claro, hará que el BCRA gaste más dólares pero sigue comprando a un ritmo de 100 millones de dólares diarios, con lo cual hay margen", resaltó el banquero de Wall Street.

Para los inversores y banqueros, que se quede o se vaya Guzmán no modificará mucho el tablero. Claro que en caso de que el ministro se corriera, dependerá de quien lo reemplace. Pero en términos generales, a Wall Street no le cambiará su visión (de por sí, muy negativa) con la Argentina una hipotética salida del ministro de Economía.