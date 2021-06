El "Messi de Cambiemos" se mete en el negocio de la consultoría: ¿qué opina del bitcoin, la "grieta" y la economía?

Luis "Toto" Caputo abrió Anker Latinoamérica junto a su segundo en el ministerio de Finanzas de Macri, Santiago Bausili. Suman a dos ex Eco Go

Después de avisar que algo se venía desde la "tribuna" de Twitter que inusualmente utiliza, Luis "Toto" Caputo -el denominado "Messi de Cambiemos"- abrió su consultora y promete dar pelea en ese competitivo mercado. El ex ministro de Finanzas y ex presidente del Banco Central lanzó Anker Latinoamérica junto a quien fuera su segundo en el área financiera del gobierno de Mauricio Macri, Santiago Bausili. Si bien ya se formalizó hace algunos meses, recién ahora están empezando a levantar el perfil de algunas contrataciones.

Al equipo de Anker se le sumaron dos ex directores de Eco Go, la consultora que surgió del ahora fallecido Miguel Bein. Los que dieron el salto fueron Federico Furiase y Martín Vauthier, ambos se desempeñarán como directores y seguirán realizando análisis e informes para clientes.

Anker brindará asesoramiento a empresas y clientes junto a un grupo de importantes economistas Quienes se suman al equipo

"Muy contentos con Santiago Bausili por sumar al equipo de Anker Latinoamérica a Federico Furiase y Martín Vauthier. Por su elogiable capacidad profesional, por su calidad humana, y porque compartimos su visión siempre objetiva de la economía", publicó Caputo en su cuenta de Twitter.

"Creemos que nuestras experiencias macro/financieras y de sector público nos permitirán agregar valor aún en un sector tan competitivo como el de consultoría", agregó el ex funcionario que logró colocar un bono a 100 años en 2017.

"Toto" Caputo venía levantando el perfil en redes sociales , algo que vaticinaba algún movimiento dado que no era un asiduo twittero. De muy pocas apariciones públicas (casi nulas, excepto una organizada en la Bolsa de Comercio en el 2019 junto al ex vice ministro de Economía de Cristina, Emmanuel Alvarez Agis), el ex Deutsche Bank se subió al debate acerca del precio de los , algo que vaticinaba algún movimiento dado que no era un asiduo twittero. De muy pocas apariciones públicas (casi nulas, excepto una organizada en la Bolsa de Comercio en el 2019 junto al ex vice ministro de Economía de Cristina,), el ex Deutsche Bank se subió al debate acerca del precio de los bonos argentinos, el acuerdo con el FMI, la grieta, la economía y hasta lo que está sucediendo con el mercado de criptomonedas.

¿Qué viene diciendo Caputo sobre todos estos temas?:

Caputo le "pegó" a Elon Musk de Tesla por haber invertido en bitcoin Definiciones del "Messi" de las finanzas

-Bitcoin: "Una particularidad de estos últimos dos días de nuevo colapso de las crypto: Se está dando sin saltos bruscos. Señal de que el nivel de apalancamiento cayó significativamente, y con ello la liquidación de posiciones".

"Lo de Elon Musk ya dejó de ser poco serio para pasar a ser algo serio, y no en el buen sentido. Aclaro que no tengo bitcoin y que dije que no entendía como el mercado premiaba a Tesla por haber invertido en bitcoin. Parece algo más acorde a una compañía y empresario bananeros".

-La "grieta" política: "Si no reducimos la grieta y no llegamos a un acuerdo político amplio sobre los pilares fundamentales para bajar la inflación y recuperar nuestra moneda, es imposible que el país salga adelante. Hay que empezar a concientizar esto desde ahora. Para no perder otra oportunidad".

-La economía: "Hace 75 años que le echamos la culpa a la deuda, al dólar y a la inflación. Ya lo reconoció el ministro Guzmán: si tenés déficit, se financia con deuda o con emisión. La deuda genera más déficit financiero. La emisión, inflación y suba del dólar. Nosotros en vez de solucionar el problema de origen, insistimos en solucionar sus consecuencias Entonces reestructuramos la deuda, al dólar le ponemos cepo, y a la inflación, precios máximos. Pero seguimos con el déficit y después nos sorprendemos porque nada mejora. Una pregunta obvia sería: si el problema real siempre fuera la deuda, ¿cómo es posible que no andemos bárbaro, siendo que ya lo solucionamos 9 veces en nuestra historia? Hasta que no haya masa crítica suficiente para hacer entender a la gente nuestro real problema, nada cambiará".