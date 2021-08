Agosto, mes bisagra para dólar blue: estas son las 5 claves que definirán el precio del paralelo

De cara a las elecciones y ante la expectativa de que empiece a mermar el flujo de ingreso de reservas del campo, los expertos están más alerta que nunca

Luego de tocar su máximo histórico en el año, el dólar blue recortó parte de la ganancia alcanzada días atrás. Y ahora, en agosto, la estabilidad del tipo de cambio paralelo dependerá en gran parte de la capacidad del Gobierno de despejar las dudas e incertidumbre en el mercado.

"En un contexto en el que el mercado global se presenta más volátil, en nuestro país se sostiene el inicio del proceso de dolarización de las carteras, tras varios meses de tranquilidad o donde el dólar no figuraba en la agenda diaria ni en el podio de las principales búsquedas de Google, que es un termómetro del interés", dice respecto de este escenario Sebastián Menescardi, economista de EcoGo.

Por su parte, Martín Vauthier, economista de Anker, describe que "estamos viendo una fuerte presión sobre los dólares financieros en el marco de una situación económica frágil y con una demanda de pesos débil y expectativas deterioradas ante la ausencia de un plan fiscal, monetario y financiero que brinde certidumbre respecto del futuro económico".

En este contexto, se genera un alto nivel de incertidumbre en el mercado cambiario y, para disipar estas dudas de cara a agosto, un mes marcado por distintos factores políticos, económicos y sociales, los distintos analistas consultados por iProfesional anticipan cuáles serán las claves a observar para seguir de cerca la evolución del dólar durante el mes que viene.

Las elecciones tienden a ser momentos de dolarización en Argentina.

Clave 1: la mayor cercanía de las elecciones

La fecha para la realización de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) se fijó para el 12 de septiembre, por lo que en agosto comienza la verdadera cuenta regresiva para esa primera instancia de los comicios de octubre.

En forma lenta pero perceptible, en julio parece haber comenzado un proceso de dolarización de ahorros, típico de todos los años en los que hay elecciones, es algo que ha pasado siempre en la Argentina.

En ese escenario, Menescardi asegura que la tendencia a la dolarización de inversiones y ahorros es un proceso que se irá pronunciando hasta las elecciones y, asimismo, considera que dependiendo del resultado final se podrá acelerar o no la dolarización.

Un dato importante: el último informe del BCRA mostró que en el mes de junio hubo 443.000 personas que compraron "dólar ahorro". Esto significa que hubo un 45,7% más en comparación con los 304.000 que habían adquirido divisas para atesorar durante el mes de mayo. Según se desprende del informe, esta fue la primera suba mensual desde agosto de 2020.

Además, la economista de Equilibra, Lorena Giorgio, agrega una variable muy importante relacionada al proceso electoral cuando menciona que "la mayor emisión de pesos para financiar un déficit primario creciente en la previa de las elecciones alimentará esta volatilidad".

En consecuencia, vaticina que ese será un elemento esencial a observar respecto de la evolución del tipo de cambio porque afecta el valor del peso (cuántos más haya, menos será su valor) y, a la vez, habrá más liquidez para ir hacia el dólar.

Clave 2: menos liquidación de divisas

El Banco Central mantiene su política cambiaria que consiste en llevar la evolución del precio del dólar oficial por detrás de la inflación a fin de utilizarlo como ancla de precios y lo ha logrado gracias a la liquidación sostenida de exportaciones que viene realizando el campo.

Este año, gracias al contexto favorable internacional para la venta de los commodities, el ingreso de divisas se extendió más de lo habitual, pero algunas voces advierten que agosto será un mes bisagra en este sentido.

"En agosto, vamos a seguir viendo un mercado cambiario muy presionado, sobre todo teniendo en cuenta que la liquidación de divisas, que se viene manteniendo muy fluida durante los primeros siete meses del año, va a ir disminuyendo por cuestiones estacionales", Vauthier.

Ante esta situación, Menescardi avizora que "uno de los factores clave a monitorear que impactarán en todas las cotizaciones del dólar, incluido el blue, será la evolución de las compras del BCRA en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), que es muy dependiente de las liquidaciones agrícolas, y las reservas netas líquidas, que son las que le permiten intervenir en el mercado de dólar".

Al respecto, resalta que, en la última semana, a pesar de las compras acumuladas en el mes, gran parte de ellas tuvieron q ser usadas para intervenir en la brecha, con costos crecientes y prevé en consecuencia que "hay q ver si eso es por algo transitorio por las nuevas restricciones que incentivaron la dolarización, o si afloja en las próximas semanas". Y considera que, si no se modifica la tendencia, no se deberían descartar nuevas restricciones, en particular en las importaciones.

La liquidación de exportaciones de soja ha sido central en la política monetaria del Gobierno, pero en agosto tiende a frenarse.

Clave 3: multiplicidad de cotizaciones de referencia

Otro punto que menciona Vauthier es que la incertidumbre política y económica actual se ve reflejada en la baja demanda de pesos y en la paridad de los bonos. "Todo esto llevó a que, en las últimas semanas, la Comisión Nacional de Valores y el BCRA endurecieran las restricciones para operar dólares financieros en un contexto en el que la inercia inflacionaria es muy elevada", señala.

Eso, explica, hace que la demanda de dólares se canalice hacia otros mercados que están habilitados, como el SENEBI o, incluso, las importaciones, que están en un nivel elevado respecto de la evolución de la actividad económica.

Sucede que, tal como dice Giorgio, "la plaza informal tiene la particularidad de que maneja volúmenes chicos y la cotización suele estar alineada a la de los mercados financieros, como el Contado Con Liquidación o el dólar bolsa (el MEP)".

Así, explica que, cuando veíamos un salto en la cotización del blue por cuestiones de oferta y demanda, a los pocos días, arbitraba y volvía a converger a las cotizaciones financieras, pero advierte que, "tras las nuevas regulaciones de la CNV y el BCRA, las cotizaciones paralelas se han multiplicado y se posicionan $10 por encima de la aquellas que cuentan con intervención oficial (vía bonos) y donde rigen las regulaciones".

Esto hace que nuevas variables que, si bien existían no estaban hasta ahora bajo el radar del ahorrista y el inversor, ahora se hayan vuelto clave para seguir la evolución de blue durante los próximos meses.

Clave 4: las manos amigas del Gobierno

Giorgio señala en ese contexto que "el dólar informal ahora sigue esas cotizaciones" y, aunque Vauthier asegura que "el BCRA tiene margen para intentar anestesiar los dólares financieros y el oficial y también para invertir en futuros" la economista de Equilibra recuerda que, más allá de alguna "mano amiga" que pueda aparecer para controlar la cotización, el Central no puede intervenir en el blue.

Respecto de este punto, el economista Jorge Neyro sostiene al igual que sus colegas que, "a medida que se vayan acercando las elecciones y mientras no aparezcan las manos amigas del Gobierno que derrumben un poco el precio, la tendencia en el mercado del blue va a seguir subiendo lentamente, de a uno o dos pesos cada tanto".

Según sus estimaciones, esta evolución se va a ir dando a un ritmo pausado, pero sostenido, sobre todo a medida que se acerquen las elecciones de septiembre.

El Gobierno necesita cerrar las negociaciones de deuda con el FMI y delinear un plan en el marco de ese acuerdo.

Clave 5: evolución de la negociación con el FMI

Por último, peo no menos importante, Vauthier señala la que un elemento muy importante en el comportamiento cambiario la postergación de la presentación de un plan económico confiable en el marco de un acuerdo con el FMI, que despeje la incertidumbre.

Anticipa que "mientras no se delinee un plan fiscal, monetario y económico que despeje la incertidumbre, vamos a seguir viendo tensiones en el mercado de cambios".

Hay quienes sostienen que el ministro de Economía, Martín Guzmán, intentará convencer al presidente de que el acuerdo con el FMI se firme antes de los próximos vencimientos de deuda con el organismo, que serán previos de las elecciones.

Según trascendió, hay preocupación en el Fondo por el nivel de las reservas del Banco Central y el organismo internacional quiere que el Gobierno se asegure la contención de las divisas que tiene atesoradas.

Así, para el FMI, las reservas del BCRA son una cuestión central del programa con la Argentina al igual que la amplitud de la brecha cambiaria, que volvió a agrandarse en las últimas semanas.