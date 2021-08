City aturdida: operadores suspendieron venta de dólar por incertidumbre, blue rompe barrera de $180 y no operan CCL

A la espera de que se clarifique el panorama, los operadores bursátiles suspendieron la operatoria del CCL hasta nuevo aviso. Esto se vive hoy en la city

Tras la Comunicación "A" 3740, que emitió ayer alrededor de las 20 el BCRA, el mercado amaneció con dos síntomas esperables: por un lado, los operadores de bolsa quedaron a la expectativa de nuevas directrices que les permitan "digerir" la norma y entender un poco más cómo ponerla en práctica y, por el otro, el dólar blue comenzó a subir nuevamente.

"Hoy vemos una del blue como consecuencia de la resolución del BCRA y CNV de ayer q prohíbe venta de CCL en cuentas de terceros del exterior", describe el economista Fabián Medina a iProfesional.

En este sentido, recomendó no comprar en este momento porque considers que es esperable que retome la tendencia anterior desde la semana q viene.

Tal como explica, por su parte el especialista en mercado de capitales Marcelo Bastante, "la tendencia a la suba del blue está relacionada con que con estas dificultades puede que haya gente que para evitar inconvenientes vaya hacia ese dólar".

Y advierte que "todas estas medidas de mayores trabas, restricciones, regulaciones, lo único que provocan es aumentar las brechas entre los distintos tipos de cambio".

Recordemos que lo que el directorio del BCRA dispuso es que las operaciones de compra venta de títulos valores que se realicen con liquidación en moneda extranjera deberán abonarse por transferencia de fondos desde y hacia cuentas a la vista a nombre del cliente en entidades financieras locales o contra cable sobre cuentas bancarias a nombre del cliente en una entidad del exterior y aclaró que no se permitirá la liquidación de estas operaciones en billetes en moneda extranjera o mediante depósito en cuentas custodia o de terceros.

"Es lo de siempre: más trabas que pone el Gobierno sobre el mercado del dólar para preservar reservas. Pero, por el momento, nadie sabe bien qué se puede hacer y qué no", dice a iProfesional Fernando Dirazar, director de Del Sur Capital Markets.

City aturdida: operadores suspendieron venta de dólar por incertidumbre, blue rompe barrera de $180 y no operan CCL

"No sabemos bien qué se puede hacer y qué no por el momento y estamos operando con cautela. Por eso, resolvimos que los clientes puedan vender activos contra dólares MEP, no los dejamos operar contra cable (CCL) y tampoco les permitimos comprar activos contra MEP", cuenta en igual sentido Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital.

El analista financiero explica que esto se debe a que, "de alguna medida, la normativa no permite usar los dólares que generaste para comprar otra cosa" entonces resolvieron actuar en este sentido.

En igual sentido, invertironline.com emitió un comunicado en el que informó a sus clientes que "desde hoy y hasta nuevo aviso (en forma preventiva) no podrás realizar compras y ventas en especie C y D" de los títulos valores en moneda extranjera.

De este modo, el operador bursátil explicó que todo aquel que haya comprado bonos, letras, obligaciones negociables y CEDEARs en pesos con el objetivo de liquidarlos en dólares no podrán completar la operación, por lo que podrán quedarse con esos títulos o realizar la venta en pesos hasta nuevo aviso.

Tan ocupados y preocupados están los operadores por estas horas que muchos de ellos ni siquiera pudieron ocuparse de analizar aún una resolución de la CNV de ayer, que salió casi en paralelo a la norma del BCRA que modifica y aclara algunos aspectos regulatorios referidos a la razón social de los ALYCs (casas de bolsa y brókers bursátiles).

Según se supo, uno de los puntos principales de esa nueva regulación es evitar que los operadores de mercado regulados por la CNV no operen activos que no estén contemplados en la normativa del organismo.

Según palabras textuales de la Comisión, "el eje central de la RG 898/2021 establece cambios en el objeto social de los ALyCs, con la finalidad de que sólo puedan desarrollar actividades económicas circunscriptas exclusivamente al ámbito de control y fiscalización de la CNV".

"Es lógico que se prohíba que los brókers bursátiles operen billeteras de criptoactivos. Nosotros, como ALYCs estamos solo habilitados a operar sólo activos regulados", señala Sbdar. Y aclara que también puede afectar la norma a los que trabajen con activos de agro, por ejemplo.

Sin embargo, considera que el verdadero cambio en las reglas de juego en el día de hoy y el problema urgente que están tratando de solucionar en la city los brokers y asesores financieros es dilucidar el verdadero alcance de la Comunicación emitida por BCRA anoche.

Así, queda claro que, tal como dice Sbdar, "todas son dudas por el momento en el mercado y se espera que salga una nueva norma complementario de la CNV" en breve. Y, en la misma línea, Dirazar anticipa que, seguramente el martes (dado que hoy es viernes y el lunes será feriado por el 17 de agosto en conmemoración del General José de San Martín) estará todo más claro.