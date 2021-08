Por decisión de las sociedades de bolsa, sigue suspendida la operación de dólares financieros

Las entidades inhabilitaron las transacciones en medio de un clima de incertidumbre luego de que el BCRA anunciara nuevos controles

Las sociedades de bolsa mantienen suspendida la operación de dólares financieros, en medio de un clima de incertidumbre luego de que el Banco Central anunciara más controles cambiarios.

La medida no cayó bien en el mercado en un contexto en el que creció la demanda en el circuito financiero informal y llevó al tipo de cambio paralelo hasta los $183.

De acuerdo con lo informado por el Banco Central, la intención de la nueva normativa apunta a prevenir el lavado de activos y la evasión fiscal.

La fintech Cocos Capital indicó este viernes públicamente: "Con la información disponible al momento, la compra de activos contra MEP en nuestra plataforma queda desactivada".

En tanto, Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma, consideró: "Siguen endureciendo el cepo. Siguen profundizando para el mismo lado, confirmando que este es el enfoque. Esto es lo que hay".

"Difícil conseguir resultados distintos haciendo siempre lo mismo. El rulo será para menos, pero será más jugoso para los que pueden", advirtió.

Las nuevas medidas se conocieron el jueves por la noche, por lo que desde el comienzo del viernes el mercado sintió el impacto de la disposición, según indicó Ámbito.com.

Sigue suspendida la operación de dólares financieros

En este contexto, sube el dólar blue

Mientras esto sucede, en el mercado ilegal, el dólar blue vuelve a experimentar una suba, al igual que el último viernes, y se ubica en torno a los 183 pesos en cuevas del microcentro porteño.

El analista financiero Christian Buteler señaló que "hoy sólo se puede recibir una transferencia en moneda extranjera en tu cuenta bancaria, la segunda algunos bancos no permiten y otros piden información sobre el origen de los fondos y ven si aceptan o no la transferencia".

"Por lo tanto, si hoy tengo una posición en bonos de u$s 50.000, necesito vender u$s 10.000 y a la semana necesito vender otros u$s 10.000, ¿puedo tener problemas para la acreditación de los bancos en mi cuenta? ¿Un cepo de 30 días en la práctica?", cuestionó.

Los operadores aseguraron que se encuentran a la espera de una resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para retomar la actividad y así tener mayor certidumbre de las nuevas condiciones.

Por los cambios, para hacer contado con liquidación, los ahorristas van a poder pasar los fondos al Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) donde se hace la compra de bonos.

Tras el cepo reforzado, ya prevén un dólar blue a $190 y vaticinan más restricciones

En el Gobierno ensayaron un recrudecimiento del cepo que podría terminar siendo un bumeran. La peculiar normativa del Banco Central, camuflada en operaciones para evitar el lavado de dinero, tiene como única función paralizar la operatoria del dólar financiero para dejar de perder dólares de las reservas. Pero como ya ha sucedido, intentar cercenar un tipo de cambio que se hace con dinero en blanco, podría impulsar al dólar blue. Un primer indicio se vio este viernes, con un salto del dólar hasta $182.

Un informe reservado de un banco extranjero que opera en la Argentina delineó lo que podría suceder en el corto plazo. "Esta medida viene a destiempo porque estaba empezando a ceder la presión sobre los tipos de cambio alternativos. No creemos que haya sido una medida acertada. Y por eso creemos que el dólar informal podría intentar una suba hasta los $190 en los próximos días", señaló en un comentario enviado clientes, al cual accedió iProfesional.

La norma del BCRA viene después de varios días en donde el contado con liquidación "libre" (CCL) -que supo estar en $180- ya estaba en $176 con una caída en el volumen operado (por ende, menor intervención de la mesa del Central).

La consultora 1816, muy observada por los funcionarios del BCRA, dijo que "si bien es difícil sorprenderse por el espíritu de las medidas, que van en la línea de mayores restricciones (como las normas de hace un mes), sí llama la atención el timing".

Pesce introdujo nuevas normativas contra el dólar y se disparó el dólar blue, algo pevisible para los operadores

¿Un disparo en el pie?

Advierten que desde mediados de la semana pasada el peso venía operando mucho mejor y el AL30, bono de referencia, pasó de operar un récord de u$s130 millones de nominales contra pesos por pantalla en BYMA (T+2) el martes de la semana pasada a apenas u$s31 millones de nominales el jueves, volumen más bajo desde el 14 de julio.

"La norma disminuirá el volumen de los dólares alternativos por la Bolsa, afectando fundamentalmente la operatoria del minorista. El principal riesgo de corto plazo es que esto incremente el precio del dólar blue. Recortarán fuerte el "rulo" que se hacía para aprovechar la diferencia entre el CCL libre y el regulado, pero la medida abarca mucho más que eso", enfatiza 1816.

Para Consultatio, la compañía de Eduardo Costantini, lo mas importante de las medidas "no es impacto que puedan producir, que entendemos es limitado, sino el hecho de que revela cual es el diagnóstico oficial sobre el problema cambiario".

Para la compañía de Eduardo Costantini, estas restricciones no serán las últimas

Lo que viene no es mejor

Y dicen que el problema de diagnóstico del gobierno es claro: las nuevas restricciones son el resultado de la necesidad mitigar el efecto de las restricciones anteriores. Al intervenir en la brecha vendiendo AL30 el gobierno introduce un esquema de tipos de cambio financieros múltiples, que vuelven rentable (e inevitable) el arbitraje (rulo).

"Vemos muy difícil que este esquema de política monetaria y cambiaria no sea revisado profundamente en el contexto de un acuerdo con el FMI, donde es una de las prioridades clásicas en cualquier acuerdo consiste en la necesidad de comenzar a normalizar las condiciones de acceso al mercado de cambios, o dicho en términos de mercado, a reducir la brecha entre el tipo de cambio oficial (comercial) y los financieros. Con este diagnóstico y estas restricciones, la conclusión es clara: las restricciones que vimos esta semana tampoco serán las ultimas", advierte Consultatio.

Según Fernando Marull, director de FMyA, el BCRA viene gastando casi u$s1.500 millones en contener el dólar CCL y en el segundo semestre ya no compra tantos dólares, hay pagos de deuda y "hay que cuidar" los u$s6.500 millones de reservas netas que hay en el BCRA. "¿El camino elegido? Otra vez, mayores regulaciones en el dólar CCL. Si el BCRA no se siente cómodo, endurecerá el cepo en el dólar oficial", vaticina Marull.