La dura advertencia de Enrique Szewach tras escándalo de la foto en Olivos y cepo: qué dijo

El economista y ex director del BCRA advirtió sobre cómo la falta de credibilidad del Gobierno pueden afectar el desempeño cambiario

El mercado está convulsionado. El dólar libre volvió a subir a $183 y son múltiples las razones que influyen, no sólo el cepo, sino que la "falta de credibilidad" del Gobierno también puede afectar el desempeño cambiario, advirtió el economista y ex director del BCRA Enrique Szewach.

Ante esta situación y el cepo del BCRA a los dólares financieros, Enrique Szewach fue consultado en Radio Mitre por el periodista Marcelo Longobardi: "¿Vos crees que la situación política en Argentina, sin entrar en detalles, puede afectar el desempeño cambiario?"

A lo que Szewach respondió:

"Bueno, la situación política ya lo está afectando, porque como te dije la expectativa estaba puesta para el día después, para generar una demanda en corto plazo (...) esa expectativa juega en contra, cualquiera fuera el resultado.

Quedan dos años por delante de una situación macroeconómica muy compleja, con gran imposibilidad de acuerdos, un acuerdo que la Argentina necesita. La política juega en contra. No sé si va en contra un episodio en particular, pero claramente, creo que si vos tenés un gobierno que no tiene credibilidad ni autoridad, ni capacidad de imponer políticas, se hace muy difícil hacer política económica".

"Cuando ponés una restricción la gente huye de los activos en pesos", explicó el economista

Libertad cambiaria

Respecto al cepo, el exdirector del Banco Central, aseguró que "la CNV tomó una serie de medidas para restringir aún más los mercados libre del dólar" y explicó: "Cuando ponés una restricción la gente huye de los activos en pesos. Hoy queda el mercado libre entre privados en el mercado blanco y queda el mercado blue. Cuanto más restricciones ponés, más ponés ahí la demanda".

Para Szewach es un "clima general complicado", con "las tensiones en el mercado global por lo de Afganistán, porque China creció menos de lo esperado, porque está tomando cada vez más medidas contra las empresas e-commerce y empresas tecnológicas". Y continuó: "Si le sumás las complicaciones del mundo a las restricciones de Argentina probablemente tengas alguna respuesta en el mercado". Pese a esto, el economista aseguró que "el Banco Central tiene todavía instrumentos para intervenir".

"Estamos hablando de una tendencia a largo plazo, cuánto más destruís la libertad cambiaria en Argentina, menos chance de crecimiento y de inversión hay", concluyó.

Cepo del BCRA

El Banco Central organismo que preside Miguel Pesce, estableció un nuevo cepo: desde el 13 de agosto quienes quieran hacer operaciones con contado con Liquidación (CCL) deberán tener cuentas en el exterior a su nombre.

El Banco Central ya tenía en la mira a las operaciones por las que los inversores hacían "rulo" con el dólar, especialmente arbitrando arbitrando dólar CCL y dólar Bolsa o MEP. Ahora, la entidad se aferró a las recomendaciones internacionales para evitar el lavado de activos y puso un nuevo cepo a aquellos que operan con dólares financieros. Pero, en realidad, el fin es controlar el volumen del CCL, y que el Central no gaste tantos dólares de sus reservas en salir a subsidiar el precio.