Boom de cuentas en el exterior para enviar dólares: antes de abrir una, qué recomiendan expertos

Por la nueva normativa que limita la operatoria del Contado Con Liqui, crecen las consultas por las cuentas bancarias en otros países. Esto hay que prever

A raíz de que el directorio del BCRA dispuso el jueves pasado que las sociedades de bolsa no puedan hacer más de custodia de los dólares Contado Con Liquidación (CCL) de sus clientes, sino que los tienen que mandar de manera inmediata a las cuentas bancarias que éstos tienen en el exterior, comenzó a crecer el interés de los inversores locales por conocer cómo funcionan este tipo de producto bancario en el extranjero y los requisitos para abrir una.

Boom de consultas

"Hemos recibido desde el viernes a primera hora un aluvión de consultas de argentinos que quieren abrir cuentas bancarias en Estados Unidos. Hasta ahora, la demanda más frecuente de los inversores locales era por las comitentes en ese país para inversiones bursátiles en brokers", cuenta a iProfesional Mariano Sardans, CEO de la administradora de patrimonio FDI, uno de los pocos Agente Global de Inversiones (AGI), figura que la CNV legalizó en Argentina hace un par de años, activos hoy en el país.

Muchos inversores se preguntan cómo tener una cuenta en el extranjero.

El líder de este broker local, que está registrado, a su vez, como asesor de inversión en Estados Unidos y Uruguay, explica que esta nueva tendencia de debe a que la reciente normativa del BCRA obliga a las sociedades de bolsa a girar los activos a un banco, no a la sociedad de bolsa y corta, así, el proceso de salida y proceso de entrada de fondos para la compra y venta de CCL, que es la mejor manera en estos momentos para sacar e ingresar dólares del país.

Hoy en día, tanto para entrar como para sacar dólares por ese mercado financiero es exigencia ser titular de una cuenta bancaria y eso, lógicamente desató un aluvión de consultas de inversores.

¿Cómo elegir dónde?

Y, a la hora de comenzar a evacuar dudas al respecto, una de las primeras cosas que señala Sardans es que, si bien no es un proceso complicado, "no es igual abrir una cuenta en cualquier banco ni en cualquier país".

"Hay que tener en cuenta que se trate de una entidad que atienda el nicho correspondiente para el cliente en cuestión", advierte. Y es que, según explica, los bancos tienen reglas en ese sentido que responden a los parámetros del enfoque basado en riesgo que aplican.

"Es decir, que no todos los bancos son para todos. Porque cada entidad define si toma personas de tal o cual país, en qué rubros económicos se quiere enfocar y cuáles no desea atender, que volúmenes de dinero pueden manejar sus clientes y cuáles no, etcétera", explica.

Mariano Sardans, CEO de FDI, cuenta que tuvieron un aluvión de consultas

Y, además, menciona que un tema muy sensible es el de las triangulaciones de dinero porque, sostiene que "la gran mayoría de los bancos termina cerrando las cuentas cuando ven este tipo de movimientos muy frecuentemente". Por eso, aconseja buscar entidades que estén abiertas a este tipo de movimientos.

Y, en cuanto a la elección del país en el cuál abrir una cuenta, si bien considera que en materia de inversiones no hay que generalizar, sino pensar en las necesidades de cada cliente, Sardans afirma que, en general, el más conveniente es Estados Unidos y menciona que su afirmación se basa en que es un país pro inversores en el que hay mucha seguridad jurídica y donde, al haber mucha competencia, se traduce en costos más bajos.

Oferta de inversiones

Así, detalla que, una vez que el inversor abre una cuenta bancaria en Estados Unidos y tiene sus fondos en ella, puede elegir invertir a través de un banco (opción que desaconceja) o entre los brokers tradicionales, como Morgan Stanley y Pershing, los bancos y los ‘discount brokers’, como Charles Schwab, TDAmeritrade e Interactive brókers (que usan mucho los latinoamericanos), que son los más económicos.

Sardans recomienda elegir esta última opción, incluso por sobre la banca, dado que, "a través de un brokes se puede colocar el dinero en una letra, nota o bono del Gobierno de Estados Unidos" (la diferencia entre esos tres instrumentos son los plazos de vencimiento).

Asimismo, señala que, en Estados Unidos, a través de un broker se puede comprar plazos fijos de los cerca de 6.000 bancos que hay en ese país. Así, una cartera de u$s100.000 o u$s1.000.000 se puede colocar, por ejemplo en 4 plazos fijos de distintas entidades y estas inversiones están aseguradas por el FDIC (seguro bancario de Estados Unidos, que cubre hasta u$s250.000 por plazo fijo).

Sin embargo, aunque suene un "mundo ideal", Sardans resalta que es muy importante "estar muy atento respecto de qué instrumentos se utilizan para que la persona coloque su dinero en bonos, acciones y en cash".

Así, destaca que, para él, "cada cartera es un mundo y depende mucho de las experiencias y necesidades de cada inversor, que son totalmente diferentes en tiempo y forma". Resalta al respecto que "en FDI no hay una cartera igual entre dos de nuestros clientes". Todas son diferentes y le coordina lo legal, lo impositivo, lo cambiario y lo regulatorio a la medida de cada una.

Con esta fórmula, Sardans aspira a seguir creciendo en el mercado, donde, sin dudas, en los próximos meses, seguirán en alza, por lo menos por un tiempo, las consultas por cuentas en el extranjero y con ellas, las tensiones.