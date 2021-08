Por las nuevas trabas, el MEP pasó a ser el dólar legal más caro del mercado: qué advierten desde la City

Tras las últimas medidas del BCRA para controlar al CCL cambió la relación entre las cotizaciones de los financieros. Los expertos analizan este escenario

Las últimas medidas que se implementó el Banco Central, que impiden que las sociedades de bolsa puedan hacer de custodia de los dólares Contado Con Liquidación (CCL) de sus clientes cuando venden activos en esa moneda, revolucionaron el mercado y uno de los efectos que tuvo es que, mientras era habitual que el CCL cotizara por encima del MEP, esta relación se dio vuelta desde hace unos días.

Es así como, el dólar bolsa (o MEP) cerró este lunes unos centavos por arriba de los $169, marcando una inédita diferencia de $2 pfrente al CCL, que se ubicó apenas por encima de $167.

Ambos dólares se compran a través del mercado bursátil pero, ¿en qué se diferencia uno del otro?

-El MEP se adquiere a través de la compra en pesos de un bono (AL-30 o GD-30) que se vende contra dólares que se depositan en una cuenta local. Es decir que los fondos quedan en la Argentina.

-El CCL también se adquiere a través de la venta de bonos contra dólares (se compra AL-30 o GD-30 y se liquida AL-30C o GD-30-C), pero el resultado de esta operación se deposita en una cuenta fuera del país. De ahí su atractivo entre ahorristas, inversores y empresas que buscan girar esas divisas.

"Sabemos que, en una situación normal de mercado, el cable debería estar por encima del MEP. Si esto está al revés es por una cuestión anormal", advierte Mauro Cognetta, financial advisor y director de Big River. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será permanente esta situación?

El BCRA busca cuidar sus reservas y pasa eso trata de controlar el mercado de dólar cable.

Por qué se despega el MEP

Desde hace unos diez días, solo pueden operar contra cable (a través del CCL) quienes tengan cuentas bancarias en el exterior, luego de que el directorio del BCRA dispusiera que las operaciones de compra venta de títulos valores que se realicen con liquidación en moneda extranjera deberán abonarse:

-Mediante transferencia de fondos desde y hacia cuentas a la vista a nombre del cliente en entidades financieras locales.

-Contra cable sobre cuentas bancarias a nombre del cliente en una entidad del exterior.

Además, la entidad aclaró que "en ningún caso, se permitirá la liquidación de estas operaciones mediante el pago en billetes en moneda extranjera o mediante su depósito en cuentas custodia o en cuentas de terceros".

Cognetta sigue muy de cerca el mercado del Contado Con Liqui y a sus clientes les enseña a estar atentos a la diferencia de cotización entre ese dólar y el MEP. En ese sentido, señala que "si tomamos el período que comenzó con el cepo, con el Gobierno de Mauricio Macri, cuando Lacunza lo implementó, vemos que, hasta ese momento, no había diferencia y ambos dólares valían lo mismo".

Sin embargo, describe que, a partir de ese momento, ese ‘spread’ (la brecha) empezó a distanciarse y llegó a tener picos de entre un 8% y hasta un 11%, en 2019, con las PASO, así como el año pasado, en junio y en octubre. En esos momentos, llegó a estar por encima de 5%, alcanzando los máximos mencionados en algunos casos.

En este punto, el experto dice que, en promedio, la diferencia entre ambos dólares suele ser del 3%, por lo que, si se da una diferencia menor a ese porcentaje a favor del MEP es un momento en el que el CCL está barato; como contrapartida, si se ubica por arriba de ese nivel, está caro.

"Ante ese escenario, lo que convendría, normalmente, sería comprar dólar cable (otro nombre que recibe el CCL). En estos días, hubo momentos en los que la brecha entre los financieros cerró en -2% a favor del MEP, lo que indicaría tirarse de palomita a comprar Contado Con Liqui", detalla Cognetta.

El gran tema es que hoy está limitada la operatoria por las nuevas normas del BCRA, "generando que con esos dólares cable no se pueda hacer nada después y, además, si uno no tiene cuenta afuera, no los puede transaccionar". Por eso, está al precio al que está y muchos se están pasando a MEP, lo que está provocando que la cotización del CCL esté por debajo de la de este último.

La cotización real del CCL es hoy relativa dado que el SENEBI es la plaza donde más se negocia.

¿Realmente vale menos el CCL?

Sin embargo, una fuente del mercado realiza una aclaración sobre esta situación al señalar que, en realidad, "el cable no vale menos que el MEP".

En la práctica, el CCL cotiza alrededor de $177, mientras que el MEP está $172. ¿Cómo es esto? Sucede que el valor al que se refiere esta fuente es el del Segmento de Negociación Bilateral (SENEBI), donde se acuerda el precio entre dos partes y es hacia donde fueron los compradores más grandes del CCL una vez que el BCRA tomó las primeras medidas que restrigieron la operatoria en julio pasado.

Es decir que, en la práctica, el SENEBI se convirtió en el "nuevo CCL" y es hacia donde migró buena parte de las operaciones.

"Si uno lo mira por lo que se opera por el bono AL30C (que es el que se vende para obtener dólar Contado Con Liqui y depositarlo en el exterior), la operatoria está muy restringida. Entonces, el BCRA no tiene qué comprar porque casi nadie puede vender", dice. En tanto, dice que, en lo que respecta al bono AL30D, que es que se usa para comprar dólar MEP, tiene muchas más operaciones y al BCRA se le complica más intervenir ahí.

Sin embargo, todo es cuestión de tiempo y de que el mercado se vaya acomodando. Lo más probable es que, a medida que el mercado vaya adaptándose a la nueva regulación, se empiece a recuperar el mercado del CCL, así como su precio, aunque sea en parte. De hecho, muchos argentinos están abriendo cuentas en el exterior o averiguando cómo hacerlo en estos días.

Según comenta Sergio Morales, CEO de Interfinance.com.ar, "estamos observando una lenta recuperación del volumen negociado de los dólares financieros luego de una fuerte caída por las nuevas restricciones".

Así, anticipa que probablemente la presión compradora se incremente en las próximas semanas en vísperas de las elecciones primarias. Aunque reconoce que "por supuesto, de igual forma hay que considerar que el BCRA sigue interviniendo la plaza y esto produce cierta pax cambiaria".

En este sentido, sostiene que, "pese al probable incremento de dolarización de los ahorristas e inversores, que están huyendo del mercado local hacia cuentas off shore", comenta que la mayoría de los analistas no esperan grandes sobresaltos en el precio de los dólares MEP y CCL en el mediano plazo, o, por lo menos, antes de las elecciones.