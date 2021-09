El "gurú millennial" de las finanzas: en qué recomienda invertir los pesos este analista de 20 años

Un analista bursátil de 20 años de edad comparte cuáles son sus recomendaciones de inversión disruptivas para este momento del país

La incertidumbre política y económica que trae este momento del país, con desacuerdo del electorado hacia el Gobierno, alta inflación y escasez de dólares, lleva a que los ahorristas piensen y distintas formas de "escaparle" al peso.

Por eso, en este contexto, también es interesante conocer cuáles son las alternativas buscadas por los más jóvenes y audaces inversores.

En esa sintonía, iProfesional consultó a Manuel Couso, un analista bursátil de apenas 20 años de edad, que asesora a una gran red de ahorristas vía Whatsapp en su Academia Merval, para que recomiende cuáles son los activos por los que se inclina para resguardar su dinero e intentar obtener jugosas ganancias.

Claro, sus apuestas son arriesgadas y apuntan a instrumentos que tienen determinada exposición, con el fin de conseguir el máximo rendimiento posible por afuera del mercado de capitales, como criptomonedas, commodities, monedas de distintos países e índices bursátiles.

"Se avecina el final de año, por lo que tenemos el deber de pensar y reconfigurar nuestras carteras. El contexto país es interesante y muy particular. El Gobierno tiene por delante una negociación crucial con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que determinará la situación financiera de nuestro país", introduce Couso, joven que está diplomado en Filosofía y en Financial Decisions and Customer Loyalty (Decisiones Financieras y Fidelidad del Cliente) en Maryland, Estados Unidos.

Por otro lado, resalta que la posición de reservas del Banco Central y su situación frente al comercio exterior "mejoró considerablemente", por el aumento de precio de las commodities.

"Teniendo en cuenta esto y cómo se encuentra el tipo de cambio real multilateral, nos invitamos a pensar las mejores inversiones. Cabe aclarar, vamos a hablar de alternativas por fuera del mercado de capitales local", resume este joven analista.

En definitiva, las recomendaciones que realiza para invertir en instrumentos puntuales e innovadores son:

Las criptomonedas son alternativas de inversión riesgosas elegidas por los jóvenes, que pueden brindar altas rentabilidades.

Criptomonedas

Los criptoactivos pertenecen a la tecnología más innovadora del momento, el blockchain, que "soluciona problemas de nuestra sociedad de manera más sencilla, eficiente y económica", sentencia Couso.

"Los gobiernos y entidades centrales del mundo provocaron un aumento y expansión de la base monetaria sin precedente para hacer frente a la demanda de asistencia social por el Covid-19. Producto de esa situación, las criptomonedas proponen algo profundamente atractivo, la emisión limitada", destaca este analista.

Por eso, resalta que, de largo plazo, esta característica "es central".

"Podemos definir a este activo como uno de naturaleza deflacionaria, es decir, tiende por la configuración de su algoritmo a valer más a lo largo del tiempo", subraya.

Ahora bien, no todas las criptomonedas son iguales. Por lo tanto, se debe distinguir entre aquellas con un fundamento interesante y otras llamadas "shitcoins", que "se inventan de manera lúdica".

En resumen, para Couso, las monedas más prometedoras son Ethereum, Ada y Bitcoin. De hecho, estas conforman parte de su cartera de inversión.

"Se pueden obtener rendimientos muy superiores a las tasas en dólares y la manera de acceder a ellas es mediante los llamados ´exchange´, que emulan un broker pero de esta clase de activos financieros", aconseja este joven especialista a iProfesional.

Commodities

La situación de incertidumbre respecto de la pandemia y la inflación generan el famoso proceso llamado "risk off". Esto es, huir del riesgo de empresas para inclinar el flujo de dinero y patrimonio a los metales más pesados.

"Es una inversión segura que se puede acceder mediante el mercado bursátil y extrabursátil. Entre sus características, hallamos la estabilidad en su demanda y su independencia frente a la coyuntura económica diaria, que tantas veces preocupa a nuestra sociedad", explica Couso.

Puntualmente, se inclina por invertir en el oro y plata, como las alternativas atractivas dentro de la inversión en commodities.

Los rendimientos de esta clase de inversión son "más moderados pero también más estables, cercanos al 5% anual", dice.

Se puede acceder a la compra de esta clase de activos mediante ETF (índices que reproducen la renta de un sector) o sociedades de bolsa extranjeras.

Mercado de divisas

Para Couso, se debe enfatizar respecto de la realidad inflacionaria a nivel mundial. Es decir, donde todos los países del mundo "coinciden en una misma política monetaria expansiva".

No obstante, comenta que por las condiciones macroeconómicas de cada nación, "sucede que las monedas se aprecian o deprecian relativamente más rápido unas que otras", grafica a iProfesional.

En función de esta situación, advierte que se halla así una nueva alternativa dentro de la batería de opciones para invertir, llamada el Forex.

"Por ejemplo, a través de ella podemos obtener ganancias deduciendo que el euro se puede apreciar frente al dólar, o que la libra se depreciará frente al real brasileño. Las alternativas son verdaderamente amplias, y los rendimientos en este mercado pueden ser muy abultados, dado que se invierte con ´apalancamiento´. Es decir, se invierte por más dinero del disponible", detalla Couso.

Más allá de su atractivo, este apalancamiento también "conlleva un alto riesgo de perder todo nuestro dinero", alerta.

Con la brújula puesta en activos que cotizan en dólares, existen diversas alternativas apalancadas en el mercado.

Índices

Invertir en los índices bursátiles Standard & Poor's 500 (S&P500) o en el Nasdaq, ambos de Wall Street, es algo que "nunca deberíamos descartar", recomienda Couso a iProfesional.

Es decir, estos son índices o "carteras" que reúnen, en el primer caso, a las 500 empresas más importantes del mundo. Y, en el segundo, a las compañías ligadas a la tecnología.

"Es decir, invirtiendo nuestros ahorros aquí contamos con la seguridad de aliarnos a los grandes jugadores de la globalización", sugiere este analista.

Para tener una idea, en los últimos 12 meses, el SPY (ETF que emula al S&P500) rindió 19,21%, y lo anteriores 12 meses otorgó una ganancia de 16,6% en dólares.

"Parece ser, a juzgar por los resultados empíricos, una alternativa más que llamativa", concluye Couso a iProfesional.-