Se esfuman los dólares: el Gobierno cierra su peor mes desde octubre del 2020 y crecen los interrogantes

Terminará septiembre con ventas netas por más de u$s750 millones. Además, las reservas anotan su mayor caída desde finales del 2019 por el pago al FMI.

Con una sola rueda cambiaria por delante, el Banco Central terminará su peor mes desde octubre del 2020 en término de pérdida de dólares. En esta oportunidad, el saldo negativo está -faltando un último round- en los u$s750 millones de ventas netas en el mercado cambiario, cifra sólo superada por los u$s1.100 millones de octubre pasado. En esa oportunidad, y a pesar de que el BCRA alterna restricciones a las importaciones extra oficiales, decidió no frenar todo y esperar para tomar decisiones más de fondo, que sería cerrar aún más el cepo.

Los u$s750 millones de ventas se incrementan cuando se observa la variación de las reservas internacionales. En lo que va de septiembre, caen alrededor de u$s3.300 millones. Es el peor derrape desde octubre del 2019.

Pero esa cifra es mucho más abultada a las ventas en el spot: tiene que ver con los pagos de deuda al Fondo Monetario Internacional (se pagaron u$s1.900 millones utilizando los DEG que formaban parte de las reservas) y los dólares que utiliza para intervenir en el mercado del dólar contado con liquidación (CCL) "oficial" que cotiza en $175.

El Banco Central está en alerta porque las reservas líquidas netas están en torno a U$s760 millones

Sin reservas y con un dólar disparado

El director de FMyA, Fernando Marull, calcula que para "contener" el CCL la mesa de dinero del Central sacrificó alrededor de u$s240 millones en septiembre, una leve baja desde el rojo de u$s280 millones en agosto.

Pareciera que el BCRA y el Ministerio de Economía están en una encrucijada: sigue perdiendo dólares o redobla el cepo, con el temor de que las cotizaciones de los dólares alternativos se disparen aún más. Básicamente, ninguna opción es gratis, y menos a un mes y medio de las elecciones legislativas.

Si bien en el elenco oficial destacan que el Banco Central cuenta con las reservas suficientes para evitar mayores turbulencias cambiarias, admiten que una suba la brecha complicará la incipiente baja de la inflación. El dólar blue trepó a $187 y el dólar Senebi (el contado sin intervención oficial que se hace entre privados) está entre $195-196. El dólar cable volvió a subir y ahora se paga 8% para enviar dólares al exterior. No es récord pero se acerca.

Todas las señales marcan que hay una tensión creciente en el mercado cambiario y el Gobierno tiene muy pocas herramientas. Las reservas netas están por debajo de los u$s5.000 millones y las "líquidas" en torno a u$s760 millones, según Marull. Con lo cual es cuestionable el verdadero poder de fuego oficial.

El plan "platita" corre riesgos por el dólar y el aumento de la inflación que se viene

Incertidumbre a un mes y medio de las legislativas

De todas formas, en esta instancia, ya no importa tanto el nivel de la brecha (cerca del 100% versus su pico de 130% del año pasado). Sino más bien los efectos detrás de esa distancia entre el dólar oficial y los alternativos.

En el Gobierno dicen que el pico de octubre -cuando el blue llegó a $195- (equivalente a un valor de $270 por la inflación transcurrida) tuvo impacto en la inflación. Y recién el mes pasado logró bajar el índice del 3%. Agosto cerró con un 2,5%, y para este mes se admite que podría escalar algunas décimas.

El peor de los mundos para el oficialismo es llegar con el dólar por las nubes y una inflación recalentada que erosione el plan "platita" que intentan lanzar para noviembre. En la City siguen las apuestas a que el Gobierno deberá, luego de las elecciones, sincerar el tipo de cambio oficial (que está en torno a $100) para que los importadores no le lleven todos los dólares y pueda acercar la brecha.

En el Gobierno repiten que no habrá devaluación ni antes ni después del 14 de noviembre. Por ahora, las veces que el mercado le pulseó al Gobierno no ganó y los vaticinios de un "salto discreto" del tipo de cambio nunca llegaron. Claro, hubo más cepo o precios de commodity más altos. Ahora la posición es más débil para el BCRA y la soja no vale (ni parece que fuera a valer) u$s600. Todo parece indicar que los tiempos más holgados quedaron atrás y ahora lo único que hay es manejar la escasez. El final sigue siendo incierto.