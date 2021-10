El Tesoro de Estados Unidos planea sacar una moneda de un billón de dólares

La táctica evitaría el impago de la deuda potencialmente catastrófico que, gracias a la intransigencia del Congreso, se avecina rápidamente

El Tesoro de Estados Unidos planea sacar una moneda de un billón de dólares con la intención de evitar el impago de la deuda potencialmente catastrófico que, gracias a la intransigencia del Congreso, se avecina rápidamente.

Se podría acuñar una moneda de platino de un billón de dólares "pocas horas después de la decisión del Secretario del Tesoro de hacerlo", le dijo a Axios Philip Diehl, ex director de la Casa de la Moneda de Estados Unidos.

Las soluciones del Congreso de EE.UU. al problema del techo de la deuda podrían tardar semanas en implementarse, especialmente si se utiliza el proceso de reconciliación y el tiempo se está agotando. En caso de emergencia, se podría utilizar una moneda de un billón de dólares para cerrar cualquier brecha entre el dinero que se agota y el aumento del techo de la deuda.

La Casa de la Moneda de EE.UU., que Diehl dirigió de 1994 a 2000, ya produce un Platinum Eagle de una onza y no tiene escasez de espacios en blanco de platino ya disponibles.

Producir un águila de un billón de dólares solo requeriría cambiar la denominación

"Esto podría ejecutarse rápidamente en el molde de yeso existente del Platinum Eagle", dice Diehl. Luego, un proceso automatizado transferiría el nuevo diseño a un molde de resina plástica.

Incluso si Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, no tiene la intención de acuñar tal moneda, no hay razón para que no instruya en voz baja al director de la Casa de la Moneda para que tome esos pasos con uno o dos días de anticipación.

En ese momento, se podría acuñar una moneda en minutos en la casa de la moneda de West Point. Incluso si luego tuviera que ser depositado físicamente en la Reserva Federal de Nueva York, eso es solo un corto viaje en helicóptero.

"Voila, nos hubiéramos comprado el equivalente a un aumento de un billón de dólares en el límite de deuda, sin ningún impacto en la inflación", dijo Diehl.

El Esquema parece legalmente factible, aunque seguramente será impugnado en los tribunales. Políticamente, sin embargo, parece un fracaso. El Partido Demócrata es capaz de elevar el techo de la deuda a través del proceso de reconciliación, pero se niega a hacerlo por razones políticas: quieren que los republicanos lidien con la realidad fiscal de los proyectos de ley que ya aprobaron.

Por otro lado, la moneda de un billón de dólares permitiría al gobierno gastar dinero sin pedir prestado o recaudarlo mediante impuestos. Ese podría ser un precedente peligroso para sentar.