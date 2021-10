¿Conviene invertir en Mercado Pago?: esto es todo lo que hay que saber sobre su Fondo Común

Cada vez más personas eligen esta alternativa de inversión para generar rendimientos rápidamente y sin esfuerzos. A continuación, todos los detalles

Hace tiempo que tanto empresas fintech como bancas tradicionales comenzaron a ofrecer el Fondo Común de Inversión (FCI) como una alternativa para incrementar las finanzas personales de forma rápida y sencilla. Y Mercado Pago -una de las billeteras virtuales más utilizadas en el país- no se quedó atrás, tras lanzar Mercado Fondo. En este sentido, es normal preguntarse si realmente conviene invertir dinero en esta aplicación y, sobre todo, si es seguro.

"Los Fondos Comunes de Inversión son una opción muy buscada durante los últimos meses, básicamente para ganarle al plazo fijo tradicional que está dando 37% interanual y parece un premio muy escaso para una inflación que está en el 51%", explica Damian Di Pace -director de la consultora Focus Market- a iProfesional.

Por otro lado, a diferencia de otras alternativas, en el FCI no existe un mínimo de permanencia, sino que se pueden obtener rendimientos con el dinero durante el tiempo que se desee. Cada usuario puede dejar de invertir sin tener que abonar una penalidad.

El rendimiento anual estimado al invertir en Mercado Pago actualmente es de un 30,2%. Desde la aplicación -además de ofrecer un simulador de ganancias- explican que este porcentaje se estima a partir de cómo rindió el fondo durante el último mes.

Entonces, ¿por qué la gente elige invertir en Mercado Pago si el rendimiento es similar al de un plazo fijo? "La diferencia es la liquidez inmediata. Por ejemplo, si yo pongo en un plazo fijo 10.000 pesos, recién a los 30 días me va a generar interés. En cambio si ese dinero lo tengo en Mercado Pago, siempre lo va a hacer. Si saco 2.000 pesos, los 8.000 restantes me van a seguir generando interés. Se puede sacar plata cuando sea, la liquidez es inmediata", detalla Di Pace.

Cómo funciona un FCI

Mercado Pago permite que aquello que queda en la cuenta se pueda colocar para rendimiento

En primer lugar, es necesario entender qué es un Fondo Común de Inversión. De acuerdo con la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI), se considera un FCI al patrimonio de titularidad de diversas personas -llamados cuotapartistas- a las cuales se les reconocen derechos de copropiedad.

En definitiva, cuando alguien accede a un FCI, está invirtiendo dinero junto a otras personas. Este capital es administrado con el objetivo de producir rendimientos y, quienes inviertan, podrán visualizar una rentabilidad anual estimada.

Aumentar el rendimiento

Ahora bien, ¿de qué depende el rendimiento para que sea mayor? Tal como se explica desde Mercado Pago, los FCI dividen su estructura en unidades llamadas cuotapartes, determinadas por el dinero que se tiene invertido.

Hay dos acciones que modifican la cantidad de cuotapartes: las suscripciones y los rescates.

Cuando se utiliza dinero disponible invertido de Mercado Pago para comprar, recargar el celular, la SUBE, abonar servicios, hacer un envío de dinero o retirarlo a una cuenta bancaria, se está haciendo un rescate, es decir, parte del dinero sale del fondo.

En cambio, cuando se ingresa dinero a la cuenta de Mercado Pago -ya sea por una transferencia o algún producto vendido, por ejemplo- y se invierte, se llama suscripción de cuotapartes: aumenta el monto invertido.

¿Conviene?

¿Conviene invertir en un FCI?

"Generalmente los usuarios de Mercado Pago tienen saldo en cuenta. La aplicación permite que aquello que queda en la cuenta se pueda colocar para rendimiento y eso genere algún tipo de interés", explica Di Pace. Además, el especialista en economía destaca otro concepto no menor: "Es posible utilizar el dinero a corto plazo también, por lo cual este tipo de estrategia y metodología para la inversión ha sido una opción muy recurrente por parte de los argentinos".

Si se tienen en cuenta estos conceptos, operar a través de Fondos Comunes de Inversión puede ser una solución amigable cuando el objetivo es incrementar las finanzas a corto, mediano o largo plazo, incluso cuando la persona no dispone del tiempo necesario para administrarlas, ya que se trata de un proceso automático.

En cuanto a los riesgos, Di Pace asegura que no existen. "El sistema fintech en Argentina es uno de los que más crece en América Latina y Mercado Pago es una de las que está a la cabeza. No existe ningún riesgo al hacerlo, de hecho Mercado Pago no solamente permite generar una operación transaccional para realizar compras, sino que también se pueden pedir créditos y realizar inversiones", agrega.

Por último, desde la CAFCI sostienen que las mayores ventajas al invertir en un fondo de este tipo son: la facilidad de acceso ya que, por más pequeño que sea el ahorro, los FCI permiten acceder a alternativas hasta ahora reservadas a grandes inversores; la simplicidad, al no tener fecha de vencimiento ni requerir ser renovada; el control -los FCI están regulados y controlados por la Comisión Nacional de Valores- y la liquidez, por disponer del dinero cuando se lo necesite, sin tener que esperar un plazo de vencimiento.