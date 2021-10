Duro de domar: riesgo país escala a 1.630 puntos, días antes de la reunión clave del Gobierno con inversores

Este viernes Juan Manzur, Martín Guzmán y varios fondos de inversión se verán las caras en la Gran Manzana. Buscan definiciones para bajar el pesimismo

Mientras que el Gobierno logra cierto alivio en el plano cambiario, a costa de aumentar el cepo, en el mercado de bonos el sentimiento negativo se mantiene a flor de piel. El riesgo país, indicador que elabora el JP Morgan, sigue subiendo y alcanzó los 1.628 puntos (un alza del 19% en el año). Esta es la manifestación del desinterés de los inversores con los bonos argentinos, que siguen rindiendo más del 20% en dólares a más de un año que haber finalizado el canje de deuda.

Que el riesgo país siga en niveles tan elevados "condena" a la Argentina a vivir sin crédito. No sólo al país sino a las empresas, que ven encarecerse su acceso al financiamiento tan sólo por tener el "made in Argentina" en la espalda.

Guzmán estará con Manzur para recibir a algunos gerentes de fondos en el consulado argentino en Nueva York

Reunión en busca de definiciones

Los inversores buscan respuestas para varias preguntas: la última tiene que ver con qué pasará con el FMI. Para saber algo más sobre eso será clave la reunión de este viernes en el consulado argentino en Nueva York. Allí estarán el jefe de Gabinete Juan Manzur y Martín Guzmán y un grupo de fondos ligados a la Argentina. En la lista de los participantes estará Javier Timerman (socio de AdCap Securities), Diego Ferro (de M2M Capital Management), Greylock, Golden Tree (el fondo que ayudó a Axel Kicillof levantar su default), Morgan Stanley y BlackRock.

Los financistas buscarán respuestas acerca ya no del rumbo económico de los próximos años, sino más bien de las medidas que se tomarán para arreglar con el Fondo y surfear la gobernabilidad después del 14 de noviembre (fecha en la que, se estima, volverá a perder el oficialismo en las urnas).

De cualquier manera, el interés de los inversores es mínimo con la Argentina. El Gobierno de Alberto Fernández no seduce a los capitales y la intención de los gerentes que participarán de la reunión es más bien si habrá un "entry point" con los bonos a más de 20% de rendimientos, o todavía hay que esperar. La clave electoral será importante pero más bien la negociación con el FMI ya que el año próximo hay vencimientos totales por u$s23.000 millones (u$s19.000 millones con organismos).

En el mercado detectan varios factores de por qué hay mal sentimiento con la Argentina Mucho castigo y pocas respuestas

"Cuando observamos los precios de los soberanos en dólares no vemos otra cosa que el castigo por i) la incertidumbre de corto plazo, tantopolítica como económica; ii) la incertidumbre sobre la trayectoria de lasreservas netas ligado a las negociaciones con FMI; iii) el deterioro del cualhemos hablamos tantas veces sobre las variables macroeconómicas y financieras; y iv) las regulaciones impuestas en el mercado secundario con elfin de reducir la presión sobre los tipos de cambio financieros", detalla un informe de Delphos Investment.

Lo concreto es que se buscará que la política al menos pueda disipar el temor de algunos inversores con la Argentina. No será fácil. Tampoco la derrota electoral que se espera para noviembre producirá un rally tan importante como en otro momento. La oposición, que ya gobernó la vez pasada, tampoco pudo modificar los "dramas" del país y en realidad fue una gran decepción para Wall Street. Wait and see, por ahora, es la premisa de los fondos de inversión con la Argentina.