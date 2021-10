El Bitcoin se disparó por encima de los u$s62.000: qué impulsó el precio y por qué es un momento clave para la criptomoneda

El precio del Bitcoin subió este viernes por encima de los 62.000 dólares por primera vez desde abril y se acercó así a su máximo histórico, mientras el regulador de valores de Estados Unidos estudia la posibilidad de autorizar fondos indexados (ETF) vinculados a la criptodivisa, lo que podría impulsar la demanda.

El precio del Bitcoin se ha disparado más de un 40% en un mes y este viernes llegó a los u$s62.858, muy cerca del récord de u$s64.804 que marcó en abril de este año. No obstante, sobre la tarde del viernes el valor se mantenía fluctuando alrededor de los u$s61.200.

Los compradores esperan que este nuevo producto financiero permita a más actores financieros tradicionales participar en el mercado.

Desde 2013, la Comisión de Mercados y Bolsa de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) ha rechazado sistemáticamente múltiples solicitudes para crear estos fondos que cotizan en bolsa y que replican el precio del Bitcoin.

Pero el regulador podría aprobar el lanzamiento de estos productos la próxima semana, según Bloomberg, que cita fuentes cercanas al tema.

En su cuenta de Twitter, la SEC escribió el jueves por la noche: "Antes de invertir en un fondo que tiene contratos futuros sobre el Bitcoin, asegúrese de haber sopesado los riesgos y los beneficios", un mensaje visto por los aficionados a las criptomonedas como una señal de que los fondos serán aceptados pronto.

Before investing in a fund that holds Bitcoin futures contracts, make sure you carefully weigh the potential risks and benefits. Check out our Investor Bulletin to learn more: https://t.co/AZbrkpfn8F — SEC Investor Ed (@SEC_Investor_Ed) October 14, 2021