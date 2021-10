Ante inversores del exterior, el vicepresidente del BCRA aseguró que la inflación volverá a bajar

Durante una presentación para XP Securities, Jorge Carrera señaló que el "proceso gradual de desinflación" aún se mantiene a pesar del salto en septiembre

Uno de los funcionarios de mayor rango en el Banco Central aseguró ante inversores del exterior que el "proceso de desinflación en la Argentina aún se mantiene" y que parte importante de por qué están subiendo los precios tiene su origen "en el legado del pasado", en referencia al gobierno de Mauricio Macri que cerró su mandato con una inflación del 54%.

Jorge Carrera, el vicepresidente segundo del BCRA, participó de un evento organizado por XP Securities el mismo día en que Martín Guzmán y Juan Manzur (en Nueva York) estaban reunidos con inversores de Wall Street.

Carrera del Banco Central afirmó que la inflación volverá a bajar en el futuro

Pocas definiciones del banquero

La presentación de Carrera, que duró aproximadamente 50 minutos, se basó principalmente en hablar sobre el programa monetario, los datos de la economía argentina, cuánto del déficit fiscal se financió vía emisión monetaria, y destinó tan solo 10 minutos al ping pong de preguntas y respuestas con los clientes de XP Securities.

Los inversores preguntaron acerca del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y quisieron indagar si el organismo pedirá un salto del tipo de cambio o al menos una aceleración del crawling peg (deslizamiento gradual del peso) como parte de un programa a 10 años con el organismo multilateral.

En esa instancia, Carrera esquivó la pregunta al responder vagamente que "se están conversando distintas alternativas" pero rápidamente afirmó que la persona que está detrás de esos temas es Martín Guzmán. "No dijo nada específico, pero dejó a entender que las discusiones acerca de qué esquema cambiario se llevará adelante todavía está en curso con el Fondo", comentó a este medio una fuente que participó del evento.

En el poco tiempo que se destinó a las preguntas, el tema de la inflación volvió a estar en el temario. Un día antes de la presentación del funcionario del BCRA se conoció que el IPC de septiembre dio 3,5% y que la inflación interanual ya supera el 52%.

A pesar de ese antecedente, Carrera afirmó que el proceso de "desinflación" aún continúa y se mostró confiado en que los próximos meses se volverá a encarrilar. "Dijo que la inflación era un legado del pasado y que por eso es tan difícil bajarla, pero aseguró que el proceso de gradual baja de la inflación aún se mantiene", reseñó otro participante.

La presentación de Carrera fue el mismo día de la reunión de Guzmán y Manzur en Nueva York

"Seduciendo" al capital extranjero

Más allá de las pocas definiciones de Carrera, algo habitual teniendo en cuenta el hermetismo que tiene este BCRA sobre la gran mayoría de los temas, los inversores siguen esperando definiciones por parte del equipo económico que tampoco encontraron respuestas en el cónclave de Guzmán y Manzur.

Más allá de la buena recepción que tuvo esa reunión, los inversores aún mantienen dudas acerca de qué pasará con el FMI (Guzmán dijo que no avanza porque no se resolvió el tema de la sobretasa) y con el programa económico que aún se negocia con el organismo (qué tan rápido o no habrá que hacer un ajuste fiscal).

La gran figura del evento en Nueva York fue, realidad, el Jefe de Gabinete Juan Manzur. El ex gobernador de Tucumán fue quien llevó en alto la idea de que "el peronismo está gobernando y cuándo eso sucede, se sale de la crisis". "Nosotros somos los únicos que podemos sacar a la Argentina de esta situación", dijo Manzur, curiosamente ante banqueros que eran en su gran mayoría, argentinos.

La idea del Gobierno es mostrarse proactivo con los inversores, algo que hace mucho no sucedía. Las reuniones de Guzmán y Manzur, por un lado, y las presentaciones de algunos funcionarios del BCRA, por el otro, buscan llevar un mensaje de que a pesar de la crisis económica, se están tomando medidas para estabilizar el barco. El mercado duda, por ahora, si serán suficiente.