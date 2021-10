Cómo comprar dólares: vías disponibles, costos y beneficios

La traba cambiaria es una medida que crea controversias, y por eso cómo comprar dólares es la pregunta que más se repite. Acá algunas opciones

Las trabas y limitaciones que existen en el mercado local para la compra de moneda extranjera, lleva a los ahorristas a preguntarse de manera constante cómo comprar dólares y cuáles son las alternativas vigentes según las condiciones impositivas y laborales de cada persona y el momento dado.

Estas medidas, que hace tiempo se implementan en el país, no están en miras de flexibilizarse, por lo menos hasta pasadas las elecciones generales, y día a día se observan las decisiones del Banco Central para conocer si algo cambió en la forma de hacerse de divisas.

En este contexto de incertidumbre, salimos al mercado para averiguar cómo comprar dólares y cuáles son las formas todavía disponibles.

En este sentido, se puede recurrir a diferentes estrategias, cada una con sus ventajas y sus desventajas. Las opciones para saber cómo adquirir divisas son las siguientes.

Solidario: límite de u$s200

Desde hace mucho tiempo, por medio de una regulación del Gobierno para la adquisición de moneda extranjera en el mercado oficial, no se pueden comprar dólares libremente y el límite es de u$s200 al mes.

Sin embargo, cabe destacar que esa cifra puede ser menor si durante el mes previo se hicieron consumos en moneda extranjera, por ejemplo, con tarjeta de débito o crédito. Cada dólar gastado a través de medios de pago bancarizado se resta del cupo.

Cómo comprar dólares, la duda que tienen muchos ahorristas.

En este contexto, a la hora de preguntarse cómo comprar divisas, cabe destacar que el dólar Bolsa sigue siendo la mejor alternativa de los minoristas ya que no hay límite de montos. Muchas casas de Bolsa tienen el dólar MEP simplificado.

Pero el monto no es el único límite para definir cómo adquirir divisas. Otra de las trabas es que no pueden adquirir aquellos empleados de empresas que hayan recibido ayuda estatal para pagar salarios, así como tampoco los beneficiarios de planes sociales, cotitulares de cuentas bancarias que ya hayan usado el cupo en el mes, personas que hayan refinanciado sus deudas de tarjeta de crédito, deudores hipotecarios con plan de refinanciación, quienes no tengan ingresos declarados, deudores de préstamos a tasa cero para monotributistas y empresas.

Entre las limitaciones para saber cómo adquirir divisas, también se encuentran quienes, en los últimos 90 días, hayan liquidado bonos contra dólares o, dicho de otra forma, quienes hayan comprado MEP o contado con liquidación.

Existen como puntos positivos de esta vía la retención a cuenta de impuestos, que se puede deducir de futuros pagos a la AFIP o pedir el reintegro, al siguiente año calendario, en caso de que el monto retenido supere lo que hay que pagar.

Como factor en contra, está el límite bajo de montos, que impide acceder a otros dólares financieros y que limita los consumos con tarjeta en moneda extranjera.

Cómo comprar dólares: MEP o Bolsa

A la hora de pensar en cómo hacerse de dólares, quizás el más conveniente por lo práctico para inversores minoristas es el MEP o Bolsa. Esta divisa es también una de las más accesibles, tanto en términos de precio como por las menores trabas burocráticas que sufre.

El dólar MEP, que registra gran parte de las operaciones con bonos en la Bolsa porteña, consiste en comprar un título de deuda con pesos para, luego, revenderlo a cambio de divisas.

No hay límites a la cantidad de dólares que se pueden comprar, con lo cuál es el indicado para montos por encima de los u$s200. Se puede adquirir en sociedades de Bolsa o, en los caso de los bancos que ofrecen cuentas de inversión, también desde cuentas bancarias.

En este caso cabe destacar que existe como límite un obstáculo sorteable y otro no tanto.

Primero, se impone un tiempo obligatorio de tenencia de los bonos que se compran de 24 horas, con lo cual, la operación toma por lo menos dos días. Segundo, no están habilitados a comprar dólares Bolsa quienes en los últimos 90 días hayan adquirido divisas en el mercado formal, como el solidario.

Cabe destacar que las empresas también cuentan con otras restricciones para acceder al Dólar Bolsa o CCL. En este sentido, están restringidas las que hayan accedido al mercado cambiario con motivo de importaciones y exportaciones en los últimos 90 días.

Cómo comprar dólares, son varias las opciones con límite de 200 dólares.

Por otro lado, tampoco tendrán cómo comprar dólares las que resultaran beneficiarias de "Créditos a tasa cero" y financiaciones en pesos previstas en la Comunicación "A" 6937, o aquellas que sean beneficiarias como empleador del salario complementario establecido en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP), creado por el Decreto N° 332/2020, hasta el cierre del ejercicio posterior a la finalización del ejercicio en que se haya cobrado.

En cuanto a las ventajas y desventajas de cómo comprar dólares Mep, el primer beneficio es que no hay límites de montos. El segundo, que tiene un precio en algún nivel subsidiado por el Gobierno y mucho más barato que.

Esto es porque para mantener a raya la brecha cambiaria el Banco Central vende reservas de manera que el MEP no se dispare. La contra, menor, es que no todas las personas tienen cuenta una sociedad de Bolsa ni se sienten cómodas operando con bonos. Pero es una operatoria que las sociedades de Bolsa tienen muy aceitada y con un simple llamado explican toda la operatoria.

Cómo comprar dólares contado con liquidación

Otra de las alternativas para hacerse de divisas, es a través de una operación muy similar a la del dólar MEP.

En este caso, lo que se hace es comprar un bono con pesos y revenderlo, tiempo de espera por medio, a cambio de dólares. La diferencia es que en lugar de vender el bono en el país se lo hace en el mercado externo y se acreditan afuera.

En cuanto a trabas, desde julio no se pueden adquirir más de u$s30.000 a u$s35.000 por semana dado un límite a la cantidad de bonos nominales que se permite operar.

Desde agosto, además, sólo pueden liquidar bonos contra dólares fuera del país quienes tienen cuenta bancaria en el exterior. Las cuentas de inversión ya no se pueden utilizar dentro de las alternativas para comprar.

Por otro lado, para quienes piensen en cómo hacerse de divisas y elijan esta forma, deben saber que, desde el punto de vista de las virtudes del contado con liquidación tradicional, está el hecho de que permite mover dólares desde el país al exterior y viceversa, sólo para aquellos que tienen cuenta bancaria fuera del país.

También tiene un precio subsidiado por el Banco Central, que interviene para mantenerlo bajo. En este sentido, también hay límites en la cantidad que se puede comprar, que no son problema para un minorista, pero sí para fondos grandes.

Cómo comprar dólares: el cripto

Una alternativa que está de moda es aquella que tiene que ver con las criptomonedas y la compra y venta de divisas a través de plataformas que permiten operar tanto en pesos argentinos como en dólares. En la actualidad, algunas de las más usadas son Buenbit y Let’s Bit.

Cómo comprar dólares: una opción a través de criptomonedas.

La operatoria es similar a la del MEP y contado con liquidación. Los usuarios de esas plataformas fondean sus cuentas con pesos y los utilizan para comprar criptomonedas estables como DAI o USDT, que siguen al precio del dólar y tienden al 1 a 1.

Una vez compradas esos tokens, lo que sigue es revenderlos en la misma plataforma a cambio de dólares. Y, con la divisa en la cuenta, transferir a la cuenta bancaria para poder retirarlos.

En cuanto a los factores a favor y en contra, se encuentran por un lado, las ventajas de la velocidad y simplicidad.

Entre las desventajas está que es un mundo nuevo para ahorristas: no es un banco, no es una sociedad de Bolsa, no hay regulación ni más recurso que defensa del consumidor en caso de problemas.

También se puede mencionar como ventaja que no hay plazo de tenencia obligatoria, parking, por lo que la operación se puede hacer en el día. Aunque esto es un gris legal (en el Gobierno entienden que debería haberlo, pero no son entidades que regulen).

Por el lado de las contras, hay límites a las transferencias de dólares a cuentas bancarias. Con lo cual conviene concentrar todo en una sola transferencia por mes.

Dólar Cedear para mercados del exterior

Cuando se habla de cómo comprar dólares, otro de los temas que entra en juego es el de Certificados de Depósito Argentino (Cedear).

Son papeles con cotización en pesos que se operan en la Bolsa local y están respaldados por una acción que cotiza en el exterior. Permiten, por ejemplo, invertir en Apple, Tesla o Mercado Libre de esta forma indirecta. Cada Cedear tiene un ratio de conversión.

Para pasarse a dólares a través de una sociedad de Bolsa, se puede pasar de un Cedear a la acción de Apple propiamente dicha que cotiza en Wall Street en ese ratio: una acción cada 10 Cedear. Así, se cambian los papeles en pesos por la acción que cotiza en moneda extranjera en el exterior.

Con el contado con liquidación tradicional bloqueado para quienes no tienen cuenta bancaria en el exterior, entre las opciones para comprar dólares, los inversores están usando esta vía para fondear cuentas de inversión no bancarias fuera del país.

En cuanto a los factores a favor y en contra de esta opción, la principal virtud de esta vía es que permite a minoristas mover dinero desde y hacia el país para invertir en otros mercados. Eso sin necesidad de cuenta bancaria radicada en el exterior ni violar las normas vigentes. Entre las contras está que no es la más sencilla ni la más barata de las opciones.

Solo para mayoristas: Senebi

Junto al contado con liquidación tradicional, la regulación oficial dejó una vía de escape.

Se trata del segmento de negociación bilateral (Senebi) en el que las operaciones se hacen entre dos partes, over the counter en la jerga.

Ahí se pueden manejar volúmenes grandes, de hecho las sociedades de Bolsa ponen montos mínimos muy altos para operar. Con lo cual no es una opción para minoristas, para tenerlo en cuenta a la hora de saber cómo comprar dólares. Y además hay que ser inversor calificado.

Es sólo para mayoristas calificados. Y el problema que tiene es el tipo de cambio, porque son dos puntas que se ponen de acuerdo, y de acuerdo al precio podría quedar un tipo de cambio bastante distinto al convencional. Eso puede ser bueno, que se obtenga una ventaja, pero mucha veces termina siendo más caro como opción para saber cómo comprar dólares.

La principal virtud es que se trata de un tipo de cambio libre, lo que por la negativa lo hace algo más caro. El principal problema es que, definitivamente, no es para minoristas.

Obligaciones negociables (para quienes no pueden comprar MEP)

Por último aparece una opción que no se trata de una operación cambiaria, sino de una forma de dolarizarse. O sea, no hay propiamente un tipo de cambio, sino una estrategia de inversión que termina con moneda extranjera en el bolsillo.

Lo que se hace en este caso es adquirir bonos de deuda de empresas, conocidos como obligaciones negociables, emitidos en dólares. Cuanto más corto sea el plazo que hay que esperar antes del vencimiento, más corta es la operación. Pero en todos hay un plazo de espera.

Entre las contras, aparece un tema que no es una operación cambiaria así. Se parece más a una inversión de corto plazo y, como tal, está sujeta a un cierto riesgo en el tiempo. Por ejemplo que la empresa no pague o que nuevas regulaciones cambiarias dificulten el cobro.

Entre las ventajas es que, al estar invirtiendo, el costo de dolarizarse es bajo y las comisiones son menos ya que hay menos transacciones. Es, con todo, una vía de hacerse de moneda extranjera para el que está impedido de comprar MEP.