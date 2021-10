Inflación y alta tensión cambiaria: tres claves para ganar dinero en este escenario

Argentina, inevitablemente, vivirá un fogonazo inflacionario, se licuarán las deudas y quedará la mercadería regalada ante la suba del dólar. ¿Qué hacer?

La trifecta para ganar en la coyuntura es apostar por comprar la mayor cantidad de mercadería posible, tomar un crédito en pesos a largo plazo y ahorrar en dólares. Argentina inevitablemente vivirá un fogonazo inflacionario, se licuarán las deudas, y te quedará la mercadería regala si contabilizás la suba del dólar.

El escenario internacional nos muestra una suba de la tasa de retorno de los bonos de tesorería americanos que la ubican en el plazo de 10 años en el 1,69% y rumbo al 2% anual. Turquía esta devaluando fuertemente su moneda a 9,60 por dólar, y complica a Brasil (nuestro principal socio comercial) que devaluó el real a 5,69 por dólar y podría superar el nivel de 6,0 reales por dólar. Los precios de la energía no paran de subir, lo que nos asegura más inflación en el mundo, por ende, un endurecimiento de las políticas monetarias, y una probable devaluación de las monedas de países emergentes.

En Estados Unidos la inflación no se detiene, la suba del petróleo y el gas afectan a toda la industria, el galón de combustible supera el nivel de u$s3,0. En este contexto la Reserva Federal se prepara para comprar menos títulos a la Tesorería, lo que dejarían sin demanda a estos títulos y potenciaría a la suba la tasa de interés, que es la archienemiga de las acciones. Con una tasa de interés más alta las empresas que cotizan en bolsa deberían mostrar más utilidades para mantener las cotizaciones actuales, algo difícil en el actual contexto económico.

Argentina inevitablemente vivirá un fogonazo inflacionario

Brasil tiene muchos problemas económicos, el primero es el energético, derivado de la gran sequía que dejo con escases de agua a las represas hidroeléctricas y disparó a la suba el precio de la electricidad. Esto impacta sobre la popularidad de Bolsonaro, que a un año de las elecciones esta segundo en las encuestas detrás de Lula Da Silva con un 46% en la intención de votos. La inflación se ha acelerado y se espera que para fin de año este en los dos dígitos. Brasil, decime que se siente…

En lo que respecta a los precios del petróleo y el gas, no paran de subir en el mundo. La desafectación de la energía sucia no encontró el reemplazo en las energías renovables, el bache de oferta se está cubriendo con generación de energía a base de petróleo, carbón y gas, los tres productos tienen precios muy elevados. En el caso del petróleo y el gas que cotizan en el mercado de Chicago, los precios futuros no muestran bajas sustanciales a un año vista, estos precios altos llegaron para quedarse. Esto cambia todo el esquema de precios mundiales, aumentaran todas las materias primas porque son el insumo de todo lo que se produce, la inflación mayorista en los países desarrollados pone proa a los dos dígitos, algo que no vimos hace décadas.

Argentina tiene muchos desafíos por delante

En este contexto Argentina tiene que enfrentar muchos desafíos. El petróleo tiene un precio gaucho para venderse en nuestro territorio que es de u$s55 mientras que en el mundo vale us$85 el barril. Cuanto tiempo pasara para que estos precios se actualicen, y los combustibles peguen un salto de precios en el mercado interno. Lo mismo sucede con el gas, ya que el precio se ubica en torno de u$s3 por millón de BTU, valor que resulta irrisorio cuando en el mundo vale u$s5,17 el millón de BTU. El tipo de cambio oficial debe ser actualizado después de las elecciones, y esto generaría una suba de precios en la economía. En el mercado de futuro hay un interés abierto de us$4.541 millones, de los cuales u$s492 millones se generaron en los últimos 4 días, y la posición diciembre fue la que más creció, el mercado comenzó a votar que la devaluación se podría adelantar más de lo que muchos piensan.

En lo que respecta a los dólares alternativos, el Gobierno sigue poniéndole un freno al dólar bolsa y contado con liquidación, pero no puede detener al dólar blue que ya pone proa rumbo a superar los $200. Ya los dólares que se negocian en el SENEBI están en $200, lo mismo que comprar dólares vía acciones o cedear con comisiones incluidas.

La suba de tasas en Estados Unidos está precipitando un escenario doloroso para Argentina. El gobierno insiste en desanclarse de los precios internacionales, pero eso puede ser momentáneo, no puede convivir desanclado en los próximos 12 meses, es una utopía difícil de cumplir.

En el plano interno, el mix de un mayor déficit fiscal, financiamiento vía emisión de pesos, y falta de inversiones nos lleva a una espiral inflacionaria ascendente que no se detiene con la puesta en escena de un congelamiento de precios que es incumplible. El sobrante de pesos que no encuentre mercadería disponible ira en busca de refugio, allí el activo deseado por los argentinos es el dólar, en cualquiera de las variantes.

Desde nuestro punto de vista, tememos que la suba de precios podría superar a futuro a la evolución de los dólares alternativos, ya que en esta oportunidad argentina esta con una inflación reprimida producto del divorcio de los precios locales e internacionales. Esto no generaría una inflación en dólares que nos hará cada vez menos competitivos.

A la hora de invertir, no es momento de poner todo el dinero en un solo lugar, el dólar es un resguardo de valor, pero los activos nos pueden dar grandes satisfacciones, como pueden ser propiedades, acciones, criptomonedas, bienes de cambio y activos varios en general.

Conclusiones