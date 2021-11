Miguel Kiguel: "Hay que pasar el verano, que va a ser caliente, porque no hay reservas para aguantar"

El director de Econviews disertó en un webinar realizado por una compañía financiera y puso el foco en el nivel de reservas. "Es para llorar", señaló

La histórica frase de Alvaro Alsogaray en 1959 que decía "hay que pasar el invierno" vuelve a ser una respuesta, pero en otra temporada, para la compleja realidad económica. Miguel Kiguel, el director de Econviews, volvió a utilizarla para describir lo que viene. "Hay que pasar el verano, va a ser muy caliente, el Banco Central se puede quedar sin reservas, y por eso no estamos viendo el rally del mercado después de los resultados electorales", aseguró.

El ex funcionario, durante una charla organizada por con Puente, hizo foco en que la carencia de dólares sigue siendo lo que determinará el corto plazo para la economía argentina. "Los números (de las reservas) son para llorar, las reservas líquidas llegan a u$s4.000 millones a fin de año. Y una economía no puede funcionar así, es el principal problema de corto plazo", alertó.

Kiguel dice que no hay reservas y teme que haya una crisis cambiaria más aguda

No hay margen para aguantar

Kiguel dijo que parte de eso se está discutiendo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en lo que será el acuerdo que debería llegarse. Pero avisa que el Gobierno tiene que apurarse porque "no hay reservas para aguantar".

Con respecto a cómo se saldrá de la encerrona cambiaria, Kiguel señaló que si bien Martín Guzmán "juró que no va a devaluar, muchos hicieron lo mismo y devaluaron". "Para no devaluar tenes querer reservas", agregó y dijo que "o pones un ultra cepo o se hace algo con el tipo de cambio".

Kiguel recordó que el Fondo tiene 2 preocupaciones, la fiscal y cómo reducir la brecha que está en 100%. "El Gobierno tiene que explicarle cómo bajar la brecha sin tocar el dólar. Cerrar un acuerdo con el FMI no va a ser sencillo", indicó.

¿Podemos cerrar antes del 26 de marzo? Para el director de Econviews, hay 50% de chances de que se logre ante de esa fecha clave (el pago al Club de París por u$s2.800 millones). Pero hay un 40% de chances de que se produzca un escenario negativo que sería acordar después de mayo-junio del año próximo sin haber pagado los vencimientos (el país no tiene los dólares); mientras que el escenario ultra negativo (no hay acuerdo para nada) le asigna una probabilidad del 10%.

Kiguel dice que el dólar CCL está "absurdamente alto" pero refleja los problemas de corto plazo

Seis meses claves

¿Cuánto habría que devaluar en la Argentina? Kiguel dice que no es fácil la respuesta ya que si se mira el precio del contado con liquidación, "está en niveles absurdamente altos, no refleja la realidad de largo plazo pero sí los problemas de corto plazo". "En un país en donde no entran capitales, el tipo de cambio de equilibrio es uno distinto a lo que marca la balanza comercial", recordó.

Si bien no quiso jugarse si el dólar libre debería valer mucho más, deslizó que a estos precios "es más para vender dólares que para comprar". Pero, y volviendo a la frase de Alsogaray, remarcó. "Hay que pasar el verano, hay que pasar los próximos 6 meses". La clave seguirá pasando por un acuerdo con el FMI que permita detener la salida de dólares que sufre la economía argentina.