Día movido para el dólar: así pegó en el mercado cambiario la nueva estrategia del BCRA

Ayer comenzó una nueva tendencia en el mercado y este miércoles hubo movimiento en las diferentes cotizaciones. Qué dicen los analistas de la city

Hoy, los distintos mercados del dólar estuvieron muy movidos, sobre todo en lo que respecta al blue, que había quedado algo relegado en los $199 y se posicionó nuevamente por arriba de los $200 (en los $201,5 para ser más precisos) y al Contado Con Liquidación, que saltó de $189 a $208 en una sola jornada. En tanto, el MEP avanzó un peso hasta los $200.

Mientras tanto, el SENEBI, que es el CCL que se opera en el mercado mayorista, se negociaba lasemana pasada en $216 y este lunes comenzó a la baja en $208, aunque entre ayer y hoy recuperó en algo su precio, y este miércole se ubicó en un valor cercano a los $214. Así lo reveló a iProfesional Leonardo Svirsky, Sales and Trading de BullMarket Brokers, quien cuenta que ese mercado "sigue operando normalmente, pero al quitarse la intervención en AL30 del BCRA, se acomodaron todos los mercados del dólar y los precios comienzan a equipararse".

Es unánime la visión del mercado de que todo parece indicar que se trata de un reacomodamiento tras la suba de ayer, que fue generada por la no intervención del Banco Central, que resultó en un salto de $10 en el MEP y de cerca de $5 en el Contado Con Liquidación (CCL).

Así, lo confirma Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, quien sostiene que "son días de reacomodamiento de los mercados" porque los dólares alternativos, que ahora se mueven sin interferencia oficial, tienden a buscar un nivel acorde a la oferta y la demanda que hay en el mercado.

los distintos tipos de cambio están en un proceso de acomodamiento.

Se emparejaron con el blue

"Los dólares financieros se reacomodaron y emparejaron con el blue desde que el BCRA retiró su intervención para dejar de perder reservas. Eso demuestra que la brecha real con el oficial era del 100% como mostraba el blue hasta la semana pasada", señala, en igual sentido, el economista jefe de la consultora Invecq, Matías Sturt.

Esto se da en un contexto en el que, terminado el período electoral y en las vísperas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central intenta cuidar las reservas. En esa línea, cerró uno de los grifos por los cuales perdía dólares.

Sucede que, tal como explica Juan Pablo Albornoz, economista de Ecolatina, tener al dólar financiero regulado sustancialmente por debajo de los libres implicaba un costo creciente para el Banco Central, que respondía con divisas y con regulaciones.

Sin embargo, comenta que, además de hacer esto para dejar de perder dólares, el BCRA también lo hizo para cortar con la "brecha de la brecha". Esto implica que tiene un problema: estos MEP y CCL implícitos en Bonares son imposibles de arbitrar contra otros bonos o tipos de cambio del mercado por el corsé de restricciones.

"El arbitraje es necesario porque cuando un tipo de cambio queda mucho más caro o barato que el resto, es una señal de venta o compra respectivamente. Esto permite que no tengas un abanico gigante de cotizaciones, que la dispersión no sea tan elevada y que dependa principalmente de qué tan líquido o ilíquido es el activo", detalla el economista. Y explica que, al no poder arbitrarlos, el MEP y CCL implícitos en el AL30 (el bono más líquido del mercado), que antes eran subsidiados, ahora pueden tomar una dinámica propia y no necesariamente converger al resto.

Así, Albornoz señala que "cada regulación segmentaba aún más el MEP y CCL del AL30 respecto del resto y, paradójicamente, esto lo volvía aún más atractivo, como cualquier precio cuidado, por ejemplo, cuando se va a comprar a un supermercado".

El BCRA dejó de intervenir en los dólares financieros para preservar reservas.

Una película conocida

En consecuencia, considera que "lo que está sucediendo con el MEP y el CCL es una película bien conocida: como con cualquier control de precios, una vez finalizado el período de congelamiento de precios, se sincera el que previamente era artificial". Y, en este punto, coincide con sus colegas al señalar que estamos viendo que esos tipos de cambio están en proceso de reacomodamiento respecto del resto de los negociados en el mercado.

En este escenario, el economista de Epyca Consultores, Joel Lupieri, afirma que "es evidente que el resultado electoral no parece haber trazado una senda clara en materia económica" y afirma que "el dólar sigue siendo la apuesta clásica del grueso del público".

No obstante, no descarta que parte del salto del MEP se deba no sólo a la cobertura de los locales (que no tienen acceso a cuentas del exterior) sino a un redireccionamiento de la demanda desde el blue al mercado bursátil, que venía subsidiado con las intervenciones estatales.

De cara al futuro, Quintana anticipa que "para saber en qué nivel el mercado encontrará cierto equilibrio hay que esperar unos días y ver, además, si los resultados del domingo generan algún cambio en la orientación económica".

En la misma línea, Sturt apunta que lo que vaya a pasar de ahora en más depende de lo que haga el Gobierno. Y advierte al respecto que, si no se llega a un acuerdo serio y creíble, que dé un horizonte de que se van a corregir rápido los desequilibrios fiscales y monetarios, los dólares paralelos van a seguir subiendo y en algún momento habrá una devaluación del oficial.