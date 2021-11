"El Gobierno se va a tener que tragar varios sapos con el FMI", advierte un economista

Para el director de Macroview, Pablo Goldin, desactivar la brecha necesitará de "cirugía de alta complejidad". Pero advierte que no habrá credibilidad

Pablo Goldin es director de Macroview, la consultora donde se desempeñan Carlos Melconian y Rodolfo Santángelo. El especialista es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Rosario y master en Economía del Instituto Torcuato Di Tella. Previamente trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el Ministerio de Economía de la República Argentina.

Goldin dice que el Gobierno no podrá seguir "atando todo con alambre" dos años más y vaticina que el acuerdo con el FMI no será "súper pero tampoco la nada misma".

-¿Qué se puede prever de este segundo tramo de mandato de Alberto Fernández?

-En el verano cuando estemos descansando en la Argentina suele ser complicado. Me lo imaginaba antes y ahora más: estamos a la puerta de 3 desenlaces. El desenlace político, o sea como va a funcionar la alianza peronista en los próximos años. Ligado a la política se insinúa el segundo desenlace que es un acercamiento con el FMI, que si bien tiene que ver con los números es algo político. Está claro que hay gente que piensa de una manera distinta dentro del Gobierno con respecto al Fondo.

Todo esto se verá en el verano. Porque tiene que afrontar vencimientos impagables que hay que ver como se hace porque si no pagás nos caemos del mundo. El otro es el desenlace cambiario: algo va a pasar con el tipo de cambio y la brecha porque el dólar que tenemos el de $200 está muy caro; y el oficial de $100 no es barato pero la brecha es insostenible. Una brecha del 100% puede durar 2 meses o 3 meses, pero es imposible que se sostenga. Esto vaticina que a lo largo del verano esto va a cambiar.

-¿Qué va a pasar con la brecha entonces? Porque ahí el Fondo va a pedir algo...

-Vamos a estar en una cirugía de alta complejidad. Cuando tocas la botonera y movés los dólares se requiere una cirugía muy fina que no es solo tocar el tipo de cambio. Eso tiene que ver con la política monetaria, fiscal, es todo un paquete que requiere mover los tipos de cambio. El tipo de cambio es solo un pedacito. Está claro que este nivel de brecha no es sostenible.

¿Como hacemos para mover el de $100 un poco?. Ese va a ser el arte. Para mí, al Fondo lo que le gustaría es que el de $100 llegara a $120 o $130 y el de $200 quedara por ahí boyando. Y esa brecha quedara más acotada. Ese sería el ideal y con esa brecha tratar de surfear la transición que viene para adelante. No va a ser fácil. Pero el Fondo no te va a decir quiere el dólar a $120 o $180. Ellos te van a poner un piso mínimo de reservas.

-El gobierno no quiere un salto del dólar porque podría haber un shock inflacionario. El tema es siempre que no hay credibilidad para hacer políticas más agresivas...

-La palabra credibilidad le queda muy grande a este gobierno. Credibilidad nunca va a tener. Lo que sí puede pasar es que trate de hacer esos movimientos para mover esos dólares con toda las cosas alrededor. No es lo mismo con la tasa a 38% que a una más alta. No es lo mismo mover de $100 el dólar oficial con acuerdo hecho y derecho con el Fondo, subiendo las tarifas, etc. que sin eso. Credibilidad no va a tener nunca este Gobierno, otra cosa es que sean un poquito más prolijos. Esa es un poco la idea.

-¿Hay chance de que haya efecto decepción luego de un acuerdo con el Fondo? ¿Pueden seguir "atando todo con alambre"?

-No podés atar todo con alambre 2 años más, quizás sí 6 meses. Creo que el acuerdo que viene, pensando en el instinto de supervivencia, se va a firmar. No va a ser el de Macri con déficit cero y dólar liberado, pero tampoco va a ser un cheque en blanco. El Gobierno se va a tener que tragar varios sapos con el Fondo. Hasta la PASO del 2023 si Gobierno creo que el Gobierno cumplirá las metas, después no va a ser lineal. Y vamos a tener idas y vueltas. Es preferible estar contando clavos con el Fondo que no tener nada. No va a ser ni un súper acuerdo ni la nada misma.