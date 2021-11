Cuántas reservas líquidas le quedan al BCRA y cuál es el dato que preocupa al mercado

El debilitamiento de las reservas se profundiza más si se tiene en cuenta que en diciembre la Argentina debe hacerle un pago de u$s 1.900 millones al FMI

Las reservas líquidas del Banco Central quedaron esta semana a un paso de perforar los u$s 800 millones, tras tener que vender en lo que va de noviembre unos u$s 750 millones, según cálculos privados.

Las reservas netas del BCRA se ubicaban en u$s 6.540 millones, incluyendo la tenencia de oro (u$s 3.697 millones) y un saldo de los DEG (derechos de giro) enviados este año por el FMI, de u$s 2.033 millones.

Los datos fueron difundidos por el Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social (Geres), y explican en parte la fuerte reacción negativa que mantuvo el mercado esta semana.

El Banco Central informó el viernes reservas internacionales por u$s 42.273 millones, pero allí se incluyen depósitos de los ahorristas y otros activos a los que, en teoría, la autoridad monetaria no les puede echar mano.

El debilitamiento del nivel de reservas se profundiza aún más si se tiene en cuenta que en diciembre la Argentina debe hacerle un pago de u$s 1.900 millones al FMI.

Ante este deterioro, el BCRA dejó de intervenir en el mercado de dólares financieros, lo que explicó que por primera vez la cotización del contado con liquidación superara a la del blue.

Las intervenciones a pérdida en el mercado que hizo el BCRA antes de las elecciones legislativas, profundizaron la desconfianza de los inversores.

A esto se suman las dudas cada vez mayores entre los analistas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el FMI.

En este escenario, el ministro de Economía, Martín Guzmán, rechazó de plano una devaluación que, para el mercado, está cada vez más cerca.

El BCRA cerró la semana posterior a las elecciones con una pérdida de otros u$s 60 millones de sus reservas el viernes en intervenciones sobre el mercado de contado del dólar.

En la semana acumuló una pérdida de u$s 120 millones y poco más de u$s 750 millones en lo que va del mes.

Las reservas líquidas del Banco Central quedaron esta semana a un paso de perforar los u$s 800 millones

El mercado concentra cada vez más su atención sobre el nivel de reservas líquidas del BCRA, un dato que la autoridad monetaria mantiene en total secreto.

Operadores de la Bolsa porteña indicaron que el Gobierno tiene pendiente mostrar un plan para reducir los desequilibrios, porque de lo contrario la desconfianza seguirá.

Explicaron, además, que ese plan excede un acuerdo con el FMI, y debería incluir un sendero decreciente del déficit fiscal, reducción de la brecha cambiaria, incentivos a la inversión extranjera y quita de subsidios sobre la economía.

Existe preocupación, también, porque la inercia inflacionaria se mantiene más allá de los anuncios de congelamientos de precios.

En noviembre los analistas esperan que la inflación se ubique otra vez sobre el 3%.

Además, se aguarda que el año cierre con una escalada superior al 50% en el índice de precios.

Esa proyección ejercerá un arrastre muy fuerte sobre el costo de vida del 2022.

La consultora LCG advirtió que ante ese escenario la recuperación de la economía prevista para el 9% este año, tendrá muy pocas chances de mantenerse siquiera en la mitad de ese nivel en el próximo.

"La inercia inflacionaria creciente es algo muy riesgoso para una economía que acumula desequilibrios fiscales, monetarios y de precios relativos", indicó.

El riesgo país se ubica en la zona de los 1.750 puntos, lo cual refleja la desconfianza sobre los bonos de la deuda y la capacidad de repago que tiene el país.

Mientras la inflación se encamina a la zona del 50% anual, el dólar sólo subió apenas 20%, lo cual es motivo también de cuestionamientos por parte de los analistas económicos.

Antes de ser ministro de Economía, Martín Guzmán siempre advirtió sobre los enormes perjuicios que tiene para el economía dejar que el dólar se atrase.

Ahora, la mayoría de los analistas económicos y financieros le están recordando aquella palabras que sostenía cuando aún no era funcionario.

Rubinstein sobre reservas: "El BCRA usa las que no son propias"

Las reservas cayeron a terreno negativo y el Banco Central está utilizando divisas que ya no son propias, alertó el economista Gabriel Rubinstein.

En la semana anterior a las elecciones, el dólar blue llegó a tocar los $209, hasta que el BCRA salió a vender casi u$s 300 millones el viernes y lo bajó a $200.

"Lo que nosotros llamamos reservas netas disponibles líquidas es el concepto que sirve para medirlas día a día en el mercado, están alrededor de mil millones de dólares negativas", alertó Rubinstein.

Explicó que eso "significa que usan reservas que no son propias, por ejemplo los encajes de los depósitos bancarios".

Rubinstein indicó que "eso que va al Banco Central es de los bancos, y en realidad en el fondo de los depositantes, pero la plata la depositan en el Banco Central, por lo tanto tácticamente la puede usar, no es legítimo, creo que tampoco es legal, pero lo usan, es arriesgado y demuestra la endeblez de la situación".

En declaraciones radiales, el economista explicó que cuando tenés que usar algo que no es tuyo, y no te lo dieron para ser usado para otro fin que tenerlos ahí en caso de que un depositante quiera la plata, el BCRA es como que se toma prestado una plata sin que la otra parte se la haya prestado".

"Es una avivada pero refleja la endeblez de la situación del BCRA. Las reservas son exhaustas y eso lo vemos cuando cada dos por tres restringen importaciones o buscan más trabas en el mercado paralelo", señaló.

Las reservas cayeron a terreno negativo y el Banco Central está utilizando divisas que ya no son propias, alertó Rubinstein

La situación cambiaria

Sostuvo que está claro que "la situación cambiaria está muy mal y también lo vemos obviamente en la brecha que es más del 100%".

Consideró que en el Gobierno "deberían muy rápidamente terminar algunas de las cuestiones pendientes más relevantes, entre ellas la negociación con el FMI, dejarse las pavadas de que no nos vamosa arrodillar y vamos a tener otros tres meses negociando. Es una estupidez".

Indicó que la baja de tasas de interés que se reclama al Fondo Monetario "no depende de Argentina. No es que el país puede decir que se pone fuerte y el FMI va a bajar la tasa de interés, es una decisión que tienen que tomar un montón de países en función de políticas que trascienden a la Argentina. Argentina puede hacer la petición, y ojalá que algún día lo logre, pero esta gente se endeudaba con Venezuela al 12% y no le importaba".

Dijo que el Gobierno debería "hacer un plan coherente, presentarlo al Fondo, a la oposición en el Congreso, discutir cuánto del ajuste fiscal es por aumento de impuestos o cuánto de baja de gastos, ponerse de acuerdo y empezar a transitar un camino que nos lleve a dos años en serio más tranquilos".

"El BCRA ya usa las que no son propias", indicó el economista

Advirtió que el tipo de cambio "ya está desdoblado, existe el oficial y 20 paralelos. El gobierno regula e interviene de una manera arbitraria. Una vez que definas que no vas a intervenir arbitrariamente, podés llegar a tener un mercado financiero, pero no lo veo como una solución especial".

Pidió "apuntar a los equilibrios macroeconómicos, reducir drásticamente el déficit fiscal con el mix de impuestos y gastos que la política decida, empezar a tener menos emisión monetaria, y en ese sentido vas creando las condiciones para que la inflación baje mucho".

"La sociedad no entiende bien, y eso no solo el gobierno, lo que es el impuesto inflacionario. Cuando salís hoy con dos mil pesos en el bolsillo y hace un año salías con mil, eso significa que vas aceptando esa erosión del poder adquisitivo, esos mil pesos extra los podrías haber destinado al consumo", señaló.