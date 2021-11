Así se desplomaron las acciones de Despegar en Nueva York tras el cepo a los viajes al exterior

La restricción de la comunicación del BCRA trajo consecuencias tanto para las personas que planeaban viajar como para las empresas de turismo

El Gobierno dejó a buena parte del sector turístico en shock con un sorpresivo anuncio que realizó en la noche de este jueves: prohíbe a bancos y tarjetas financiar viajes y paquetes al exterior.

La restricción de la comunicación del BCRA trajo consecuencias tanto para las personas que planeaban viajar como para las empresas de turismo, cuyas acciones se vieron afectadas por una fuerte caída en la bolsa de Nueva York.

Una de las más afectadas fue la agencia de viajes Despegar, que vio a sus títulos desplomarse en torno al 16,2%. A pesar de ello, al cierre de Wall Street, acotó la pérdida del día a 9 puntos. En la lista le siguieron Tenaris (-6,9%), YPF (-6,8%), Globant (-6,7%), Cresud (-5,4%) y el Banco Macro (-5,4%).

El índice líder S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires perdía a las 15:15 horas un 5%, en los 80.600 puntos. Al mediodía llegó a perforar el piso de los 80.000 puntos.

Los bonos Globales argentinos (en dólares con ley extranjera) cerraron con pérdidas de 1,6% promedio y el riesgo país de JP Morgan trepaba 53 unidades para la Argentina, a 1.875 puntos básicos, un nuevo máximo desde el 10 de septiembre de 2020.

En este contexto, esta jornada Despegar perdió u$s136 millones en capitalización de mercado, por lo que pasó a valer u$s689 millones. Del total de la pérdida, u$s74 millones corresponden a lo que se generó luego de las medida del BCRA y el riesgo local, y el resto es de factores globales.

"Es probable que el impacto sea transitorio, porque el mercado siempre termina encontrando la forma de saltar las regulaciones. Las restricciones tienen rendimientos decrecientes, cada vez el beneficio de sacarlas es menor porque se encuentran las maneras de sortearlas", indicó Juan Ignacio Paolicchi, economista de Empiria Consultores.

Esta jornada Despegar perdió u$s136 millones en capitalización de mercado

Y agregó: "Es una medida que te muestra primero la falta de plan: son medidas aisladas, antes del Black Friday, que sugiere cierta imprevisión. No es algo que se haya consensuado con las cámaras, es algo que de pronto apareció. Y, además, te muestra la escasez de dólares que tiene el país y, sin dólares, no se crece. Hay dos opciones: devaluar o restringir más el cepo. Sea cual sea el camino, ambas opciones tienen un impacto sobre el nivel de actividad e inflación y se ve reflejado en los activos".

Qué dice la normativa del BCRA

A través de la Comunicación A 7404, el Banco Central limitó desde este viernes el financiamiento de las compras en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes y servicios de turismo al exterior como alojamientos, excursiones y alquiler de transporte, entre otras, tanto en forma directa o abonadas a través de agencias de viajes, plataformas web u otros intermediarios.

"Las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas, en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios", expresó la entidad en el documento.

Estos son los puntos clave:

1. La máxima autoridad monetaria dispuso la medida a través de la Comunicación A 7407, que informó a las entidades y emisoras de tarjetas que desde este viernes no se podrán financiar en cuotas las compras efectuadas a través de tarjetas, pasajes hacia otros países y servicios turísticos en el exterior.

2. La resolución prohíbe la aplicación de cuotas para el pago de servicios turísticos tanto a emisoras de tarjetas en forma directa como a través de plataformas de viajes, según lo establecido por la comunicación de la entidad.

4. Según esa medida aprobada por el directorio de la entidad, todos los servicios contratados con el exterior que se paguen con tarjeta deberán ser saldados en un único pago o financiados con la tasa del 43% fijada para el "pago mínimo" de los resúmenes.

5. Voceros de la entidad aclararon que los bancos "pueden dar un crédito para pagar el pasaje, tipo crédito personal".

Caos en plataformas de viajes en Black Friday

La venta de tickets, según las aerolíneas, caerían al menos un 30 por ciento.

Manda el caos en el ámbito de la comercialización de viajes. Tras la decisión del oficialismo de prohibir el financiamiento en cuotas, las plataformas de ofertas y comercialización online se ven obligadas a modificar a la carrera todas sus propuestas en el contexto de "Black Friday". En ese ámbito reconocen que la medida del Gobierno cayó como una bomba y que los números de esta jornada de beneficios cerrarán con una caída probablemente estrepitosa.

A la par de la situación con los paquetes y tickets al exterior alcanzados por lo establecido desde el BCRA, también comenzaron a brotar complicaciones para las compras de pasajes de cabotaje.

Según pudo saber iProfesional, ante lo establecido por el Gobierno, se multiplican las operaciones que en las últimas horas "comenzaron" a ser rebotadas por decisión de las emisoras de tarjetas.

"En tanto estas empresas no diferencian si los tickets que se adquieren son para vuelos de cabotaje o internacionales, lo que está ocurriendo es que varias emisoras directamente rechazan los pagos que se intentan hacer", reconocieron muy cerca de JURCA, la cámara que integra a las aerolíneas que completan vuelos internacionales.

Desde el ámbito de las plataformas, fuentes ligadas a Despegar comentaron a este medio que la plataforma "está readecuando su propuesta en estos instantes", para luego indicar que aún hay posibilidades de adquirir tickets en cuotas a través de las opciones "Ahora 12" y "Ahora 6".

Además de señalaron que la jornada de este viernes es un auténtico "caos", las fuentes consultadas reconocieron que la firma mantendrá el "perfil bajo" tras el comunicado emitido durante las últimas horas del viernes.

"Creemos que la falta de previsibilidad y de reglas claras no colabora con la recuperación del sector en particular, ni de la economía en general", afirmó Despegar en un tramo de su comunicación.

Por el lado de TurismoCity, Julián Gurfinkiel, cofundador de la compañía, dijo a iProfesional que el impacto de la medida "es difícil de dimensionar" en este contexto de "Black Friday", pero dio por descontado que las ventas "van a resultar afectadas" seriamente. El directivo aclaró que los pagos en cuotas aún están disponibles para los vuelos de cabotaje.

Desde otro sitio que opera comercializando viajes aportaron más argumentos críticos: "Ya la recaudación que percibe el Estado por la sumatoria de impuestos es asfixiante. La decisión de las últimas horas es casi un cierre de fronteras invisible. La pretensión es que prácticamente nadie tenga la posibilidad de viajar. Esto es un atentado contra más de 5.000 pymes que viven de vender paquetes turísticos y un atropello a las libertades individuales".

La posición de las agencias

La medida oficial tomó por sorpresa a todos los actores ligados a la actividad turística.

Ante el revuelo que generaron los pronunciamientos del segmento tras lo establecido por el Gobierno, las plataformas decidieron mantenerse alineadas con la postura del Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes (FACVE) y de ahí que evitan la declaración directa o, en todo caso, apelan al estricto "off the record".

Precisamente, desde esa organización acercaron a este medio un pronunciamiento ante la prohibición establecida.

"Estas nuevas restricciones se suman a las ya vigentes como el Impuesto PAIS del 30 por ciento y la percepción del 35 por ciento a los consumos en moneda extranjera. Son medidas distorsivas, las cuales afectan de manera negativa el normal desempeño de una actividad que genera, de manera directa e indirecta, miles de empleos en todo el país y aporta el 10 por ciento del producto bruto nacional", se indicó.

"El camino de las restricciones sólo nos conduce al achicamiento y empobrecimiento de nuestra industria y de todos los que en ella queremos desarrollarnos. Se trata de una medida ineficaz y solo logra incrementar costos para que menos gente acceda a viajar. Esta decisión unilateral surge de forma imprevista y atenta contra cualquier tipo de planificación comercial, no sólo afectando a las empresas, sino impidiendo que los consumidores puedan elegir con libertad la forma de adquirir sus viajes", añadieron desde FACVE.

En la entidad dan por descontado que, por efecto de esta nueva medida, "Argentina perderá conectividad con el mundo y esto limitará gravemente el ingreso de divisas al país por parte del turismo extranjero".