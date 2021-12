El dólar MEP, en el subibaja: por qué en diciembre osciló el precio y qué puede pasar en 2022

Con ritmo a la baja en la primera quincena y una tendencia a la suba en esta última parte del mes, ¿qué nos dice el MEP de las empresas y el mercado?

A lo largo de diciembre, y sobre todo en la primera mitad del mes, el dólar MEP que se negocia contra el bono AL30 en el mercado tradicional PPT (Precio Pantalla Tiempo) mostró una tendencia a la baja en el precio. Así, arrancó el mes a $200 y, hacia el 16 de diciembre, se posicionó en $191,6, el cierre más bajo del período hasta hoy, ya que al día siguiente saltó inmediatamente a $199 y este martes se ubicó en los $200.

"Hace 2 semanas tocó su piso y fue el dólar más accesible durante los primeros días de diciembre, con una mayor oferta en plaza", describe el economista Federico Glustein. Explica que eso arrastró al Contado Con Liquidación (CCL) y a los financieros a la baja, que concatenadamente llevó a una baja del blue.

Según describe el analista de Ecolatina Juan Pablo Albornoz, a pesar de la suba reciente, en el mes el MEP aumenta menos de un 1%, mientras que ha llegado a estar casi un 5% abajo del cierre de noviembre.

Durante muchos meses preelecciones, las empresas se dolarizaron en el MEP.

Así explican los expertos el comportamiento

¿Qué está reflejando esta dinámica? Como es sabido, el mercado de los dólares financieros es la plaza por excelencia donde, por estos días, compran o venden divisas las empresas. Y, según explican a los analistas, esta baja hacia mediados de mes y el repunte posterior es reflejo de la dinámica de demanda de pesos o dólares que tiene ese sector.

En consecuencia, Glustein cuenta que este fenómeno "se debe, principalmente, a que las empresas liquidaban en MEP rápido para obtener pesos para pagar aguinaldos, bonos y vacaciones".

Por su parte, Albornoz señala que otra circunstancia que incidió en la dinámica del MEP es que se está dando, según su visión, un rebalanceo de carteras que estaban demasiado cubiertas en materia cambiaria.

Esto se debe, explica a que, "una vez que se acomodó el dólar, después de que el Banco Central se corriera del mercado en noviembre de este año y a medida que la tan pronosticada devaluación en diciembre demora en llegar, el mercado comenzó a rotar de la cobertura cambiaria preelectoral a la cobertura inflacionaria post-electoral", detalla.

Así, informa que la intención del Central de acelerar el tipo de cambio sin un salto discreto torna más atractivos algunos bonos CER por sobre los dólar linked y por sobre la cobertura cambiaria directa.

En palabras del jefe de Research de Inviu, Diego Martínez Burzaco, "diciembre es una época en la que los dólares financieros libres siempre bajan porque hay una mayor necesidad de pesos por parte de las compañías".

En igual sentido, la economista Candelaria Botto sostiene que hay que tener en cuenta que diciembre suele ser un mes en el que aumenta la demanda de pesos por pago de aguinaldos, bonos, vacaciones y fiestas.

"Estamos en un contexto en el que las brechas cambiarias siguen siendo altas, pero hay que tener en cuenta estas especifidades de diciembre", advierte. Así, aclara que este comportamiento tiene que ver más con un factor estacional que estructural y prevé que es probable que no se mantenga en los próximos meses, cuando la demanda de dólares se hace más fuerte y la de pesos, más débil.

"Esas circunstancias generaron una presión vendedora en un contexto en el que las empresas se habían sobre-stockeado de dólares, sobre todo, previo a las elecciones", resume Martínez Burzaco. Y es que, tal como apunta otra fuente del mercado, "hay que recordar que muchas firmas se han dolarizado antes de las elecciones para cubrirse y, ahora, salen a venderlos para cubrir gastos".

Además, señala que, a esos elementos, se suma el rumor de que algunas empresas trajeron dólares del exterior en la primera mitad del mes, factor que habría contribuido a bajar los dólares MEP y CCL.

Sin embargo, Glustein señala que, después de la mitad del mes, "la movilidad de las expectativas por el rechazo al Presupuesto, la caída eventual de reservas por el pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) y la no llegada al acuerdo movilizaron los dólares hacia arriba nuevamente" y empujaron al MEP unos centavos por arriba de $200 y al CCL hacia los $210.

En la misma línea, Albornoz observa que lo sucedido en el Congreso con el Presupuesto "es una muy mala noticia, patea aún más la meta del acuerdo con el Fondo y el mercado de cambios es la caja de resonancia de la economía, por lo cual se ve que el ruido político impactó".

Así, Glustein señala que las últimas alzas del MEP muestran que, a pesar de las compras del BCRA, que lleva una semana sin perder reservas en el mercado de cambios, y los ingresos por el agro (que rondan los u$s1.500 millones) no se termina de estabilizar el mercado cambiario.

En consecuencia, tal como describe el economista Jorge Neyro, el MEP ronda por estos días los $200. "Está recuperando niveles acordes a las condiciones macroeconómicas de la Argentina", dice. Y anticipa que puede oscilar alrededor de estos valores por un tiempo más.

Sin embargo, el economista de Epyca Consultores, Joel Lupieri, resalta que "un dato positivo, es que, más allá de que no se ha logrado consenso en el Presupuesto, no se ha observado un salto en el apetito por el dólar" aunque describe que existió una dinámica particular en diciembre en la que los dólares financieros "latieron al ritmo de la negociación con el FMI y del pago de aguinaldo de los trabajadores con capacidad de ahorro". Menciona, así, que, por estos días, se evidencia cierta tensión al alza producto de que los trabajadores formales han volcado parte de sus pesos al sistema financiero.

El MEP terminaría diciembre con la tendencia actual. ¿Y después que pasará?

Lo que vendrá

En resumidas cuentas, según observa Martínez Burzaco, el comportamiento de los dólares financieros en el último mes del año "no tiene que ver con una recuperación de la confianza", sino que es consecuencia de situaciones estacionales y prevé que, de cara a los próximos meses, desaparecerán esas condiciones.

Sucede que, según prevé Botto, hay altas posibilidades que se dé algún cambio en enero en cuanto a los dólares por la estacionalidad en la demanda de divisas, típica de esa época del año. Esto se basa en que, tal como aporta Albornoz, "la demanda de pesos usualmente aumenta en diciembre y luego corrige en los meses siguientes".