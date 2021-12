Cifra récord y desconfianza: cuántos dólares y activos tienen los argentinos fuera del sistema y en el exterior

Datos del Indec revelan cuánto dinero hay atesorado en cajas de seguridad en el exterior o fuera del sistema local, además de propiedades, etc.

En total, los argentinos suman u$s 353.072 millones fuera del sistema local o en el exterior, más propiedades o instrumentos bursátiles en empresas o gobiernos extranjeros e inversiones directas en el exterior.

Así lo reveló el último informe de Balanza de Pagos, Posición de Inversión Internacional y Deuda Externa emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) relativo al tercer trimestre de este año.

De esta forma, queda en evidencia la creciente desconfianza de los ciudadanos argentinos y de las empresas nacionales en el sistema formal del país. Se trata de una cifra que es récord y supera en u$s 2731 millones los valores observados en el segundo trimestre de este año.

Se compone por u$s 41.279 millones de inversión directa en el exterior, u$s 75.798 millones de inversión de cartera y u$s 235.995 millones que aparecen en el rubro "otra inversión", en el cual aparecen, entre otros conceptos, billetes fuera del sistema financiero. El llamado "dólar colchón".

Dólares a la fuga

Según el informe, las tenencias detalladas están compuestas por las posiciones de sociedades financieras, sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro. Estas mismas tienen, a su vez, pasivos por u$s 134.054 millones, lo que enmarca la posición neta acreedora de los ciudadanos argentinos frente al exterior.

Esto último preocupa especialmente al Gobierno y al Banco Central (BCRA). Recientemente, el titular del BCRA, Miguel Ángel Pesce, se refirió a la importancia de que los argentinos traigan esas divisas y las inviertan en el país.

Quien fue mucho más allá fue la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien días atrás pidió que el FMI ayude a repatriar los dólares no declarados para pagar la deuda externa.

Este pedido no pareciera tener mayor sustento, ya que si el dinero ingresase al país eso no le daría libre disponibilidad al Gobierno para su utilización, ya que se trata de ahorro privado.

Cuántos dólares tienen afuera los argentinos

Se estima que los argentinos poseen, en billetes, entre u$s 170.000 y 200.000 millones de dólares.

"Los argentinos tenemos u$s 200.000 millones en billetes, el 10% de los dólares en circulación en el mundo, y el 20% de los que están fuera de los Estados Unidos. Tenemos en promedio u$s 4400 billetes por habitante, frente a u$s 3083 en los Estados Unidos. Y dicen que nuestro problema es que nos faltan dólares", había señalado tiempo atrás en sus redes Nicolás Gadano, quien fue gerente general del Banco Central durante la gestión de Federico Sturzenegger.

La deuda externa se redujo a 268.416 millones de dólares

La deuda externa bruta total –pública y privada- se ubicó en u$s268.416 millones al cierre del tercer trimestre de 2021, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Este valor significa una reducción de u$s1.838 millones respecto al segundo trimestre de este año. De acuerdo a la información oficial esta caída es producto de una disminución en la deuda registrada por el Gobierno nacional.

"El stock de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal residual al 30 de septiembre de 2021 se estimó en u$s268.416 millones, u$s1.838 millones menor respecto al trimestre anterior", señaló la entidad estadística oficial.

En tanto, se aclaró que esta caída se vio acotada por un "incremento de la del Banco Central, principalmente por la asignación extraordinaria de Derechos Especiales de Giro (DEG) por parte del FMI y en menor medida, por las Sociedades captadoras de depósitos".

Si se compara con el tercer trimestre de 2020 la reducción de la deuda externa brutal total es de u$s4.436.

Los datos forman parte del informe sobre "Balance de Pagos" que realiza el INDEC.

Al 30 de septiembre de 2021, según el informe, las reservas internacionales alcanzaron u$s42.911 millones, lo que implica un incremento de u$s474 millones con respecto al trimestre anterior, resultado de un aumento en las reservas internacionales por transacciones de balanza de pagos de u$s452 millones y de u$s22 millones resultante de cambios de paridades entre monedas.

Por otra parte, "la deuda externa del sector Sociedades no Financieras, Hogares e ISFLSH también se redujo considerablemente, en este caso por u$s2.454 millones. Por el contrario, el stock de deuda externa bruta del Banco Central se incrementó en u$s4.313 millones, principalmente por la operatoria de asignación de DEGs. Tanto la deuda de las Sociedades captadoras de depósitos como de Otras sociedades financieras sufrieron modificaciones de mucho menor magnitud", dijo el INDEC.

Los datos del tercer trimestre

El trabajo indicó que la cuenta corriente expresó un saldo favorable de u$s3.287 millones, mientras que la cuenta financiera mostró también un saldo supearvitario de u$s2.296 millones.

La cuenta corriente, que abarca el flujo de todos los bienes, servicios y transferencias que tiene un país con el resto del mundo, tuvo un superávit de 3.287 millones de dólares, al registrar un aumento de 2.110 millones de dólares con respecto al superávit registrado en el tercer trimestre de 2020.

Este resultado se explica por un mayor saldo comercial en el intercambio de bienes, que aumentó en 2.590 millones de dólares, y que compensó el déficit de 316 millones de dólares que se registró en la balanza servicios.

La cuenta financiera, que incluye los préstamos, inversiones o depósitos que recibe un país, reflejó un ingreso de 2.296 millones de dólares, lo que representa un aumento de 2.100 millones de dólares respecto al tercer trimestre de 2020.

Las reservas internacionales, en tanto, aumentaron 452 millones de dólares.