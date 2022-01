El plan del Gobierno para calmar al dólar: fortalecer reservas con ayuda de China, ¿alcanzará?

El dólar blue está imbatible, y otra vez tocó un nuevo récord al cerrar este miércoles 26 de enero en $221, lo que representa un alza de $1,50 centavos, y acumula en el un ascenso de $15, impulsado principalmente por las dudas sobre el cierre de un acuerdo con el FMI. Esa inquietud es la que también hace escalar a los dólares financieras paralelas que se negocian en el ámbito bursátil, el MEP o Bolsa, y el Contado Con Liquidación (CCL), este último es la vía que se utilizan las empresas para sacar las divisas del país.

Así, la brecha tocó el nivel más alto desde noviembre de 2020 al quedar en 111% entre el blue y el dólar mayorista que finalizó en $104,70, es decir un incremento diario de 8 centavos, y se agrandó a 100,06% en relación al oficial minorista que erró $110,14 según el promedio del Banco Central.

Luego de tres ruedas sin vender, el Banco Central tuvo que desembolsar u$s50 millones para abastecer la demanda en el MULC.

El operador Gustavo Quintana de Pr Cambios señaló que "ante la insuficiencia de la oferta genuina, la autoridad monetaria vio interrumpida su secuencia de resultados positivos, anotando una pérdida de divisas que reduce en la misma proporción el acumulado positivo del mes".

"Las compras netas de enero se reducen ahora a poco más de u$s 60 millones, menos de la mitad de lo conseguido en enero de 2021, cuando se inició un ciclo virtuoso que se mantuvo hasta septiembre de ese año", destacó el operador quien además sostuvo que "la corrección del tipo de cambio se mantiene en esta semana algo por debajo de la suba de la semana anterior, atenuando por ahora el ritmo más acelerado de deslizamiento visto en la primera parte del mes".

El stock de reservas brutas quedó en u$s38.872 millones.

La mayor incertidumbre sobre el acuerdo con el FMI y las dudas en torno a si el gobierno pagará los vencimientos con el organismo internacional por unos u$s1.100 milllones en total que hay que cancelar el viernes 28 de enero y el 1 de febrero, empinó también al CCL que operado con bono AL30, subió 3,3% hasta los $229,12, mientras que la cotización llegó a $231 si se mide con otros activos como el bono GD30 y Cedears, por lo cual la brecha asciende a 118% y 120%, respectivamente.

El cambio, el MEP o Bolsa cerró en $216,85, mostrando una caída de 0,9%.

Los dólares paralelos se recalentaron a partir de que Guzmán admitió discrepancias para cerrar un acuerdo con el FMI

Dólar: factores de la escalada

El analista financiero Christian Buteler comentó a iProfesional que "yo no esperaba la verdad que un salto del dólar tan rápido, sino que acelerará más rápido en febrero cuando la demanda de dinero cae mucho más fuerte, pero hubo un evento que fue el 6 de enero cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, que habló (ante gobernadores) de los problemas en llegar a un acuerdo con el FMI que generó expectativas tan malas a tan poco tiempo de necesitar el convenio sí o sí porque no vamos a tener forma de pagar los vencimientos de marzo, que generó esta corrida anticipada que vemos en estos días".

"A partir de ese día hubo una fuerte reacción de todos los dólares paralelos, pegó un salto de $20 en 20 días. Las expectativas que creó el ministro fueron pésimas", enfatizó.

Dijo que a eso se suma otros factores como el efecto de "la brutal emisión monetaria del último trimestre de 2021", y la caída estacional de la demanda de dinero".

Para Buteler, "tiene mucho más peso los dólares financieros que el blue, porque tienen un mercado mucho más grande, yo miro más esos".

En este contexto, el analista advirtió que "los dólares nunca tienen techo, y depende muchísimo de lo que vaya a pasar con el FMI, si no se pagan los vencimiento el dólar se dispararía mucho más igual que la brecha".

"El techo lo pone el gobierno con sus medidas, si agarran para el lado equivocado, no tiene techo", auguró.

A su vez, consideró que una medida "que puede ayudar a calmar a los dólares financieros es que el Tesoro suba las tasas en las licitaciones, incluso más fuerte que el alza de tasas del Banco Central, para captar más pesos, y necesitar emitir menos".

Pero insistió que "la señal fundamental para ver si calma la voracidad sobre los dólares alternativos, es el acuerdo con el FMI, y que sea interpretado como creíble y cumplible".

En sintonía, el analista Gustavo Ber señaló que "la atención" del mercado "se centra en el saldo diario de las intervenciones (del BCRA) a raíz de la actual posición de reservas netas líquidas, de ahí la expectativa - y urgencia - que despierta un acuerdo con el FMI a corto plazo".

"La inquietud de los operadores continúa viéndose reflejada en la marcha alcista de los dólares financieros y libres, con una elevada brecha cuya evolución quedará rehén del entendimiento con el organismo en busca de estabilizar la dinámica de ¨más pesos, menos dólares¨ vigente"

Alberto Fernández viaja China la semana próxima y buscaría ampliar en u$s3.000 millones el swap con esa nación

Dólar y reservas: ¿se amplía el swap con China?

En medio de la jornada de tensión cambiaria, la agencia Bloomberg informó que el gobierno de Argentina pidió a China una ampliación de más de u$s3.000 millones de su swap bilateral de divisas en yuanes para fortalecer sus reservas ante grandes vencimientos del FMI que se aproximan.

Según indicó, el Gobierno busca que China amplíe el canje de 130.000 millones de yuanes en otros 20.000 millones de yuanes (unos u$s3.000 millones) adicionales, y agregó que "Argentina ya solicitó el aumento y el tema se discutirá la próxima semana en Beijing con el presidente chino, Xi Jinping, cuando el presidente Alberto Fernández viaje allí para los Juegos Olímpicos de Invierno".

Iprofesional consultó sobre este tema tanto en el Banco Central como en el Ministerio de Economía pero la información no fue confirmada.

En cambio, un operador del mercado que suele tener contacto con autoridades comentó a iProfesional que "un rumor que suena fuerte es que ampliarían el swap de monedas en u$s3.000 millones sino que lo iban a activar, o sea que se termine convirtiendo en un préstamo y le deje u$s 3.000 millones más de reservas disponibles al BCRA para este periodo donde están más débil las reservas netas".

¿Esa medida ayudará a calmar los dólares paralelos?

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, planteó que si se activara el swap en u$s3.000 millones "sirve para tener el triple de las reservas netas que tenes hoy, van a pasar de u$s1.500 millones a u$s 4.500 millones"

"Pemitiría seguir hasta marzo con reservas netas positivas, podría generar más confianza", resaltó el economista quien opinó que "China también te va a pedir que estes cerrando el acuerdo con el FMI, pero creo que es factible que acepten activarlo sobre todo si es de corto plazo".

Menescaldi estimó que "el swap con China son aproximadamente 53% de las reservas brutas (u$s 20.500 millones)".

En cambio, Juan Pablo Albornoz, economista de Ecolatina, expresó en twitter que si se trata de una ampliación del swap, "el aumento, si se da, sería de poco más de u$s 3.100 millones un monto muy similar a los vencimientos con el FMI en febrero y marzo (u$S3.186 millones)"

"El swap no sirvió para anclar expectativas y ninguna estimación lo contempla como reservas netas. Por más que este aumento (si sucede) engrosaría las reservas brutas, no modificaría la crítica situación de reservas netas actual", aseveró.

En díálogo con iProfesional acotó que "el swap va a fortalecer las reservas brutas y es un recurso que de última instancia podría utilizarse activando el swap y luego pagando intereses".

"No obstante, al momento de analizar las reservas netas y las líquidas, el swap no forma parte de ellas (se excluye como a los depósitos encajados y otros pasivos como por ejemplo el repo con el Banco de Basilea). Considerando que hoy la pregunta está en cómo el Banco Central va a recomponer genuinamente su poder de fuego, el swap no traería alivio en ese sentido", estimó.

Tampoco cree que ayude a tranquilizar a los dólares paralelos, y " no resuelve el problema de fondo que consiste en que la deuda con el FMI bajo el calendario actual es imposible de cumplir y debe ser renegociada".

De igual mirada, Javier Timerman, socio de Adcap dijo a iProfesional que una ampliación del swap en u$s 3.100 millones "desde el punto de vista de las reservas no debería tener ningún impacto porque todo el mercado está mirando las netas" .

"Teniendo en cuenta que esto se da en el contexto de un anuncio de un plan de inversiones chinas muy importante en Argentina, puede ser relevante si viene con alguna novedad de cómo y cuánto se podría activar del swap en caso de ser necesario. Lo que puede ocurrir es que China acepte ampliarlo como parte de un acuerdo con el FMI", explicó.

Timerman sostuvo que seria "una especie de puente como se ha hecho en el pasado con el Banco de Basilea que permitió resolver impagos con el FMI hasta llegar a un acuerdo".

Para Buteler, la medida serviría "para mostrar que un mejor balance del BCRA en cuanto a reservas, pero en la práctica no es tán fácil usar el swap, por lo que no veo que sea de gran utilidad y eso vaya a hacer bajar el CCL o el MEP".

Para Fernando Baer, economista senior de Quantum Finanzas, esa eventual ampliación "es rascar la olla, sin ir a la cuestón del asunto, no cambia mucho".

"China dio indicaciones que quiere que Argentina cierre con el FMI para desembolsar fondos para distintos proyectos. Me parece difícil que avancen si no hay acuerdo con el FMI. De cualquier manera, si se lograse, estamos hablando de medio mes de importaciones, no resuelve el problema de falta de confianza y carencia de dólares", opinó.

Por su parte, el economista Fernando Marull, que dirige FMyA, precisó que "el swap con China hoy es u$s20.500 millones, son yuanes que el BCRA cuenta en las reservas brutas" y calculó que 2con la apreciación del yuan frente al dólar, este activo subió en u$s 1.500 millones en último año".

"Dicen que pedirían otros u$s3.000 millones, Están de adorno y pueden ayudar a evitar usar dólares para importar desde china", comentó, aunque "veo poco probable" que China acepte sin un acuerdo con el FMI.

En el hipotético caso que en lugar de una ampliación, se activara el swap en u$s3.000 millones, preve que "un poco si" ayudaría a serenar los dólares paralelos, aunque agregó que "sin acuerdo del FMI todo es en vano".