Descifraron el secreto de Bitcoin: ¿cuál será el precio hasta 2025?

La más popular de las criptomonedas llegaría a los u$s 93.000 este año y solo deberá superar un obstáculo, según los expertos. De cuál se trata

El pasado 10 de noviembre del 2021, Bitcoin alcanzó un máximo histórico de u$s 69.000 y generó euforia en el mercado de las criptomonedas. No obstante, la moneda digital no pudo mantenerse en ese rango, cayó estrepitosamente y recién este lunes comienza a recuperarse.

En las últimas horas, Bitcoin subió 15% y rompió la barrera de los u$s 42.000, por lo que los inversores ya comienzan a especular con un nuevo período alcista.

En este sentido, un reciente informe de la consultora Finder predijo que la criptomoneda superará los u$s 93.000 en 2022 y señala que la próxima barrera que deberá superar será la de los u$s 76.000.

En 2025, la proyección es aún más ambiciosa: Bitcoin podría cotizar en u$s 192.000 y romper récords como una de las inversiones más rentables en la historia.

No obstante, los expertos aconsejan estar alertas a la suba de las tasas de los bonos de los Estados Unidos, ya que la criptomoneda podría caer nuevamente.

Por qué y cómo saber si comprar, vender o conservar la cripto, según la visión de los expertos de Finder.

Este año, el Tesoro de los Estados Unidos anunció el aumento de la tasa de interés de los bonos.

La actualización de las tasas de los bonos de los Estados Unidos repercute en los mercados altamente especulativos y volátiles y, en consecuencia, los inversores -con carteras que superan los miles de millones de dólares- prefieren destinar su capital a inversiones más "seguras" y a largo plazo.

En 2025, la proyección es aún más ambiciosa: Bitcoin podría cotizar en u$s 192.000

En este sentido, Bitcoin es un activo sumamente volátil, por tanto, este factor puede impactar de manera negativa en su cotización, de acuerdo al informe.

¿Por qué el Gobierno de los Estados Unidos decidió subir la tasa de los bonos?

El país del norte entró en un espiral inflacionario por la pandemia de alrededor del 6,8%, una cifra récord desde 1982, de acuerdo a estadísticas de la Oficina de Estadísticas Laborales (en inglés, Bureau of Labor Statistics).

Por la inflación y porque la Bolsa de Wall Street no está generando los mismos rendimientos que antes, la Reserva Federal aumentó la tasa de los bonos de los Estados Unidos con el objetivo de frenar una posible recesión de la economía.

Además, la inflación del 6,8% tuvo impacto directo en el dólar estadounidense y lo debilitó como moneda.

Por estas razones, los Estados Unidos necesita una financiación con una tasa más alta y colocar más bonos del Tesoro para mantener su economía estable y fortalecer su moneda.

"La primera mitad de 2022 se verá dominada por las preocupaciones sobre el aumento de los tipos de interés, lo que afectará a todos los activos de riesgo, entre ellos bitcoin. No nos sorprendería ver cómo Bitcoin baja un 30% más respecto a los niveles actuales", dice el CEO de Panxora Group, Gavin Smith y predice que la criptomoneda alcanzará los u$s 70.000.

Por su parte, el fundador de CoinFlip, Daniel Polotsky, explica que "la burbuja de activos que creó la Reserva Federal de Estados Unidos al mantener los tipos de interés cerca del 0% durante más de una década se extenderá hacia bitcoin".

"Sin embargo, la criptomoneda tiene fundamentos similares a los del oro y la confianza para resistir la tormenta mejor que sus compañeras. Mientras que a corto plazo, el aumento de la inflación hará que las tasas de ahorro sean más bajas (lo que significa menos ingresos disponibles para gastar en inversiones), a largo plazo, la gente buscará alternativas como bitcoin para escapar de la inflación", agregó.

"A medida que la inflación siga aumentando, esperamos que Bitcoin se desvincule de otros activos de riesgo en la segunda mitad de 2022, lo que llevará a un repunte hasta nuevos máximos hacia finales de año", concluye Smith.

En último lugar, el 50% de los encuestados no cree que un aumento de los tipos de interés provoque una caída del precio de Bitcoin.

Bitcoin: ¿Es momento de comprar o vender?

El 61% de los encuestados piensa que es momento de comprar bitcoins, mientras que el 29% dice retener y el 10% dice que hay que vender, porque la cripto volverá a caer.

En esta línea, según Fred Schebesta, el fundador de la consultora, es un buen momento para comprar bitcoins y conservarlos porque tienen un "valor potencial y se han convertido en una oferta fiable".

Bitcoin: ¿Es momento de comprar o vender?

Te puede interesar Plazo fijo UVA: un vehículo de inversión para mantener el poder adquisitivo y ganarle a la inflación

En esta línea, Vanessa Harris, directora de productos de Permission, un protocolo que ofrece publicidad descentralizada en la que los usuarios monetizan por su contenido y no dependen de otras plataformas, sugiere que Bitcoin es la mejor reserva de valor en la historia y predice que podría llegar a los u$s 200.000.