¿Posible guerra mundial?: qué impacto puede tener sobre el dólar y el mercado argentino

El dólar es noticia en Argentina no sólo por las medidas económicas y políticas domésticas, sino también por el impacto que generan las noticias internacionales, que inciden directamente sobre su cotización en todo el mundo.

El avance de las tropas rusas sobre territorio ucraniano, que desafía las advertencias de Estados Unidos y los principales países europeos, enciende un nivel de tensión y sostenido temor de que se desencadene una nueva guerra mundial, cuyo último antecedente es de 1945.

Una confrontación de gran escala sería en un hecho inédito para este siglo y para un mundo que hoy es distinto desde aspectos geopolíticos, sociales y culturales.

Por lo pronto, se considera que generaría un desequilibrio y volatilidad en los mercados de todo el planeta. Pero, claro, todo depende de la extensión y la profundidad que alcance la crisis internacional.

Así, en Wall Street, los mercados llegaron a caer durante la jornada del martes más de 2%, más allá que luego recuperaron posiciones y retrocedieron hasta 1,4%, como ocurrió con el Dow Jones.

De hecho, desde Estados Unidos ya se están aplicando sanciones a la operación de activos de compañías rusas.

También, según los expertos consultados por iProfesional, produciría un efecto en el precio del dólar y las materias primas.

Un dato a tener en cuenta es que en los últimos conflictos geopolíticos los mercados fueron castigados en poco tiempo y con un impacto relativamente fuerte en efectos secundarios, pero "enseguida el mercado cambia de página y se enfoca en otra historia, algo que no ocurre en guerras mundiales", indica a este medio un analista de un fondo de inversión estadounidense.

Y acota: "La gravedad de este conflicto dependerá de cuánto se involucre el resto de los países y las sanciones que se realicen. Sobre todo el impacto que se genere en los precios de la energía y metales, en medio de estos niveles de inflación mundial".

Por otro lado, un detalle no menor es el impacto que tendría este posible hecho bélico en el crecimiento y actividad económica mundial, algo que podría cambiar la política monetaria de la Fed y "postergar aún más" la suba de tasas y el achicar la hoja de balance de la Reserva Federal.

El conflicto entre Ucrania y Rusia puede traer una suba en el precio del dólar y de las materias primas.

Según la opinión del economista Gustavo Neffa, analista de Research for Traders (RfT), todos estos hechos "recalientan un mercado mundial bastante golpeado por las medidas más duras respecto al ajuste de las tasas de la Reserva Federal y del Banco Europeo".

Igualmente, el escenario que se maneja en el mercado bursátil es que "no va a haber conflicto armado con Estados Unidos y Europa, entonces toda la expectativa estaría en ver la dureza de las sanciones económicas hacia Rusia", completa este experto.

Para Luis Palma Cané, economista especializado en mercados internacionales, ya el escenario inicial más liviano de este conflicto, que consiste en que Rusia no avance más posiciones de donde se encuentra, "genera igual incertidumbre, volatilidad de los mercados internacionales y subirán los distintos commodities, como el petróleo".

Además, sostiene a iProfesional que los inversores realizarán un "vuelo hacia la calidad", es decir, se incrementaría más la demanda de dólares y el precio de la divisa estadounidense "se fortalecerá en el mundo".

Y finaliza Palma Cané: "Cuanto más cerca lleguen las fuerzas rusas a Kiev, más se profundizarán los movimientos que mencioné en los mercados".

Por ende, mayor sería la volatilidad y tensiones en los precios de los activos considerados de refugio, como monedas fuertes y materias primas.

Respecto al tema del petróleo, si bien Rusia no forma parte de la OPEP, es considerado un gran jugador en este mercado.

"Recordemos el no acuerdo que hubo hace dos años con Arabia Saudita que generó el desplome del 30% del valor del barril del petróleo, volumen de caída que no se registraba desde la Guerra del Golfo en 1991. Este martes el barril Brent tuvo una suba de 2,3%, alcanzando así los u$s97,5, valor que no tocaba desde el año 2014. En caso que el conflicto avance, las cotizaciones tenderán a aumentar", dice Andrés Salinas, economista e investigador de la Universidad de La Matanza.

El precio mundial del dólar podría subir si el conflicto mundial sigue incrementando su tensión, como forma de refugio de los inversores.

Dólar: impacto en el mundo

En resumidas cuentas, cada vez que ocurre algún tipo de conflicto geopolítico, se evidencia una volatilidad en los mercados y que la gente "busque refugio en monedas más fuertes, tal como el dólar", afirma Salinas.

Por su parte, Pablo Repetto, director de la consultora GRA de Gabriel Rubinstein afirma que, a nivel global, "podría fortalecerse el dólar frente a monedas emergentes, pero en la medida que el conflicto escale deberían subir el oro, yen y el franco suizo".

En la misma tónica, Salinas opina que el dólar "es una moneda fuerte que siempre aparece como refugio en tiempos de incertidumbre y volatilidad global, por lo cual podemos ver una suba de dicha divisa en este plano".

Al respecto, Neffa acota que el dólar se "fortalecerá, también porque Biden acaba de anunciar sanciones, una amenaza que reforzaría el poder de Estados Unidos".

Para Milagros Suardi, economista de Eco Go, a priori "esperaríamos que el dólar se fortalezca contra el euro, ya que un conflicto bélico en el Viejo Continente afectará la actividad económica de Europa sobre la base de una menor oferta de gas por parte de Rusia, principal proveedor de esta zona. Sin embargo, por el momento, la relación entre estas dos monedas no nuestra sobresaltos".

Dólar: qué ocurrirá en Argentina

Por el lado del impacto de la suba mundial del dólar en el país, se sostiene que habrá presión por el incremento internacional hacia el precio que cotiza en la plaza local. Sobre todo, porque la cotización doméstica de la divisa se encuentra atrasada frente a la inflación.

Por otra parte, también desde el mercado se relativiza este tema porque en Argentina existe una "lógica interna", donde se está mirando más lo que ocurre con el FMI que lo que sucede en el mundo.

De hecho, en Argentina se está viviendo en los últimos días una baja de los dólares financieros, debido a las expectativas de un acuerdo con el Fondo Monetario y a la suba de tasas del Banco Central.

En concreto, el MEP ya bajó un 8,5% en todo febrero y el contado con liquidación retrocedió casi un 18% en el mismo plazo.

"Acá va al ritmo del acuerdo con el FMI, que quiere una brecha cambiaria de la mitad del 100% actual, y que siga a la inflación. Ambos factores le ponen un piso a la reciente caída de los dólares implícitos. Por lo que deberían empezar a subir nuevamente", resume Neffa a iProfesional.

Por el momento, se estima que el impacto local en el precio del dólar sería acotado, porque se está mirando internamente más al acuerdo con el FMI.

Igualmente, para Repetto, en Argentina este conflicto mundial "debería generar un poco de presión alcista sobre el dólar por la necesidad de importaciones energéticas".

Respecto a este último tema, también habría una presión alcista en las materias primas energéticas, "en un momento en el que la política energética del Gobierno y la sequía, que afecta a céntrales hidroeléctricas, ha obligado a mayor importación de gas y fuel oil para las usinas térmicas", acota este economista.

En resumen, en el aspecto nacional, para Salinas se debe esperar a que se formalice el acuerdo con el FMI y se apruebe en el Congreso, "ya que si no llega a pasar por esa instancia, la situación puede llegar a complicarse rotundamente".

Y si el conflicto internacional comienza a extenderse en el tiempo, se radicaliza y transforma en una guerra mundial, los efectos que alertan algunos analistas pueden ser inquietantes.

"Para que entendamos la gravedad del problema, uno de los pilares del acuerdo con el FMI era conseguir engrosar las reservas y financiar el déficit con capitales de organismos internacionales y socios estratégicos, como Rusia y China. En un contexto geopolítico delicado, esos capitales con los que contábamos para 2022 no estarían", advierte a iProfesional Natalia Motyl, economista de la Fundación Libertad y Progreso.

Y agrega: "En tiempos de incertidumbres crecientes, los capitales huyen hacia puertos más seguros y países con una consistencia macro más sólida que la nuestra".

En conclusión, sostiene que "no sólo el dólar se dispararía, sino que los indicadores de riesgos también".

Por eso, Motyl afirma que, en caso de profundizarse el conflicto con Ucrania a niveles preocupantes, que genere un escenario con una debacle cambiaria, "podríamos proyectar un dólar por encima de los $300 en poco tiempo y una fuerte aceleración de la inflación que llegaría al 70% para finales de año".-