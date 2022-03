Por la alta incertidumbre, los bonos se desploman un 3% y el riesgo país se acerca a los 2.000 puntos

El mercado tiene miedo de que no se llegue a un acuerdo con el FMI y lo refleja en los precios de los activos locales, los cuales caen violentamente

La semana bursátil abrió de forma negativa para el mercado local. Aunque las acciones gozan de ligeras subas generalizadas, los bonos se desploman hasta un 3% y, como consecuencia, el riesgo país vuelve a acercarse a los 2.000 puntos, un nivel que preocupa a las empresas e inversores.

El mercado de renta fija está siendo castigado este lunes. En la apertura, las bajas de los Globales que cotizan en Wall Street alcanzaban el 1,5%, en promedio. No obstante, pocas horas más tarde, la situación se agravó y los retrocesos llegaron al 3%.

En la apertura, las bajas de los Globales que cotizan en Wall Street alcanzaban el 1,5%, en promedio

El riesgo país, cerca de los 2000 puntos: los bonos caen

De esta forma, en consecuencia, el riesgo país elaborado por JP Morgan para medir el diferencial de tasas entre la deuda local y la estadounidense, considerada la más segura del mundo, aumentó hasta posicionarse cerca de los 2.000 puntos, un valor que no se veía desde hace varios meses y que despierta la preocupación de los inversores.

En cuanto a las causas de este comportamiento negativo, Leonardo Svirsky, operador comercial en Bull Market Brokers, indicó que, en su opinión, todo se debe a que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "es muy light" e "incumplible", ya que las metas son "imposibles", más aún teniendo en cuenta que el año que viene es electoral.

Por su parte, Diego Matianich, jefe de Investigación en Inversor Global, expresó que todo es "más de lo mismo". "El mercado no confía en las autoridades argentinas. Los bonos ya cayeron más del 40% desde el "exitoso canje" de Martín Guzmán. La probabilidad de default ya supera el 90%. El Acuerdo con el FMI es una buena noticia, ya que le permitiría al país refinanciar una deuda impagable. Sin embargo, el acuerdo (que primero debe pasar por el Congreso y está muy reñido) no es suficiente. Parte del acuerdo muestra una expansión del gasto y políticas para apuntalar el crecimiento, pero no se incluyen reformas estructurales que le permitan al país entrar en un sendero de crecimiento sostenido", agregó el economista.

"Es como "patear la pelota hacia adelante", y que el Gobierno del año 2023 se las arregle. Argentina repite siempre las mismas recetas. El mercado, a mi modo de ver, interpreta eso", concluyó Matianich.

De esta forma, el aumento de la oferta está generando bajas generalizadas en el mercado de renta fija que empujan aún más a los activos a los mínimos históricos, los cuales no están muy lejos de los niveles de precios actuales.

Aunque las acciones suben ligeramente en dólares, los bonos caen violentamente

Paradoja: contexto internacional desfavorable, pero sube el Merval

A todo esto, hay que sumarle que el contexto internacional tampoco es favorable para los activos argentinos, ya que los grandes inversores institucionales están migrando hacia activos de valor menos volátiles que ofrezcan una cobertura y cierta estabilidad ante el incremento de la inflación, la amenaza de una suba de tasas de interés y el miedo de que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania se intensifique y alcance magnitudes de mayor gravedad.

Por otra parte, lo curioso de la rueda es que las acciones locales continúan recuperándose poco a poco. En concreto, el índice Merval medido en dólar CCL se revaloriza un 0,4%, impulsado por las principales compañías argentinas: Grupo Supervielle (+3,3%), Transportadora de Gas del Sur (+3,1%), Pampa Energía (+1,7%), Edenor (+1,5%) e YPF (+1,3%).

Para Svirsky, la divergencia entre la suba de las acciones y la baja de los bonos, tanto en la baja actual como en el corto y mediano plazo, se debe a que el riesgo es soberano y a que la renta variable ya fue muy castigada en el pasado.

Te puede interesar El revelador dato sobre el dólar blue que pocos conocen y que confirma si hoy está caro o barato

Solo basta con recordar que desde enero de 2018 hasta el mínimo de marzo de 2020, que se dio en medio de la masificación de la pandemia, el índice accionario argentino cayó más de un 87% en dólares. Incluso, individualmente, muchas compañías llegaron a perder más del 95% de su valor.