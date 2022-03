Inflación en la Argentina: un flagelo que apareció a principios del siglo XX y nunca se fue

El ruido que generó el dato de la variación de precios correspondiente a febrero de este año en el Gobierno llevó a que en cuestión de horas se declarara al menos formalmente la "guerra contra la inflación", un flagelo que la Argentina sufre casi de manera permantente desde comienzos del siglo pasado.

Lo llamativo del caso es que la inflación no es un fenómeno nuevo ni mucho menos y a diferencia de lo que sucede en muchos países en la actualidad, no es consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, sino que bien se sabe, se trata de un problema básicamente local.

Las causas de la inflación, los factores que la generan, el impacto que tiene en el bolsillo y las medidas de corto o largo plazo que habría que tomar para combatirla ocupan un lugar preponderante en la vida cotidiana de nuestro país.

Argentina, con inflación desde hace 100 años: cómo se clasifica

Por lo general, se suele clasificar a la inflación de la siguiente manera:

• Deflación: Es la disminución de los precios. Es decir, inflación negativa.

• Baja: menor al 5% anual.

• Moderada: los aumentos no llegan al 10% anual, pero llevan a los gobiernos a tomar medidas para disminuirla.

• Alta: por encima de los dos dígitos anuales. Si no se aplican correctivos, el riesgo es que se espiralice.

. Mega: niveles superiores a los tres dígitos

• Hiperinflación: la inflación mensual supera el 50%. Esto se conoce como el criterio de Philip Cagan definido en su estudio sobre las primeras hiperinflaciones del siglo XX titulado The Monetary Dynamics of Hyperinflation.

• Galopante: es aquella que de una forma u otra, aumenta de forma desproporcional, es común verla en países donde los precios suben de un día a otro, corresponden a periodos de crisis económicas.

Es evidente que para cada una de estas escalas existen diferentes tipos de políticas económicas para tratar de corregirlas, dependiendo los resultados de la firmeza que demuestren las autoridades para llevarlas a la práctica y de la calidad de los instrumentos que se apliquen.

La inflación, fenómeno poco novedoso en Argentona

Dejando de lado la discusión sobre si se trata de un mero efecto monetario, consecuencia del déficit fiscal que no para de crecer, por factores externos o si es multicausal y si es conducente o no aplicar controles o topes a los precios y salarios u otro tipo de medidas, es interesante analizar que viene sucediendo en nuestro país desde principios del siglo XX, para entender que no se trata de un fenómeno novedoso ni mucho menos.

En tal sentido, conviene recordar que la inflación en Argentina ya estaba presente desde principios del siglo pasado, pues si bien se mantuvo en general en un solo dígito entre 1900 y 1944, hubo picos por encima del 10% en 1900-1901, 1917-1918, 1920, 1933, pero también varios años de alta deflación.

A partir de 1945, según las estadísticas oficiales para la mayoría de la serie, salvo para el período 2007 a 2015, como consecuencia de la intervención del INDEC, que quitó transparencia de las estimaciones, se puede mencionar lo siguiente:

De estos 78 años, hubo 23 en los cuales la inflación osciló entre el 21% y el 40%, por lo cual representan el 30% del total. Le siguen en orden decreciente esos 16 años en los que el IPC superó el 100% anual, mientras que hubo otros 15 en los que el dato fue del 11% al 20%. Finalmente, hubo tres años en los que hubo deflación.

Avanzando en el tiempo, si se considera lo sucedido desde 2003 a hoy

Más acá en el tiempo, si se considera lo sucedido desde 2003 a la actualidad, los datos muestran que en 9 años la inflación rondó entre el 21 y el 40%, mientras que los rangos que van de 11 a 20% y de 41 a 60% acumulan 4 años cada uno de ellos y el que abarca un IPC de hasta el 10% anual solo se registra en los primeros tres años de la serie.

Pero sin duda que lo más preocupante es la tendencia claramente alcista que viene mostrando la inflación, ya que en los últimos 19 años se pasó de un piso del 3,7% en 2003 a un nivel que este año podría rondar el 60%.

Por último, si el lapso se reduce al período iniciado en 2011, casi el 60% de los años la inflación se ubicó entre el 21 y el 40%, mientras que un tercio tuvo aumentos de precios que iban del 41 al 60% y solo el 8% registró subas entre el 11 y el 20 por ciento.

La corrección de la inflación debe pasar por medidas estructurales

Tomando en cuenta estos porcentajes y la evolución reciente, la evidencia histórica demuestra que cuando se presenta este tipo de fenómeno, la corrección debe pasar por medidas estructurales, pues toda política que se base en controles de precios o acuerdos sectoriales a lo sumo logrará un resultado efímero, que posteriormente dará paso a un sinceramiento de las variables con el costo económico y social que ello implica.