Las mejores y peores inversiones para poner pesos ante la inflación: mirá qué recomiendan expertos

En un contexto en el que cada vez más consultoras y analistas económicos pronostican una inflación anual de alrededor del 60%, los argentinos se preguntan dónde invertir los pesos para resguardalos.

Un aspecto a tener en cuenta es que, además, los mercados vienen sufriendo el impacto de una guerra. Y si bien – a diferencia de lo que muchos analistas consideraban- el efecto no fue tan negativo y los números no son tan malos como podían esperarse, la volatilidad existente no contenta a los inversores.

Así. en el actual contexto, la pregunta que, inevitablemente surge es ¿qué comprar, vender o mantener en momentos de alta volatilidad?

Cumplido un mes de la invasión, los mercados globales parecen haber asimilado que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ya se absorbió en los precios y que ya es hora de pensar en el escenario que viene. "Veníamos con caídas importantes y las bolsas respondieron bien. Enfrentábamos caídas del 12% -14% desde principios de año. Al iniciarse el conflicto, los índices subieron", resaltó Soledad López, de Rava Bursátil, en el programa En Qué Hacemos con los Pesos (A24).

En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de los principales indicadores del mundo:

"Ese 24 de febrero, día en que si inició la guerra, si bien se pensaba que se destruían todos los índices, pasó todo lo contrario. A partir de ese día, la volatilidad es impresionante", agregó la analista de Rava.

A continuación, se muestra cómo vienen respondiendo los principales activos:

De acuerdo al análisis de Rafael Di Giorno, de Proficio Investment, "el mercado hoy enfrenta una gran dicotomía. Por un lado, la tasa a 10 años ha venido subiendo bastante, en poco tiempo pasó de 1,7% a 2,5%. Si bien algunas empresas se vieron afectadas, el mercado norteamericano en su conjunto está firme".

"La realidad es que, en este contexto, es muy difícil hoy para un portfolio manager definir dónde asignar los recursos", indicó.

"Por otra parte, el mercado chino viene enfrentando una situación compleja y más aún con el conflicto bélico. Las acciones chinas son máquinas generadoras de cash, pero el riesgo de que las deslisten es muy grande y la desconfianza también. Por tanto los activos norteamericanos tienen un plus", resaltó Di Giorno.

Bonos argentinos: ¿sí o no?

"Tengo muy poco bono argentino en cartera, casi nada. Por más que uno vea los próximos años bastante despejados porque se pateó mucho para adelante con el acuerdo con el FMI, para poder pagar en algún momento, tenés que generar más de lo que gastás", comentó Di Giorno.

Y remarcó que "el acuerdo supuestamente ayuda a nivel internacional para salir adelante, pero eso los bonos no lo reflejan. Hay mucha falta de credibilidad".

Al respecto, el economista Esteban Domecq consideró que "los bonos están muy baratos, con una renta que no te los dan en ninguna parte del mundo". De todas formas, aclaró, comparte el análisis sobre la crisis de confianza que persiste.

"El programa con el Fondo no pone al país en la pista de crecimiento. No plantea reformas estructurales. Es un volantazo, sin rectificación de rumbo. Y eso se refleja en la crisis de confianza que persiste. Si a esto le sumamos los números que no cierran, para colmo con el conflicto bélico. Todo lo que se plantea es de muy difícil cumplimiento", indicó el economista.

Acciones locales e internacionales: las recomendadadas

A nivel local, la especialista de Rava Bursátil Soledad López realizó la siguiente selección de activos.

Ternium (TXAR): "Es una firma para conservadores, que sigue el dólar oficial. Y es clave en lo que es obra pública", indicó López. "La firma está muy bien posicionada", acordó el analista Rafael Di Giorno, de Proficio Investment.

AL30: "Para quien asume riesgos, un 28% en dólares no es para desperdiciar. Además hay muy buen spread entre legislación argentina y legislación americana", señalaron los analistas.

Banco Macro (BMA): "Tiene muy buenos balances y está muy retrasado el activo en dólares", remarcó López.

También Aluar porque "está produciendo aluminio de máxima pureza, está exportando muy bien. Además, está en muy buen camino", resaltó Di Giorno.

En lo que se refiere al mercado internacional, los ponderados son:

Cameco (CCJ): "Hay una vuelta al tipo de energía nuclear. Tiene bastante futuro porque hay un cambio geopolítico que vino para quedarse", remarcó Di Giorno.

3M y Visa, en tanto, son empresas defensivas para un contexto de flujo de caja. Generan bastante cash flow. Han bajado. Están recuperando. Y generan dividendos.

También López recomienda el ETF EWZ. "Considero que Brasil ya pegó la vuelta. Lo malo ya está descontado y tiene recorrido". Bank of America es otro de los activos internacionales elegidos por la analista de Rava Bursátil.

"El contexto bélico internacional está jugando muy a favor de Brasil", advirtió Domecq.

Oro: anticipan que serguirá firme

Para López, la suba de valores en el precio del oro hoy tiene que ver con este conflicto bélico. Pero, además, cree que "seguirá firme ante la volatilidad de los mercados. Hay mucha gente que no sabe qué hacer y no quiere enfrentar este tipo de volatilidad".

Para invertir en este activo, hay opciones en Cedears (como el de Barrick Gold), ETFs (como el GLD), en el mercado de derivados.

Plazo fijo: sólo los UVA convienen ante la inflación

En respuesta a los últimos datos de inflación (febrero marcó 4,7%) y las expectativas para este año (rondan el 60%), el Banco Central respondió con una suba de tasas para que los ahorristas compensen mejor la pérdida que causa en sus tenencias el avance de los precios.

Pero, con esta suba en las tasas de interés de los plazos fijos, ¿conviene acceder al instrumento tradicional? La conclusión inmediata a la que llegan los especialistas en el programa Qué hacemos con los Pesos es que no conviene invertir en estos instrumentos tradicionales. El nuevo piso de tasa para estos instrumentos 30 días se fijó en 43,5% anual, lo que representa un 53,3% de rendimiento efectivo anual.

El tema es que si analizamos la tasa real aún sigue siendo negativa (sigue perdiendo contra la inflación). En el siguiente gráfico se muestra lo que se fue perdiendo en el primer trimestre.

"Dentro de este tipo de instrumentos, para quienes buscan una mejor alternativa, pueden optar por un plazo fijo UVA, que garantizan por lo menos una tasa real positiva. Esta es la única inversión tradicional que puede significar por lo menos una tasa real positiva, aunque uno tenga que hacerlo por un período mínimo de 90 días", indicó Mariano Otálora.

Por su parte, Domecq postuló que "esta suba, está en el marco del acuerdo con el FMI. El objetivo es empezar a tener una tasa de interés positiva o por lo menos neutra. El tema es que detrás viene corriendo un nivel alto de inflación. Y venimos mucho tiempo manteniendo tasas reales negativas".

"En una economía en que el proceso inflacionario venía implosionando en la zona del 4% y ahora está además mostrando el impacto del conflicto bélico a nivel internacional con una presión aún mayor, este aumento en la tasas de interés, luce muy bajo", resaltó el economista.

Y advirtió: "El problema es que toda la economía tiene que acostumbrarse a convivir con niveles de inflación más alto. Si todos, incluido el salario, corremos esa carrera de manera pareja, el efecto es bajo. Si no sucede esto, ahí sí la factura puede ser alta".

¿Qué pasa con las criptomonedas como el Bitcoin?

Las criptomonedas, en tanto, dieron otro rally alcista durante el fin de semana y marcaron niveles máximos de recuperación para lo que va del 2022.

Continuando por este sendero, el Bitcoin superó nuevamente los u$s 47.600 y Ethereum los u$s3.300. De igual manera, los fondos cotizados como el GBTC y ETHE también lograron replicar el buen desempeño y cerraron la rueda con ganancias del 8,75% y 10,52% respectivamente.