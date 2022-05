Clave para los plazos fijos: expectativa por posible suba de tasa de interés por parte del Banco Central

El ministro de Economía Martín Guzmán anticipó que el dato de inflación de abril "es menos malo que marzo", cuando se registró un pico de 6,7%. No obstante, la cifra que se conocerá este jueves 12 de mayo será alta, según estimaciones privadas, lo que pondrá otra vez presión al directorio del Banco Central (BCRA), que se reúne ese día para definir sobre los pasos a seguir con la tasa de interés.

En el mercado, la mayoría de los analistas espera que la tasa de política monetaria sea ajustada por quinta vez en lo que va del año, aunque a diferencia de las ocasiones anteriores, hay algunos economistas que especulan que la entidad podría no hacerlo por el impacto que puede tener en su propia deuda y en el nivel de actividad.

Y más aun en medio del recrudecimiento de la interna dentro del Gobierno, dado que el núcleo duro del kirchnerismo no ve con buenos ojos un alza de tasas porque podría enfriar la economía vía un encarecimiento del crédito a familias y empresas.

El acuerdo con el FMI establece que haya una tasa de interés positiva en términos reales

Tasas: ¿vendrá en mayo la quinta suba del año?

La inflación de abril se ubicó en torno a 5,6% y para el año llegará a 65,1%, según los pronósticos que surgen del Relevamiento de Expectativas de Mercado difundido el último viernes por el BCRA. La proyección anual implica un aumento de 5,9 puntos porcentuales respecto a la previsión de la encuesta anterior.

Ante esa aceleración inflacionaria, la mayoría de los economistas alegan que el BCRA debería ajustar otra vez la tasa para no alejarse del objetivo planteado en el acuerdo con el FMI.

En el convenio con el organismo internacional, el BCRA se comprometió a mantener una tasa de política monetaria efectiva positiva en términos reales, o sea en relación a la inflación. Esto es clave para hacer más atractivos los instrumentos de inversión en pesos, comenzando por el plazo fijo.

La tasa de política monetaria durante 2022 ya fue ajustada cuatro veces. En enero la elevó 200 puntos básicos, otros 250 puntos en febrero, y 200 puntos en marzo. La última suba fue el 13 de abril cuando dispuso aumentar en 250 puntos básicos la tasa de interés nominal anual de las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días, que pasó de 44,5% a 47% lo que representa una Tasa Efectiva Anual de 58,7%.

Además, el BCRA estableció el nuevo piso del plazo fijo a 30 días de hasta $10 millones en un 46% anual, lo que implica un rendimiento de 57,1% de tasa efectiva anual.

¿Por qué creen que subirá la tasa de interés

Claudio Caprarulo, director de Analytica, evaluó a iProfesional que ante la aceleración inflacionaria "lo lógico sería que el BCRA vuelva a subir la tasa de política monetaria en línea con la decisión comprometida con el FMI". Según su visión, no subir la tasa de interés luego de que se conozca la cifra de inflación de abril "sería contraproducente porque iría en contra del trabajo que viene haciendo el BCRA de dar mayor certidumbre respecto la evolución de las variables económicas".

Expectativa inflacionaria anual subió a 65% y el mercado cree el BCRA debería subir la tasa para cumplir acuerdo con FMI

De igual mirada, Natalia Motyl, economista jefe de La Crypta, argumentó que "la inflación de abril la proyectamos en un 5,7%. Más allá de la desaceleración con respecto marzo, es un nivel altísimo histórico, por lo que el BCRA deberá subir la tasa para que los instrumentos en pesos sean atractivos para los inversores y no presionen sobre el mercado cambiario". Y fundamentó: "No hay margen para que no suba la tasa si no quiere que el mercado de cambios se desmadre en los próximos meses ya que la FED ha subido las tasas de interés y eso siempre impacta sobre los mercados emergentes".

Con la misma óptica, Jeremías Morlandi, director de Políticas Públicas del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI opinó que el "BCRA probablemente suba la tasa de interés tras conocerse el dato de inflación de abril para cumplir con el mandato del FMI respecto a las tasas reales lo menos negativas posibles y además dotar a instrumentos en pesos de mejores rendimientos que desalienten la dolarización de carteras o ahorros, sobre todo en un contexto donde la FED subió las tasas de interés y aprecia el dólar".

En sintonía, Alejandro Giacoia, economista de EconViews sostuvo que el BCRA subirá la tasa "porque tiene que dar alguna respuesta a la aceleración de la inflación". "Con un número de inflación que probablemente esté en torno al 5% el BCRA debería volver a subir la tasa, no sería bueno que se quede sin hacer nada", juzgó.

Tasas de interés: ¿cuánto estiman que subirá?

Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go calculó que "el BCRA va a subir la tasa un punto porcentual".

"Si sube la tasa de más estaría convalidando una inflación más alta y de carácter más permanente que transitoria, por ende, no vemos que sea mucho más que eso. A lo sumo puede volver a haber una suba el mes que viene", acotó. En ese marco, consideró "muy poco probable que veamos tasas reales positivas en los próximos meses, hasta tanto no baje la inflación por debajo del 4%.

"El gobierno se encuentra con un dilema muy fuerte, si sube la tasa puede aumentar la demanda de pesos, y el Tesoro puede volver a absorber pesos, pero al mismo tiempo aumenta los intereses que paga por la deuda y convalida una inflación más alta", alertó.

El BCRA subiría la tasa de interés en mayo entre 150 y 250 puntos básicos, según estiman analistas

Morlandi proyectó que un eventual alza "no será más de 250 puntos básicos". "No tiene margen para subirla demasiado. Si sube mucho va a afectar el nivel de actividad, que como se vio en marzo ya presenta números negativos en términos desestacionalizados", explicó.

También precisó que "cada vez que el BCRA sube la tasa crecen sus pasivos, que ya representan $1,5 por cada peso de la Base" al tiempo que "dificulta el panorama para aquellos sectores de clases medias y medias bajas que están fuertemente endeudados con tasa variables, por ejemplo, tarjetas de crédito"

El economista Federico Glustein coincidió en que un nuevo aumento de tasas no superaría los 250 puntos debido "al impacto en la economía real que se traduce en un incremento de la financiación a todos los sectores, y porque no hay una traducción en el frente fiscal, es decir, no hay una baja real del gasto público". Y agregó: "A su vez que si quiere evitar el avance del CER en las letras y bonos no puede retrasar la suba de tasas, no hay margen para que lo haga", agregó.

Por su parte, Caprarulo destacó que "hasta ahora los aumentos fueron entre 200 y 250 puntos básicos, esperamos una suba en ese rango", y Giacoia concordó que el incremento "podría ser de 200 puntos".

Santiago López Alfaro presidente de Patente Valores calculó que la tasa subiría "entre 100 y 200 puntos básicos" dado que el actual nivel de 47% que equivale a una TEA de 58% "queda un poco bajo" respecto a las expectativas de inflación del REM que para el año arrojan 65,1%.

En tanto, Motyl manifestó que "no creo que haya una fuerte suba por arriba de los 150 puntos básicos ya que supondría un costo sobre la actividad económica que deberá afrontar un segundo trimestre en el que dos de los sectores más importantes del país como la construcción y la manufactura están teniendo dificultades para importar insumos básicos para la construcción".

¿Por qué algunos economistas piensan que el BCRA podría no subir la tasa?

En un clima de renovados cortocircuitos dentro del gobierno y la embestida del kirchnerismo duro contra Guzmán, Glustein auguró que una suba de la tasa de interés podría "tensionar aún más la interna" dentro de la coalición oficial. "El kirchnerismo caracterizó su gestión económica en parte por el subsidio a las tasas de interés y atacaron a la gestión de Cambiemos por la tasa alta y que esta no frenara la inflación elevada", enfatizó.

A su vez, Santiago Manoukian, economista de Ecolatina planteó que "si bien es cierto que desde enero el BCRA viene ajustando al alza la tasa cada vez que el INDEC publica el dato de inflación, no resulta evidente que siga ese camino este mes".

Una suba de tasas esta semana podría recalentar la interna dentro del oficialismo, advierten analistas

"El BCRA comunicó el mes pasado que dada la naturaleza transitoria de este shock de oferta externo esperaba que la inflación comience a desacelerarse gradualmente a partir de abril y mayo. Si bien la inflación de abril se mantuvo en registros elevados, implicaría un descenso respecto a marzo, por lo cual el organismo podría volver a esgrimir el mismo argumento. No puede descartarse que el BCRA se tome una pausa e interrumpa cuatro meses consecutivos de subas de tasas, aún a pesar de no propender a un rendimiento positivo en términos reales como el acordado con el FMI. Un número de inflación más cercano a 6% sube incentivos a subir la tasa. Uno más parecido a 5,5% podría evitarlo.", especuló.

Por otro lado, el analista aseguró que "el margen que enfrenta el BCRA para subir aún más las tasas es su impacto en la emisión endógena producto de los intereses que debe abonar por sus pasivos remunerados". Y subrayó: "Dado el stock actual de LELIQs, estimamos que por cada 100 puntos básicos que suba la tasa los intereses anuales treparían cerca de $75.000 millones (0,1% del PIB). Esto limita las probabilidades de observar un overshotting de la tasa para sobrepasar rápidamente a la inflación", subrayó.

En PPI afirman que "con expectativas de inflación que lucen cada vez más desancladas el BCRA debería ajustar las tasas de interés al alza para contener la suba del costo de vida".

No obstante, Emiliano Anselmi, líder del equipo macroeconómico de PPI aclaró que "no estamos tan convencidos de que el BCRA vaya a subir la tasa esta semana si la inflación de abril da entre 5,6% y 5,7% como espera el REM; en mi opinión el gobierno erráticamente va a alegar que está bajando".

"Se suma que el ritmo del crawling peg lo bajó en lo que va de mayo con lo cual están prácticamente igual las tasas Badlar y de devaluación por lo que el desalineamiento que marcábamos en abril que una tasa de devaluación muy por encima de la tasa en pesos conspiraba contra la acumulación de reservas ahora no se está dando, así que no veo tan factible que haya una suba de la tasa de interés", razonó.

Asimismo, en Facimex Valores señalaron que si bien el BCRA se comprometió con el FMI a "mantener una tasa de política monetaria efectiva positiva en términos reales", los documentos del acuerdo revelaron que las autoridades argentinas creen que las decisiones de tasas también deben contemplar el crecimiento del déficit cuasifiscal". Y remarcaron: "Esto significa que la decisión de tasas no será tan lineal y el BCRA no necesariamente estará obligado a subir tasas ante datos negativos de inflación".

"Según su visión, en un contexto "que combina falta de credibilidad, expectativas desancladas y deterioro de la posición fiscal, nuevas subas de tasas podrían ser vistas como un anticipo de mayor emisión en el futuro, algo que el BCRA querrá evitar".