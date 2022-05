Hasta cuánto podrán llegar el dólar, la inflación y la demanda de dinero en el 2023

La reciente suba del dólar paralelo luego de estar casi dormido muestra que no se puede descartar que en los próximos meses esa cotización siga escalando

La evolución de la inflación y del dólar paralelo de los últimos días comienzan a preocupar a los analistas del sistema financiero y también generan una gran incertidumbre en el mundo de las empresas.

La reciente suba del dólar blue a un valor de 208 pesos luego de estar casi dormido muestra que no se puede descartar que en los próximos meses esa cotización siga escalando.

De acuerdo a los economistas consultados por iProfesional existe la posibilidad que rápidamente se pueda acercar peligrosamente a su valor máximo de 222,50 pesos al que llegó el 27 de enero pasado y que comenzó a bajar luego que el gobierno anunciara el cierre del acuerdo con el FMI para renegociar la deuda de unos u$s45.000 millones que había tomado el gobierno de Mauricio Macri en julio del 2018.

Cuánto podría aumentar la cotización del dólar

Para calcular cuánto podría aumentar la cotización del dólar y cuánto podría subir la inflación en los próximos meses hay que destacar algunos aspectos que señala el economista Salvador Di Stefano a iProfesional:

1) Hace un año atrás el dólar mayorista subía el ritmo del 1% mensual, mientras que hoy se actualiza el dólar a un ritmo del 4% mensual y sin incremento de la productividad, todo pasará a precio.

2) El año pasado los precios de la energía estaban congelados, en cambio en este año se va a una especie de proceso de deshielo que implica mayores aumentos, esto impacta directamente en los costos. En el caso del combustible hay un mix de suba de precios más desabastecimiento, lo que provoca un corte de la cadena de suministros e impulsan a la suba los precios.

3) El precio de la carne no para de aumentar y la escasez de oferta por un cambio en la forma de alimentar el ganado potenciará a la suba los precios en los próximos meses ya que se paso de un engorde a corral que se termina en 120 días, a engorde a pradera que se termina más allá de los 15 meses. Esto hace que el flujo de llegada de cabezas terminadas al mercado se posponga en el tiempo, la oferta baja a un ritmo más rápido que la demanda y esto produce un lógico aumento de precios.

4) Desde el punto de vista financiero el endeudamiento del Banco Central se ubica en torno de los $5.300.000 millones, con el aumento de la tasa de política monetaria sumado a la absorción de más pesos que se van a emitir, tendríamos que pensar a un año vista que estos pasivos van a ubicarse por encima de los $ 10.000.000 millones.

5) Si a todo eso le sumamos la base monetaria, que podría ubicarse en torno del $ 4.500.000 en un escenario moderadamente optimista, tendremos pasivos monetarios en torno de los $ 14.500.000 millones. Para que el dólar a un año vista tenga un valor de $ 300, las reservas deberían ubicarse en torno de los u$s48.000 millones, y hoy están en u$s41.300 millones por consiguiente ese valor es un piso para el dólar paralelo y los financieros para fin de año.

La evolución del tipo de cambio es una incógnita y preocupa a los especialistas

Tipo de cambio oficial que se devalúa más

Por lo tanto, de acuerdo al análisis del economista la energía más cara, un tipo de cambio oficial que se devalúa más y los aumentos de los precios de alimentos explican la reciente suba de la inflación y es probable que la misma se mantenga desde mayo en adelante en valores que no bajen del 4 % mensual y en los últimos meses si el gobierno no actúa contra la inflación la suba mensual podría superar el 6 % nuevamente.

La combinación de una caída de la tasa de inversión, una menor cantidad de productos ofertados junto a una mayor cantidad de pesos sin respaldo emitidos por el BCRA sumado a una baja de la demanda de dinero funcionan como un componente explosivo que no permitirá que la inflación mensual baje de esos valores y que la cotización del dólar aumente.

Con respecto al futuro de esas dos variables el economista y diputado por "La Libertad Avanza", Javier Milei explico a iProfesional que: "como existe la posibilidad de una emisión futura de pesos muy alta y la cantidad de dinero se caiga más habrá un exceso de dinero futuro o una oferta de dinero furiosa que va a presionar para una suba de los precios y del dolar".

Milei explica que existe el peligro que cualquier ajuste que haga este gobierno podría hacer que los precios aumenten más y se podría generar un desastre considerando que la inflación reprimida está cerca del 1000 % anual.

Además señala que existe la posibilidad que haya una hiperinflación si se cae muy fuerte la demanda de pesos de los agentes económicos y que no son los precios los que suben sino que el peso pierde poder adqusitivo frente a todos los precios como por ejemplo el del dólar. Para reforzar su idea de dolarización el economista manifestó que: "a pesar que la ciudadanía no quiere la moneda local los políticos y el BCRA se aferran a la maquinita por eso hay que dinamitar el Banco Central" puntualiza.

En tanto el martes pasado en un reportaje radial el presidente de esa institución Miguel Ángel Pesce manifestó que: "Me parece que no hay país en el mundo que no tenga banco central. Es una enormidad lo que algunos plantean ya que los y bancos centrales son necesarios". Pesce agregó que: "cuando se buscaron mecanismos para anular la capacidad de acción macroeconómica del BCRA cómo fue el Plan de Convertibilidad terminamos en la peor y más larga recesión de la historia".

Con respecto a la evolución del dólar expresó que: "no hay una meta devaluatoria en el acuerdo firmado con el FMI y en contra lo que dicen algunos nosotros ni el organismo vemos un atraso cambiario"

Además manifestó que él acuerdo toma como referencia el valor del dólar previsto para el cierre del año pasado y que no hay que mirar el tipo de cambio nominal sino el real multilateral y también considerar la inflación de otros países con los que comercia Argentina. De acuerdo a la opinión de Pesce no hay atraso cambiario porque tanto la inflación local como la de los socios comerciales de nuestro país se aceleró y también tuvieron procesos devaluatorios especialmente en Brasil.

El BCRA no lográ sumar las reservas necesarias

Evolución de reservas internacionales

En relación evolución de las reservas internacionales del BCRA manifestó que en el primer trimestre se compraron más dólares en el mercado que lo previsto pero en abril fue menor de lo previsto y en mayo se está revirtiendo la situación y destacó como positivo la suba de tasas de interés que viene haciendo el BCRA.

El problema es que en este contexto el aumento de la tasa de interés del BCRA si bien mejora los rendimientos de los plazos fijos potencia los problemas y cómo la tasa de política monetaria subió al 49% anual, esto implica que a un año vista aumentarán en este nivel o mucho más los pasivos del Banco Central en particular el stock de Leliq.

"Eso se explica porque el Banco Central capitaliza los intereses, esto implica que se está armando una bola de nieve de gran magnitud que implicaría un pasivo enorme del Banco Central. Si las reservas no aumentan en igual magnitud, el valor de los dólares alternativos habrá que buscarlo en niveles superiores a $300 para fin de año" sostuvo Di Stefano.

Los especialistas consideran que el precio del dólar irá escalando empujado por la inflación

Crisis política y dólar oficial atrasado

El economista destaca que con esta crisis política y con un dólar oficial atrasado es más la alta demanda de dólares para importar, y hay pocas exportaciones a la vista y todo hace presumir un escenario de dólar a la suba, y se rompe el mito del dólar blue que no supera el nivel de los $220.

El cronograma de vencimientos impositivos no nos permite que suba en los próximos 60 días, pero, pasado el 15 de julio, viene una suba en precios muy importante.

Hay que destacar que entre fines de abril hasta el presente el BCRA tuvo que asistir al Tesoro con más de 250.000 millones de pesos y el total emitido por el BCRA en lo que va del año llega a los 380.000 millones de pesos.

Esto implica que ya utilizo más del 90 por ciento del total de la meta de emisión proyectada con el FMI hasta fines de junio.

El gran problema de acuerdo al análisis de Milei y Di Stefano es que la gran cantidad de dinero que emite el BCRA para financiar el déficit fiscal es el principal causante del aumento de la inflación de los últimos meses. En los últimos cuatro trimestres el BCRA emitió unos 2,2 billones de pesos. El resultado es una inflación del 58% anual y es muy factible que los precios sigan subiendo y que la inflación anual a fines de este año se encuentre entre el 70 al 80 % anual y el valor piso para el dólar paralelo llegue a unos 300 pesos a fines de este año.