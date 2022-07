Dólar hoy | En el arranque de julio, el blue vuelve a subir y los financieros se mantienen en máximos históricos

El dólar blue y los dólares bursátiles arrancaron julio en cotizaciones récord frente a las nuevas restricciones impuestas por el Banco Central (BCRA). Este viernes, la cotización del oficial cerró a un promedio de $130,69, con lo que ganó 22 centavos respecto del jueves.

En el segmento informal, el dólar blue inició julio con una suba de $1, que lo impulsó nuevamente al récord histórico nominal de $239.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) baja 0,2% y se ubica en $252,11, mientras que el MEP avanza 0,1% y se negocia a $248,38, a poco del cierre de la rueda.

En el segmento mayorista, la moneda estadounidense opera $125,45, con un incremento de 22 centavos respecto del último cierre.

Durante la jornada, el BCRA vendió u$s190 millones.

Dólar hoy: ¿se cumplió la meta del FMI?

Como resultado de la implementación del cepo a las importaciones que impuso el directorio del BCRA para evitar continuar perdiendo divisas, cerró junio con un saldo positivo de u$s950 millones, "por lo que en el año acumula ahora unos u$s 1.800 millones de compras netas en el mercado", señaló Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

El analista financiero Christian Buteler explicó de esa manera logra cumplir la meta con el FMI para el segundo trimestre de acumulación de reservas (u$s3.450 millones).

A contramano, un informe de Portfolio Personal Inversiones detalló que, desde su entender, no se cumplió la meta de reservas.

"No hay un consenso entre los analistas sobre este punto, ya que no está claro: si los DEG vendidos por el Tesoro al BCRA el 31 de mayo (u$s2.600 millones) se contabilizan, ni si la meta finalmente puede ajustarse hacia abajo por los desembolsos de otros organismos internacionales que no alcanzarían a ser los estipulados", precisaron desde PPI.

Toda esta información será confirmada por el FMI en la revisión a fin de agosto. Según la estimación de la consultora, al 30 de junio las reservas netas subieron u$s1.952 millones, faltando u$s1.498 millones hasta el objetivo.

No obstante estos puntos de vista, "si nadie puede comprar en el segmento mayorista, está claro que el Central está cazando en el zoológico", explicó una economista de la city porteña. Además, indicó que con la serie de medidas que restringen el acceso al dólar "van a presionar fuerte a los dólares bursátiles y al blue. Todavía no está claro si estos valores son caros o baratos".

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar informal opera a $236 para la compra y $239 para la venta.

Cómo operan los dólares financieros

El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) opera a $248,38 y el dólar Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en torno a los $252,11.

El dólar oficial minorista cotizó a $123,75 para la compra y $129,75 para la venta.

Cuál es el precio del dólar oficial

En el promedio de cotizaciones minoristas que realiza el BCRA, la divisa se transó a $130,69.En el segmento mayorista, la moneda estadounidense se negoció a $125,45 por unidad.

El dólar "solidario" (dólar oficial + impuestos), al que pueden acceder los ahorristas a través de su banco, llega a de $215,64.

Hay que recordar que solo se permite retirar un máximo de u$s200.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria que es la diferencia entre las cotizaciones entre los diferentes tipos de cambio, tuvo modificaciones y quedó de la siguiente manera para los distintos tipos de cambio: